Teltow-Fläming

Andrea Hollstein ist von Vertretern der Wählergruppen BVB/Freie Wähler im Landkreis einstimmig als Landratskandidatin für Teltow-Fläming nominiert worden. Die Blankenfelderin ist 50 Jahre alt und engagiert sich seit 2014 als Gemeindevertreterin in Blankenfelde-Mahlow, zugleich ist sie sachkundige Einwohnerin im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreistags. Sie war 15 Jahre lang Kämmerin der Stadt Zossen. „Durch meine bisherigen Aufgaben und Funktionen in Verwaltung und Kommunalvertretung sehe ich mich für die Aufgabe als Landrätin gut gewappnet“, so Andrea Hollstein. Angesichts des aktuellen Verwaltungsgerichtsurteils zur Kreisumlage sagt sie außerdem: „Man kann Vieles und Gutes wollen. Teltow-Fläming steht allem Anschein nach die Rückzahlung eines zweistelligen Millionenbetrages an die klagenden Kommunen bevor. Das bedeutet, dass alle Vorhaben ordentlich durchfinanziert sein müssen.“

Zuspruch vom Landesvorsitzenden

Péter Vida, Landesvorsitzender von BVB/ Freie Wähler, erklärt zur Nominierung von Andrea Hollstein: „BVB/Freie Wähler hat als landespolitische Kraft den Anspruch, auch bei allen Landratswahlen mit qualifizierten Kandidaten ins Rennen zu gehen. Andrea Hollstein bringt die besten Voraussetzungen für eine Landrätin mit. Ich halte den Einzug in die Stichwahl für machbar.“

Von MAZonline