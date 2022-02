Teltow-Fläming

Hohe Zahlen prägen weiterhin das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Teltow-Fläming. So wurden dem Gesundheitsamt allein in der letzten Wochenhälfte fast 2100 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch waren es 854, am Donnerstag 594 und am Freitag 645.

Leichter Anstieg am Wochenende in TF

Auch am Wochenende stieg die Zahl der positiven Testergebnisse weiter an. Seit Beginn der Pandemie wurden somit landkreisweit 30.582 Menschen positiv getestet. Mit Stand vom Sonntag liegt die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in Teltow-Fläming derzeit bei 1728,3 und ist damit im Vergleich zum Freitag (1762) leicht gefallen.

Aktuell gelten 5.163 Personen als infiziert, der Altersdurchschnitt liegt dabei bei 31 Jahren. Betroffen sind überwiegend Kinder und Jugendliche sowie deren Familienangehörige. Mit 274 Toten hat sich die Zahl der Personen, die nachweislich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, in der zurückliegenden Woche nicht verändert.

TF-Norden bleibt Schwerpunkt

Schwerpunkt des Infektionsgeschehens bleibt der nördliche Landkreis mit Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde, Großbeeren und Rangsdorf. Unabhängig davon steigen auch in südlicheren Kommunen die Zahlen, beispielsweise in den Gemeinden Am Mellensee und Niedergörsdorf. Hier führen, bezogen auf die Einwohnerzahlen, schon wenige Fälle zu hohen Inzidenzen.

Auch Kitas und Schulen des Landkreises gelten weiterhin als Infektions-Schwerpunkte. Einzelfälle gibt es in nahezu allen Einrichtungen, deshalb ist eine detaillierte Aufarbeitung nicht möglich. Aufgrund von Personalmangel infolge von Erkrankungen oder Quarantänen mussten in der Gemeinde Am Mellensee zwei Kitas geschlossen werden (Saalow und Rehagen), die Kita in Klausdorf ist zur Notbetreuung übergegangen.

Einschränkungen wegen personeller Engpässe in Rangsdorf

Auch in der Gemeinde Rangsdorf mussten Betreuungszeiten eingeschränkt und Kitas zusammengelegt werden. Engpässe sind aktuell ebenfalls in der Stadt Luckenwalde zu verzeichnen. An keiner Schule im Landkreis befindet sich derzeit eine komplette Klasse in Quarantäne.

Infektionen sind derzeit in zwölf Senioren-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen bekannt. Dabei handelt es sich um Ausbrücke mit bis zu 20 betroffenen Personen.

Von Uwe Klemens