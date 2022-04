Wildau

Mit einem kulturhistorischen Vortrag zur Geschichte des Grauen Klosters in Berlin startet das Seniorenseminar der Technischen Hochschule Wildau nach Ostern in das Sommersemester. Für die beliebte kostenlose Vortragsreihe, die regelmäßig Zuhörer aus der gesamten Dahmeland-Fläming-Region nach Wildau lockt, sind bis Mitte Juni insgesamt sechs Vorlesungen geplant.

Seniorenseminar läuft wieder seit dem Wintersemester wieder

Wie Organisatorin Christa Arlt berichtet, werden dann auch Vorträge zu erleben sein, die ursprünglich schon für das Sommersemester 2020 vorgesehen waren. Doch lange musste das Seniorenseminar pausieren. An der Hochschule galten strenge Regelungen, wer sich wann auf dem Campus bewegen darf. Erst zum vergangenen Wintersemester wurden dann solche öffentlichen Veranstaltungen wie das Seniorenseminar wieder möglich. Christa Arlt jedenfalls schaut zufrieden auf die vergangenen Termine zurück: „Trotz der Einschränkungen waren es gelungene Veranstaltungen.“ Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien entsprechend der 3G-Regelung geimpft, genesen beziehungsweise getestet gewesen „und haben sich vorbildlich verhalten“.

Lesen Sie auch:

Luckenwalde: Präsenzstelle der TH Wildau und FH Potsdam wieder offen

TH Wildau: Studierenprojekt „AkaModell“ ist gestartet

Aktuell ist es an der TH Wildau so, dass die 3G-Regelung aufgehoben ist. Trotzdem bittet Christa Arlt alle darum, in den Gebäuden der Hochschule Masken zu tragen. Die TH hat das derzeit so festgelegt. An Sitzplätzen, heißt es vom Krisenstab, könne die Maske abgesetzt werden, wenn sichergestellt sei, dass Abstände von mindestens 1,50 Meter gewahrt bleiben.

Das Audimax der TH Wildau in Halle 17. Quelle: Karen Grunow

Am 22. April um 15 Uhr geht die Vorlesungsreihe wieder los. Wie gewohnt im Audimax der TH in Halle 17, denn über die Jahre wurde der Zuspruch zum Seniorenseminar so groß, dass tatsächlich das eine oder andere Mal der größte Hörsaal der Hochschule richtig gut gefüllt war. Der Altphilologe Christian-Friedrich Collatz spricht über „Das Gymnasium zum Grauen Kloster – Geschichte, Gegenwart und eine Zukunft“. Er war bis zum Ruhestand an der Akademie der Wissenschaften tätig und engagiert sich heute als Mitglied des Vorstandes des Fördervereins des Gymnasiums zum Grauen Kloster sowie der Streit’schen Stiftung.

„Gewässer zwischen Wunsch und Wirklichkeit: ein Rückblick in die Zukunft?“ lautet der Titel des nächsten Vortrags am 29. April. Referent Gunnar Nützmann vom Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin ist Professur für Hydrologie am Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ivan Nikolov Stranski, der von 1897 bis 1979 lebte und als der bulgarisch-deutsche „Großmeister des Kristallwachstums“ gilt, steht im Fokus des Vortrags von Dietmar Linke. Der Chemiehistoriker war lange Professor an der BTU Cottbus und engagiert sich seit vielen Jahren in der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin.

Der für den 20. Mai geplante Vortrag zum Deutschen Patent- und Markenamt wird ausnahmsweise im großen Hörsaal in Halle 14 stattfinden. Beginn ist jedoch wie sonst auch um 15 Uhr. Mit aktuellen Aspekten des Sprachwandels befasst sich am 10. Juni, dann wieder im Audimax, Bernd Michael Hoffmann. Im letzten Vortrag des Sommersemester wird es am 17. Juni um die „Bauhaus Schule für Gestaltung – 100 Jahre nach einer Ausbildungs-Offensive“ gehen. Kunsthistorikerin Bettina Güldner wird dann noch einmal an das große Bauhaus-Jubiläum vor zwei Jahren erinnern.

Ein wissenschaftlicher Beirat entscheidet über Themen

Christa Arlt kümmert sich um das Seniorenseminar der Technischen Hochschule Wildau. Quelle: Karen Grunow

Christa Arlt freut sich auf die kommenden Wochen. Seit mehr als 20 Jahren bereits organisiert sie das Seniorenseminar. Das wurde schon 1994 an der TH Wildau initiiert. Ihr zur Seite steht ein sechsköpfiger wissenschaftlicher Beirat, dessen Mitglieder alle zwei Jahre von der TH-Präsidentin Ulrike Tippe neu berufen werden. Gemeinsam werden Themen und Referenten ausgewählt, Ideen gesammelt, um jedes Semester aufs Neue einen spannenden Mix aus den Bereichen Philosophie, Kultur, Religion und Wirtschaft zusammenzustellen.

Von Karen Grunow