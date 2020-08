Werbig

Der letzte Schultag ihrer ersten Schulwoche war für die Erstklässler der Werbiger Achim-von-Arnim-Grundschule der aufregendste. Wenn die Polizei in die Schule kommt, verspricht das in der Regel immer etwas Spannendes. Wenn der Theorie-Stunde samt Filmgucken dann noch die Aufforderung zur Probefahrt im großen Linienbus folgt und die Kinder sogar selbst einmal hinter dem großen Lenkrad Platz nehmen dürfen, ist klar, dass Lernen und Spaß gut zusammengehen.

Sicherheit ist schon beim Warten ein Thema

Die Mädchen und Jungen in Werbig waren nicht die Ersten, die in den Genuss des rollenden Klassenzimmers kamen. „Seit dem zweiten Schultag sind wir zusammen mit der Verkehrsgesellschaft VTF im gesamten Landkreis unterwegs und werden acht Wochen lang fast täglich an einer anderen Grundschule sein, um den Kindern nicht nur zu erzählen, sondern auch zu zeigen, wie man sich beim Warten auf den Bus, beim Einsteigen, beim Fahren und beim Verlassen des Busses richtig verhält, um auf der sicheren Seite zu sein“, erläuterte Polizei-Oberkommissar Axel Schugardt. Gemeinsame mit seinen Kollegen Yvonne Heise und Hartmut Preuß erklärte er den Kindern die Regeln an der Haltestelle und im Bus und demonstrierte, wie man sich richtig setzt, korrekt anschnallt und wo die Schultasche hingehört.

Bustraining mit der Polizei für die Erstklässler der Grundschule in Werbig. Quelle: Uwe Klemens

Eine tragende, eigentlich eher fliegende Rolle spielte dabei Preuß’ eigener Ranzen, den er neben der hintersten Sitzreihe in den Gang gestellt hatte. Anders als in einer realen Notsituation hatte Busfahrerin Annett Holfeld diesmal Zeit, die Gefahren-Bremsung vorher anzukündigen, bevor sie den Bus aus mäßigem Tempo mit dem Bremspedal zum Stehen brachte. Unaufhaltsam rutschte die schwarze Ledertasche an den Kindern vorbei und prallte gegen die Verkleidung unter der Frontscheibe. „Wären wir schneller unterwegs gewesen und hätte die Fahrerin kräftiger bremsen müssen, wäre die Tasche geflogen und ihr könnt euch vorstellen, was mit euch passieren würde, wenn ihr in einem solchen Moment im Gang, vielleicht noch ohne euch festzuhalten, stehen würdet“, beendete Schugardt die kleine, aber einprägsame Lektion in Sachen Masseträgheit.

„ Falschfahrer “ sollten ruhig bleiben

Auch das Thema „ Falschfahrer“ spielte im rollenden Klassenzimmer eine Rolle. Denn dass Kinder, zumal, wenn sie noch nicht richtig lesen können, erst während der Fahrt merken, dass sie im falschen Bus sitzen, kommt in der Realität häufig vor. Keinesfalls an irgendeiner fremden Haltestelle auszusteigen, sondern sich an den Busfahrer zu wenden, der dann über die Zentrale die Schule, die Eltern oder die Polizei informiert, ist dann das richtige Verhalten.

Was ein toter Winkel ist, konnten die Kinder auf dem Fahrersitz selbst entdecken. Quelle: Uwe Klemens

Damit die Kinder das Bustraining nicht so schnell vergessen und daheim noch einmal durchsprechen können, bekam jedes Kind neben einem Lineal mit wichtigen Verkehrszeichen auch eine Elternbroschüre in den Ranzen gesteckt. Bereits beim Bringen der Kinder hatten die Polizisten einzelne Eltern auf die Gefahren angesprochen und zugleich kontrolliert, ob die richtigen Kindersitze mit an Bord sind und wo angehalten wird, wobei die Werbiger Eltern gute Noten erhielten. „Eine einzige Mutter hatte im Bereich der Bushaltestelle angehalten, alle anderen haben sich korrekt verhalten. So positiv ist die Bilanz leider nicht überall und vor allem nicht im Norden des Landkreises“, sagte Preuß.

Die Kleinen kennen Gefahren noch nicht

Auch die Busfahrerin zeigte sich, stellvertretend für ihre Kollegen, von der Wichtigkeit der Aktion überzeugt. „Jeder Fahrer kennt Situationen, in denen sich Kinder gefährlich verhalten. Vor allem die Kleinen haben ja noch keinerlei Erfahrungen, wo die Gefahren lauern“, so Holfeld.

Von Uwe Klemens