Das Virus macht um nichts und niemanden einen Bogen. Deshalb interessiert die MAZ-Redakteure: Wie sieht es in den Rathäusern der Region in Sachen Corona-Erkrankungen aus? Kommen die Verwaltungen mit eventuellen Ausfällen klar? Hier die Antworten:

In Großbeeren gab es bisher in der Verwaltung weder Verdachts- noch Corona-Fälle, teilte die Sprecherin der Gemeinde, Angelika Laag, mit. Daher seien auch keine Verwaltungsmitarbeiter in Quarantäne gewesen oder Corona-bedingt ausgefallen. Einige Mitarbeiter arbeiteten lediglich zeitweise im Homeoffice, da die Kinderbetreuung beziehungsweise das Homeschooling parallel abgedeckt werden müsse. „Das betrifft nur wenige Mitarbeiter und auch nur während der Zeit der Schulschließungen“, sagt Laag. Zudem sei das Homeoffice für diejenigen Mitarbeiter möglich, die einer Risikogruppe angehören und im Rathaus in einem Doppelbüro sitzen.

Gemeindeverwaltung weiterhin voll einsatzfähig

„Die Gemeindeverwaltung war und ist weiterhin voll einsatzfähig“, sagt Bürgermeister Tobias Borstel (SPD). Im Krisenstab habe die Gemeinde Optionen für verschiedene Szenarien erarbeitet, sodass sie ihre Aufgaben auch weiterhin – notfalls im Schichtsystem oder aus dem Homeoffice – abdecken könne. „An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter erschwerten Bedingungen die Fahne hochhalten“, sagt Borstel.

Im Rathaus in Ludwigsfelde gab es während der ersten Welle im Frühjahr keine Covid-19-Erkrankungen. Die ersten Fälle traten Mitte November auf, seitdem gab es 13 Fälle. „In häusliche Quarantäne mussten in der gleichen Zeit 22 Kolleginnen und Kollegen“, sagt Liza Ruschin, die Sprecherin von Bürgermeister Andreas Igel (SPD). „Wenn möglich, haben die im Home-Office gearbeitet.“ Am meisten betroffen von den Corona-bedingten Ausfällen waren die Ludwigsfelder Kitas. „Ein wirklicher Engpass entstand jedoch zu keiner Zeit“, so Ruschin, die Stadtverwaltung sei immer handlungsfähig geblieben.

Igel fügt hinzu: „Meine Verwaltung hat mit Homeoffice-Lösungen, zeitweise mit Schichtbetrieben und gutem Krisenmanagement seit Beginn der Pandemie ihre Arbeitsfähigkeit erhalten. Das ist vor allem dem hohen Einsatz der Mitarbeitenden zu verdanken, die mit viel Engagement unter den neuen Rahmenbedingungen vieles möglich gemacht haben.“ In der Bilanz 2020 sei der Krankenstand in der Verwaltung sogar gesunken.

Hoher Personalausfall in Rangsdorf

Ein ganz anderes Bild ergibt sich in Rangsdorf, dort klagt Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) zwar immer wieder über einen hohen Krankenstand. Aber: „Der hohe Personalausfall im letzten Jahr im Rathaus Rangsdorf hatte wenig mit Corona zu tun“, sagt Rocher. „Neben Beschäftigungsverboten wegen Schwangerschaften gab es einige Unfälle.“ Fast alle hätten im privaten Bereich stattgefunden, zum Teil habe es schwere Verletzungen an Füßen, Beinen oder Rücken gegeben. Für die oft langwierig Erkrankten wurden zwar Vertretungen eingestellt, „aber Vertretungen ersetzen jemand in der Regel erst nach 3 Monaten Einarbeitung“, so der Bürgermeister. „Ein Ergebnis kann ich Ihnen aber mitteilen: Von 30 Tagen Urlaubsanspruch 2020 habe ich nur 7 nehmen können.“

Für die Arbeit in der Verwaltung in Blankenfelde-Mahlow , der einzigen Kommune im Nordkreis ohne Rathaus, spielen Ausbrüche von Covid-19 bislang keine Rolle. „Aktuell haben wir keine Erkrankungen“, sagt Wolfgang Huth, für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde zuständig. „Wir haben ein Hygienekonzept und bemühen uns in Abstimmung mit allen Kolleginnen und Kollegen darum, keine potenziellen Übertragungsherde zu ermöglichen.“ Dafür setzt die Verwaltung in Blankenfelde-Mahlow auf Einzelbüros, persönlichen Bürgerkontakt in einem geschützten Umfeld. „Zudem ermöglichen wir Homeoffice, wo es umsetzbar ist.“

Vier Angestellte im Rathaus in Zossen an Covid-19 erkrankt

Aus dem Rathaus in Zossen gibt Stadtsprecher Michael Roch diese Antwort: „Zurzeit sind vier Angestellte der Stadt an Covid-19 erkrankt.“ Die Verwaltungsarbeit sei davon jedoch aktuell nicht beeinträchtigt. „Alle Arbeiten können im Augenblick durch Vertretungen kompensiert werden“, so Roch.

Frank Broshog (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee, erklärt bei der MAZ-Umfrage in den Rathäusern: „Glücklicherweise haben wir dank unseres Hygienkonzepts keine Information über derartige Krankheitsfälle.“ Lediglich in einer Klausdorfer Kita sei in einer Kita-Gruppe ein Kind positiv getestet worden, so Broshog, deshalb habe er gebeten, dass die beiden Erzieherinnen der Gruppe zuhaus bleiben, bis Klarheit herrsche.

Auch in der Kernverwaltung der Stadt Baruth blieben alle Mitarbeiter bisher Corona-frei, erklärt Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). Nur in einer Kita habe es bisher einen Verdachtsfall gegeben, sagt der Rathauschef. Sein Kommentar: „Aber in den Kitas haben wir wegen der Erkältungen im Winter immer schon einen hohen Krankenstand und manchmal ganz schön Sorgen, den regulären Betrieb aufrecht zu erhalten.“

