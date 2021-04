Teltow-Fläming: Abiprüfungen steht trotz Corona nichts im Wege

Teltow-Fläming

„Alles im grünen Bereich“, lautet die meist gehörte Antwort der Schulleiterinnen und Schulleiter der Gymnasien im Landkreis Teltow-Fläming. Corona hat den Schulbetrieb seit einem Jahr zwar kräftig durchgeschüttelt, aber den am Mittwoch beginnenden schriftlichen Abiturprüfungen steht wohl nichts im Wege.

Bereits seit Donnerstag fanden bis Dienstag die schriftlichen Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 statt. Auch hier hatten die Schüler bereits vorher einen Schnelltest zuhause durchführen müssen. Bekannt wurde nur ein positives Ergebnis am Friedrich-Gymnasium im Luckenwalde. Der betroffene Schüler blieb zuhause, konnte also nicht an der Prüfung teilnehmen und muss sich erst einmal einem ordentlichen PCR-Test unterziehen. Ein weiterer Schüler hatte sich krank gemeldet. Es muss ja nicht immer gleich Covid-19 sein.

Schulleiter melden: Keine Probleme, alles okay

Ansonsten wurden keine fehlenden Schüler gemeldet. „Bei uns ist alles okay“, sagt Andrea Köhn, vom Fontane-Gymnasium Rangsdorf. Auch ihre Kollegin Berit Bemowski vom Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde-Mahlow meldet „keine Probleme“. Wie es aber am Mittwochmorgen mit dem Beginn der Abiturprüfungen aussehen wird, konnte natürlich noch kein Schulleiter voraussagen. „Bisher hatten wir jedenfalls keine Ausfälle“, sagt Manfred Janusch, Schulleiter des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming.

Wie alle Schüler aller Schulformen, die zum Präsenzunterricht erscheinen sollen, müssen auch die Abiturienten vor jeder Prüfung eine schriftliche Bescheinigung über das negative Ergebnis eines kurz vorher durchgeführten Selbsttests vorlegen. „Unterschreiben müssen es die Eltern“, erläutert Volker Freitag, Rektor des Marie-Curie-Gymnasiums in Ludwigsfelde. „Wer schon volljährig ist, kann das selber tun“, ergänzt er. „Hier haben wir großes Vertrauen in jeden, der dieses Formular unterschreibt“, meint Freitag.

Nachweise werden überprüft

„An jedem Morgen werden die Nachweise überprüft“, sagt Sebastian Möller, Schulleiter des Goethe-Schiller-Gymnasiums in Jüterbog. Und wer seinen ausgefüllten Zettel vergessen hat, kann in einem gesonderten Raum in der Schule nachgetestet werden – vorausgesetzt, die Erziehungsberechtigten haben im Vorfeld eine entsprechende Einverständniserklärung unterschrieben. All diese Formulare sowie die Gebrauchsanweisungen für die Selbsttests wurden den Schülern mitgegeben und man kann sie sich auch noch von den Schulseiten im Internet herunterladen.

Jeder der Abiturienten bekam acht Schnelltest-Kits vom Bildungsministerium gestellt, um vor jeder Prüfung, vor der Ergebnisbekanntgabe und vor der Zeugnisausgabe weitgehend ausschließen zu können, selber mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Nervig aber notwendig

Das sei natürlich etwas nervig, räumt Ludwigsfeldes Schulleiter ein, aber die aufgekommenen Fragen habe man im Vorfeld „auf Sachebene klären können“. Von Unmutsäußerungen und Protesten gegen diese Maßnahmen ist auch woanders wenig bis nichts zu spüren. „Alles ruhig und friedlich“, sagt Michael Kohl, Schulleiter des Friedrich-Gymnasiums in Luckenwalde. Alle seien mit dem Verfahren und den vielen Tests einverstanden gewesen.

Wie es dann aber nach all dem Prüfungs- und Test-Stress weitergeht, weiß auch er noch nicht. Die von den Schülern geplanten Abibälle stehen ohnehin auf der Kippe, und wie die Zeugnisübergaben als krönender Abschluss der Schulzeit stattfinden sollen, ist noch völlig unklar.

Und überhaupt: das letzte Schuljahr. „Alles, was das Schulleben schön macht, musste ausfallen“, bedauert Volker Freitag: Klassenfahrten, Museumsbesuche, Feiern, Konzerte, Wandertage, Bibliotheksbesuche in Hochschulen und andere Exkursionen zur beruflichen Orientierung. „Echt schade!“, so der Schulleiter.

Von Hartmut F. Reck