Luckenwalde

Jetzt also Stichwahl um den Landratsposten. Am Sonntag muss sich Teltow-Fläming zwischen Kornelia Wehlan (Linke) und Dietlind Biesterfeld (SPD) entscheiden.

Geht es nach dem ersten Wahlgang, sieht es nach einer relativ klaren Angelegenheit für die Amtsinhaberin aus. Kornelia Wehlan hatte in 9 der 13 Kommunen des Kreises die Oberhand. Mit 26.809 Stimmen würde sie auch das sogenannte Quorum erfüllen, also bei einer absoluten Mehrheit auch mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten hinter sich bringen. Aber da ist viel Konjunktiv. Denn kaum einer rechnet damit, dass am Sonntag so viele Einwohner von Teltow-Fläming zur Wahl gehen, wie es noch zur Bundestagswahl der Fall war.

Zitterpartie in Teltow-Fläming

Und somit könnte den Kandidatinnen wieder eine Zitterpartie ums Quorum bevorstehen. Beim letzten Mal, 2013, fehlten am Ende 541 Stimmen zum Wahlerfolg. Damals lag Kornelia Wehlan vorn.

Apropos damals. Der Blick in die Vergangenheit ist ganz spannend. Gerade im Hinblick auf die Zukunft, Stichwort: Wahl des Landrats im Kreistag. Wenn die Stichwahl mangels erreichten Quorums misslingt, kann sich jedermann auf die dann ausgeschriebene Stelle bewerben.

Kornelia Wehlans Umweg über den Kreistag TF

Das machte Kornelia Wehlan 2013. Immerhin hatte sie die ersten beiden Wahlgänge gewonnen. Bei der Konkurrenz kam das nicht unbedingt gut an. Ihr damaliger Kontrahent Frank Gerhard (SPD) befand: „Wer es nicht schafft, 15 Prozent zu erreichen, kann nicht erwarten, dass er über den Umweg des Kreistags gewählt wird.“ Er selbst hatte nach zwei Niederlagen gegen Wehlan auf eine Kandidatur im Kreistag verzichtet.

Dem Vorbild Gerhards folgend, müsste Dietlind Biesterfeld also entweder den zweiten Wahlgang gewinnen – oder auf eine Bewerbung im Kreistag verzichten. Und CDU-Bewerber Johannes Ferdinand wäre als Vierter des ersten Wahlgangs dann vermutlich auch dazu verdammt, nicht anzutreten. Inwieweit die Gerhard’schen Maßstäbe weiterhin gelten, ist offen.

Streit um die B 101

Unterdessen kann man den Wahlkampf in den sozialen Medien verfolgen. Die Kandidatinnen sind dort in bewegten Bildern zu sehen. Ansonsten wird viel in die Vergangenheit geblickt. Es geht beispielsweise darum, wer sich mit den Erfolgen des Landkreises schmücken darf.

Aus SPD-nahen Kreisen entzündet sich Kritik daran, dass Kornelia Wehlan in dieser Hinsicht zu viel mit dem Wort „ich“ arbeite. Dabei seien doch Politiker wie Ex-Landrat Peer Giesecke die Macher dieses Erfolgs gewesen.

Nun könnte man anmerken, dass nicht einmal Giesecke allein für den Bau von B 101 (vierspurig), oder gar B 96, A 10, L 40, Eisenbahnlinien oder BER verantwortlich war. Aber wie bei Facebook richtig angemerkt wurde, zielt derlei zu sehr in Richtung Vergangenheit, wo es doch darum geht, die Zukunft zu gestalten.

Wem das am ehesten zugetraut wird, wird man sehen. Ein Gradmesser ist dafür die Wahlbeteiligung. In Teltow-Fläming hängt (wieder) alles am Quorum.

Von Ekkehard Freytag