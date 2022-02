Teltow-Fläming: Christiane Witt geht in den Ruhestand

Telow-Fläming

„Gehen oder Bleiben?“ Unter diesem Motto steht die diesjährige Brandenburgische Frauenwoche, die mit einer Auftaktveranstaltung am 3. März ihren Anfang nimmt. Bei den Vorbereitungen für die Veranstaltungen ist auch die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte des Landkreises, Christiane Witt involviert. So, wie sie es die Jahre zuvor schon getan hat. Allerdings kann sie eine persönliche Frage nach dem Gehen oder Bleiben ganz klar beantworten: Sie wird zum 1. Juni dieses Jahres offiziell in den Ruhestand gehen. Da bei der engagierten Zossenerin zahlreiche Mehrstunden aufgelaufen sind und auch noch Resturlaub anliegt, scheidet sie bereits am 10. März aus ihrem Amt.

Lesen Sie auch Potsdam hat eine neue Integrationsbeauftragte

Seit 1986 im Landkreis TF tätig

Angefangen hat Christiane Witt im September 1986 beim Landkreis zu arbeiten, damals als Abteilungsleiterin der Verwaltung. Im Jahr 2007 wurde sie Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte und hat in dieser Funktion viel erlebt. „Ich bin tatsächlich gerade beim Aufräumen“, erzählt die 63-Jährige. „Dabei stelle ich fest, dass ich unzählige Themen aufgegriffen und mich um ebenso viele Problemlagen gekümmert habe, die nun wieder in Erinnerung kommen.“ An manches erinnere sie sich gern, an andere Sachen weniger. Zu den positiven Dingen zähle vor allem das Bundesprogramm „Demokratie leben“, das seit 2011 im Landkreis umgesetzt wird.

Staffelstab geht an Jennifer Rupprecht

„Diesen speziellen Staffelstab geben ich nun an eine jüngere Generation weiter“, sagt Christiane Witt und meint damit Jennifer Rupprecht. Auch dass zahlreiche lebendige Netzwerke in Sachen Opferschutz, Gleichstellung, Integration und Migration entstanden sind, sei eine gute Sache. „Ebenso positiv muss man bewerten, dass wir im Landkreis inzwischen Hunderte Partner gefunden haben, die uns bei der Umsetzung der Aufgaben geholfen haben und immer weiter helfen. Gemeinsam haben wir unzählige Veranstaltungen durchgeführt und Ideen entwickelt.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Luckenwaldes Gleichstellungsbeauftragte

Als ein weiteres Plus sieht Christiane Witt, dass es inzwischen fünf hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte in den Verwaltungen der Kommunen und des Landkreises gibt. Genannt sei hierbei unter anderem Anke Habelmann, die für Luckenwalde aktiv ist. „Das ist wirklich ein großer Fortschritt für die Stadt“, betont Witt. Schwierig sei jedoch, dass keine von ihnen einen Stellenanteil von 100 Prozent habe. „Das heißt, dass sie neben diesem Amt auch noch weitere Aufgaben erfüllen müssen. Daher werden sie in ihrem Arbeitsalltag täglich mit einer Vielzahl anderer Probleme konfrontiert“, weiß Witt aus eigener Erfahrung.

Mehr häusliche Gewalt in Teltow-Fläming

Im Gedächtnis geblieben sind ihr vor allem die zahlreichen Einzelfälle, für die sie sich persönlich eingesetzt hat. „Für diese Menschen versucht man, mit hohem Kraft- und Zeitaufwand eine Lösung zu finden. Doch das gelingt nicht immer.“ Problematisch war es auch, wenn es um Dauerthemen ging. Genannt seien unter anderem die unzureichende Kinderbetreuungszeiten für alleinerziehende Mütter im Schichtbetrieb oder der ausbaufähige öffentliche Nahverkehr im südlichen TF. Und auch das war nicht zu umgehen: „Durch Corona gab es in vielen Bereichen noch zusätzliche Probleme, die an mich herangetragen wurden“, sagt Christiane Witt. „Wir haben in der Zeit der Pandemie leider eine steigende Fallzahl an häuslicher Gewalt verzeichnen müssen. Das heißt, viel mehr Frauen als zuvor suchen Hilfe.“ Doch leider seien die Frauenhäuser nicht ausreichend finanziert, es fehle nicht nur an modernen Unterkünften.

Christiane Witt in ihrem Büro in der Kreisverwaltung. Quelle: Iris Krüger

Abschließend meint sie: „Ich wünsche mir, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt wieder stärker wird und dass Politik, Verwaltung und Bürger eine Einheit bilden, um für die Zukunft des Landkreises gemeinsam einstehen zu können. Und ich hoffe, dass das, was ich begonnen habe, von meinem Nachfolger weitergeführt wird.“

Wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Christiane Witt wird, steht bisher noch nicht fest. Bewerbungsschluss ist der 1. März.

Von Iris Krüger