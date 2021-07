Teltow-Fläming: Ausflugsziele für das Wochenende

Teltow-Fläming

Am kommenden Wochenende finden verschiedene Veranstaltungen im Landkreis Teltow-Fläming statt. Die MAZ gibt einen Überblick:Am Freitag um 18 Uhr gibt es eine Wald-Wanderung mit einem Mentalcoach in Jüterbog. Die Tour dauert etwa 2,5 Stunden. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Es besteht eine begrenzte Teilnehmerzahl. Zwischen Waldau und Kaupen führt hingegen die Wanderung am Sonntag ab 10 Uhr. Über den Südhag geht es Richtung Südfriedhof und weiter zum Gut Waldau. Von dort geht es am Staudamm vorbei hinter dem Neumarkt durch die Kaupen zurück. Drei Stunden dauert die Wanderung. Anmeldungen sind über Tel. 0160/ 1025970 oder an brita-flaewa@web.de möglich.

Kinderkonzert in Ludwigsfelde und exotische Tiere in Jüterbog

Zum Kinderkonzert „Frank & seine Freunde mit Radio Teddy“ sind kleine und große Besucher am Freitag um 16.30 Uhr im Klubhaus Ludwigsfelde eingeladen. Bei den live zu erlebenden Mitmach-Konzerten stehen Spaß und Bewegung an erster Stelle.

Waldbaden im Sommer: Brita Hannemann führt ihre Teilnehmer am Wochenende durch die Natur. Quelle: privat

Reptilien, Spinnen und Co. sind bis zum 4. Juli in der Ausstellung „Terratopia“ auf der Festwiese hinter dem Schlossgarten in Jüterbog zu sehen. Geöffnet ist bis samstags 13 bis 18 Uhr, sonntags 13 bis 17 Uhr.

Lesung, Filmvorführung und ein Tag im Zeichen des Leinöls

Eine Finissage zur Ausstellung von Walter Lauche findet am Samstag statt. Geboten wird eine Lesung aus „Man kann im Leben gar nicht genug verpassen“ von Walter Lauche und eine Filmvorführung von „Einfach malen“ von Hans-Dieter Rutsch, der selbst auch einen Vortrag halten wird. Um 15 Uhr beginnt das Event im Art(t)raum Gottsdorf, Pekenbergweg 2, bei Luckenwalde. Der Film wird um 17 Uhr aufgeführt. Die nächste Ausstellung wird in der Galerie Anke Tölle in Warnemünde am 9. Oktober um 16 Uhr eröffnet.

Leinöltag in der Alten Försterei Kloster Zinna. Quelle: Alte Försterei Kloster Zinna

Zu einem Leinöltag lädt das Restaurant und Hotel Alte Försterei Kloster Zinna am Sonntag ab 11 Uhr ein. Bis 16 Uhr sind Leinölexperten von Dahmequell Landprodukte vor Ort und informieren über die Vorzüge der Leinsaat und des Leinöls. In der Veranstaltung wird auf die Herstellung von Leinöl und dessen gesunde Inhaltsstoffe eingegangen. Die Öle, die bei der Veranstaltung vorgestellt werden, werden im 40 Kilometer entfernten Ort Schöna in dem Familienbetrieb gepresst und abgefüllt. Im Restaurant oder auf der Terrasse können Gäste die Leinöle selbst probieren. Wahlweise kann man zum Kartoffel-mit-Quark-Essen zwischen dem naturbelassenen Leinöl oder dem nussig-kräftigen Öl aus gerösteter Leinsaat wählen.

Musiksommer Kleinbeeren startet am Sonntag

In der Dorfkirche Kleinbeeren soll am Sonntag um 17 Uhr das Duo Vivo Berlin – Jan Boegershausen (Flöte) und Karsten Intrau (Gitarre) – „Moderne Klassik“ von Mozart, Satie, Bartok und anderen bekannten komponisten präsentieren. Der Eintritt ist frei, um eine Spende bei Austritt wird gebeten. Eine Stunde vor Konzertbeginn soll auch wieder eine Kaffee- und Kuchentafel zum Verweilen unter schattigen Bäumen einladen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass bei dem Konzert die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden müssen. Außerdem rät der Kulturverein allen Interessierten, sich vor Konzertbeginn über die Vereinswebsite www.kulturverein-grossbeeren.de oder aber telefonisch unter 03 37 01/ 5 94 47 zu informieren.

Von MAZonline