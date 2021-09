Teltow-Fläming

„Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege” ist das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals, der am 12. September bundesweit begangenen wird. Im Gegensatz zum Denkmaltag 2020, der pandemiebedingt nur online mit einigen Angeboten stattfinden konnte, gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, besondere Orte zu besichtigen.

Im Landkreis Teltow-Fläming finden Interessierte zahlreiche spannende Ziele, die sie dann zum Teil im Rahmen von geführten Rundgängen erkunden können. Oftmals finden diese spontan nach Bedarf statt, manchmal aber ist frühzeitige Anmeldung ratsam. In untenstehender Übersicht sind alle Angebote in der Region versammelt.

Auch wenn diesmal deutlich weniger Denkmale zugänglich sind als sonst an diesem jährlich stattfindenden Tag, lohnt es, sich sogar eine Denkmaltour für die Region zusammenzustellen. Auch einige restaurierte Wohnhäuser können besichtigt werden, vielerorts werden die Besucherinnen und Besucher auch mit selbst gebackenen Kuchen verwöhnt, einige Konzerte sind ebenfalls geplant.

Baruth:

Altes Schloss, Schlossplatz 1, 11 bis 16 Uhr, Führungen um 12 und 14 Uhr, Imbissangebot; ab 16 Uhr Konzert von Cornelia Schönwald (Gesang) und Matthias Behrsing (Piano), Informationen zu Tickets unter www.altes-schloss-baruth.de.

Blankenfelde:

Alte Dorfschmiede, Blankenfelder Dorfstraße 14, 11 bis 18 Uhr; Schmiedeführungen und Vorführungen, Skulpturen-Ausstellung von Schmied Werner Mohrmann-Dressel, weitere Informationen unter www.werners-esse.de

Blankensee:

Schlosspark, 12.30 Uhr und 16 Uhr Führungen durch das Gartendenkmal, Treffpunkt im Museumshof, Dorfstraße 4.

Bauernmuseum Blankensee, Dorfstraße 4, 11 bis 18 Uhr; 14 Uhr Führung durch die Sonderausstellung „Durchgehechelt - Geräte zur historischen Flachsverarbeitung“, 15 Uhr literaturhistorischer Vortrag mit Lesung auf der Museumswiese.

Gutsschmiede, Zum Schloss 13, 11 bis 17 Uhr; Schauvorführungen und Mitmachangebote. Kirche am Waldfrieden, Waldfrieden 52, Führung um 14.30 Uhr, Treffpunkt im Hof des Bauernmuseums.

Gebersdorf:

Fachwerkhaus von 1798/99, Gebersdorf 32, 10 bis 18 Uhr (auch am 11. September).

Gölsdorf:

Bockwindmühle, Gölsdorf Nr. 41a, 11 bis 17 Uhr; Besichtigung historischer Landmaschinen und der Mühlentechnik bei laufendem Betrieb, Imbissangebot.

Horstwalde:

Kraftfahr-Versuchsstelle, An der Düne 45; Zutritt nur im Rahmen der geführten Wanderungen zu den historischen Prüfmodulen um 10, 12 und 14 Uhr; weitere Informationen über den Förderverein der Verkehrs-Versuchsanlage Horstwalde e. V.: www.fkvv.de

Klasdorf:

Bahnhof, Am Bahnhof Klasdorf 1, 13 bis 18 Uhr, Café ist geöffnet; ab 15.30 Uhr kostenloses Konzert mit Duo Savato am Güterschuppen.

Luckenwalde:

Kirche St. Jakobi, Zinnaer Straße, 14 bis 17 Uhr; nach Bedarf Kirchenführungen und Besichtigung der begehbaren Orgel, Turmbesteigungen mit Besichtigung der historischen Turmuhr.

Ludwigsfelde:

Bahnhof und Stadt- und Technikmuseum, Am Bahnhof 2, 13 bis 17 Uhr (auch am 11. September).

Mellnsdorf:

Dorfkirche, ab 14 Uhr geöffnet, Kaffee und Kuchen; ab 15 Uhr Benefizkonzert.

Paplitz:

Gutsarbeiterhaus, Kemlitzer Straße 2, 10 bis 17 Uhr, Imbissangebot; Führungen nach Bedarf.

Rangsdorf:

Bücker-Flugzeugwerk, Walther-Rathenau-Straße 101, 11 bis 16 Uhr; Führungen stündlich von 11 bis 15 Uhr sowie nach Bedarf, Verkaufsstand und Imbissangebot.

Friedhofskapelle auf dem Evangelischen Waldfriedhof Rangsdorf, Clara-Zetkin-Straße 48, 11 bis 17 Uhr, Führungen nach Bedarf, Imbissangebot; musikalische Begleitung am Nachmittag durch Gerd Weihe am Klavier.

Saalow:

Scheunenwindmühle, Dorfaue Saalow 19, 11 bis 16 Uhr; Führungen nach Bedarf.

Trebbin:

Bahnhof, Am Bahnhof, ab 13.30 Uhr Rundgänge nach Bedarf.

Zossen:

Museum „Alter Krug“, Weinberge 15, geöffnet ab 11 Uhr; Führungen nach Bedarf, Besichtigung der Baustelle, um 13 Uhr Buchvorstellung sowie Einweihung des Schleppdaches, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen sowie Musik im Garten.

