Baruth/Halbe

Zu gleich drei Waldbränden mussten die Feuerwehren in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald am Dienstag ausrücken. Gegen 11.45 Uhr meldeten zwei Kameratürme des Waldbrandfrüherkennungssystems Rauchentwicklung in einem Waldstück unweit des Gewerbegebietes Bernhardsmüh bei Baruth. Da sich in dem Industriegebiet unter anderem auch mehrere Gasverdichterstationen befinden, handelt es sich hierbei um ein Gefahrengebiet.

Die Waldbrandzentrale Süd in Wünsdorf alarmierte umgehend die Feuerwehrleitstelle in Brandenburg/Havel, die die lokalen Einsatzkräfte mobilisierte. Als die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen eintraf, standen etwa 7500 Quadratmeter Waldboden in Brand. Gegen 14.30 Uhr hatten die rund 30 eingesetzten Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle gebracht. Die restlichen Löscharbeiten dauerten bis zum späten Nachmittag an.

Brennender Holzpolter – war es Brandstiftung ?

Kurz darauf, gegen 14.30, brannte im Ludwigsfelder Ortsteil Genshagen in der Nähe des Gewerbegebietes Brandenburgpark ein am Waldrand aufgestapelter Holzpolter. Hier war die Feuerwehr mit zehn Einsatzfahrzeugen vor Ort und brachte den Brand gegen 16.45 unter Kontrolle. Auch die Polizei und der Landesbetrieb Forst wurden zur Brandstelle gerufen, da der Verdacht auf Brandstiftung nahe liegt, wie Teltow-Flämings Kreisbrandmeister Tino Gausche berichtet. „So ein Holzpolter fängt eigentlich nicht von allein an zu brennen“, sagte Gausche.

Ebenfalls gegen 14.30 ging bei der Feuerwehleitstelle ein Notruf aus Halbe im Landkreis Dahme-Spreewald ein. Hier standen etwa 1600 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften an, die den Brand schnell unter Kontrolle brachten. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Trotz der Regenfälle vom Wochenende herrscht in Teltow-Fläming aktuell Waldbrandstufe drei und in Dahme-Spreewald Stufe vier von fünf. Die Waldbrandzentrale Süd in Wünsdorf und das Waldbrandfrüherkennungssystem nach den verheerenden Waldbränden der vergangenen Jahre erst modernisiert worden.

Von Feliks Todtmann