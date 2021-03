Luckenwalde

Die CDU hat Johannes Ferdinand als ihren Kandidaten für die Landratswahl im September nominiert. Der Kreisverband wählte ihn bei einer Parteitag am Samstag in Luckenwalde, wie der Kreisvorsitzende Danny Eichelbaum mitgeteilt hat. Ferdinand ist derzeit Kreiskämmerer und Beigeordneter für Bildung, Kultur und Finanzen in der Kreisverwaltung. Er wurde 1961 geboren, wohnt in Ruhlsdorf und studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Controlling und Rechnungswesen.

Johannes Ferdinand ist Kämmerer seit 2014

Seit 2014 ist er der Kämmerer des Landkreises, seit 2017 auch Beigeordneter. Er wolle sich vor allem für kürzere Genehmigungsverfahren, den Ausbau des ÖPNV, den Abbau von Bürokratie und für die Digitalisierung im Landkreis Teltow-Fläming einsetzten, heißt es in der Mitteilung der Partei. Johannes Ferdinand sei ein Verwaltungsfachmann sowie ein Haushalts- und Finanzexperte, der bereits in seinen bisherigen Funktionen in der Kreisverwaltung gezeigt habe, wie in schwierigen Zeiten Haushalte konsolidiert und gleichzeitig Investitionen der öffentlichen Hand vorgenommen werden können, so Eichelbaum. „Diese Erfahrungen benötigen wir jetzt besonders im weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie.“

Vor der CDU hatte bereits die SPD ihre Kandidatin für die Landratswahl benannt. Sie schickt die Kreisbeigeordnete für Bau, Umwelt und Ordnung Dietlind Biesterfeld ins Rennen. Der neue Landrat von Teltow-Fläming wird am 26. September gleichzeitig mit der Bundestagswahl bestimmt.

Von MAZonline