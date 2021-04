Niederer Fläming

Eine schnelle und vor allem überall verfügbare Internetverbindung und ein Telefonie-Netz ohne Versorgungslücken ist im immer schneller werdenden Mobilfunk-Zeitalter noch längst nicht überall Realität. Ob die „weißen Flecken“ auf der Telekom-Netzkarte mit der nun für Ende Juni angekündigten Abschaltung ihres 3 G-Netzes tatsächlich verschwinden, sind sich leidgeprüfte Mobilfunknutzer längst nicht sicher. Denn die weißen Flecken dürfte es, zumindest beim Telefonieren im G 2-Basisnetz, nach Darstellung des Unternehmens nirgendwo mehr geben. Da auch die anderen Netzbetreiber die Abschaltung ihrer 3 G-Netze vorbereiten, ist die Ungewissheit groß, wer wo in welcher Qualität künftig telefonieren oder Daten senden und empfangen kann.

Abschaltung hat aufs G 2-Netz keinen Einfluss

„Auf die Abdeckung des 2 G-Netzes hat die Abschaltung von 3 G keinen Einfluss“, verspricht Telekom-Pressesprecher Niels Hafenrichter, laut dem die Abdeckung derzeit rund 99 Prozent beträgt. Allerdings sei dieser Wert rechnerisch ermittelt. Im Einzelfall könnten geografische Gegebenheiten oder Gebäude die Ausbreitung der Funkwellen, anders als berechnet, negativ beeinflussen, so Hafenrichter.

Von 4 G können D 1-Netz-Nutzer in Hohenseefeld nur träumen. Den modernen Standard bietet hier nur die Konkurrenz. Quelle: Uwe Klemens

Dass sich die Abschaltung des technisch überholten 3G-, auch UMTS genannten, Standards negativ auswirkt, glaubt auch Lars Knaack nicht, der in Jüterbog in seinem Fachgeschäft Euronics auch Mobilfunktechnik vertreibt. „Rein technisch ändert sich bei der Umstellung auf 4 G nur die Art der Datenverschlüsselung, die meisten Kunden werden die Umstellung kaum bemerken“, so Knaack. Einzig Handy-Besitzer, deren Gerät zehn Jahre oder mehr auf dem Buckel hat und das den 4 G- oder inzwischen auch 5 G-Modus noch nicht beherrscht, können nach der 3 G-Abschaltung nur noch im 2 G-Standard telefonieren, erläutert der Fachmann.

Müsste Knaack die Netzabdeckung im Süden des Landkreises mit einer Schulnote bewerten, würde er eine 2 bis 2+ vergeben. „Nicht optimal, aber im Vergleich mit noch schlechter versorgten Regionen noch ganz brauchbar“, lautet sein Urteil.

Was geht, ist von Dorf zu Dorf unterschiedlich

Deutlich differenzierter sieht das sein Kollege Uwe Pohler, Fachverkäufer bei Elektronik-Partner Schulze in Dahme. „Das Telekom-Netz ist bei uns das einzige, mit dem bei uns überhaupt zuverlässig telefonieren kann, weshalb wir unseren Kunden raten, dorthin zu wechseln“, sagt der Dahmenser. Für alle Hohenseefelder taugt dieser Rat nicht, denn Empfang gibt es dort nur für Kunden der Konkurrenz. „Und daran“, so Pohler, „wird auch die Umstellung auf 4 G und 5 G wohl leider nichts ändern.“

Schuld daran ist nicht die Technik, sondern die Politik. Während in vielen Ländern die Mobilfunk-Lizenzen den Unternehmen preiswert überlassen oder, wie in China, sogar geschenkt werden, aber mit der Auflage zur vollen Netzabdeckung, werden die Lizenzen in Deutschland meistbietend versteigert, weil es das meiste Geld in die Staatskasse spült. Beim Rechnen, wo sich der Bau von Sendemasten lohnt, bleiben die Nutzer in einwohnerschwachen Regionen dann als Kollateralschaden auf der Strecke.

Auch über die technische machbare Lösung, dass der Nutzer eines gerade nicht verfügbaren Netzes auf das funktionierende eines anderen Anbieters umgeleitet wird, will hierzulande anscheinend niemand nachdenken.

Von Uwe Klemens