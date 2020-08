Ludwigsfelde

Zwischen der Bewerbung und dem Ausbildungsbeginn lag bei Matti Werner gerade einmal ein Monat. Der 17-Jährige hat in diesem Jahr seinen Schulabschluss gemacht, wollte dann gern Tierpfleger werden. Weil er dort keinen Platz bekam, entschied er sich spontan, der Landschaftsgärtner-Firma Alpina in Ludwigsfelde eine Bewerbung zu schicken – mit Erfolg. „Ich wollte auf jeden Fall draußen arbeiten und nicht in einem Büro“, sagt Werner. Ein dreiwöchiges Praktikum beim Friedhofsverband brachte ihn darauf, von den Tieren zu den Pflanzen zu wechseln.

So wie Werner fangen in den Monaten August und September die meisten Auszubildenden in Brandenburg mit der Arbeit an. Bei der Handwerkskammer (HWK) hatte Ende Juli im Landkreis Teltow-Fläming 108 Auszubildende ihre Verträge in handwerklichen Betrieben unterschrieben, im Landkreis Dahme-Spreewald waren es 126 – über 30 weniger als im vergangenen Jahr. Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zählt in Dahme-Spreewald 156 Ausbildungsstarts im August, 2019 waren es im gleichen Monat noch 245. Und auch in Teltow-Fläming verzeichnet die IHK einen Rückgang: Stand August haben knapp 300 Auszubildende ihre Arbeit begonnen. Im Vorjahr waren es noch rund 360 Jugendliche.

Viele Ausbildungsplätze noch unbesetzt

Wolfgang Spieß, Geschäftsführer des Bereichs Bildung der IHK Potsdam, sagt dazu: Die circa 20 Prozent weniger Ausbildungsstarts seien relativ zu sehen. Durch die Coronakrise sei der Ablauf in den Personalabteilungen „zeitlich versetzt“. Er rechnet damit, dass sich die Zahlen in etwa acht Wochen wieder denen des Vorjahrs annähern. Angebote gebe es genug: „Wir haben noch viele offene Ausbildungsmöglichkeiten“, sagt Spieß. Das Problem sei, dass viele Jugendliche nicht die Ausbildungen ergriffen, die da sein. „Obwohl das über 100 verschiedene Berufe sind“, sagt er.

Laut Arbeitsagentur suchten im Juli noch rund 850 Jugendliche im Landkreis Dahme-Spreewald und etwa 1080 junge Menschen in Teltow-Fläming nach einer Ausbildungsstelle. Im Vergleich zum Vorjahr waren das mit zwölf beziehungsweise acht – ähnlich wie die Arbeitslosenzahlen – nur unwesentlich mehr. Die Coronakrise habe nicht flächendeckend, aber in bestimmten Branchen zu Problemen geführt, erklärt IHK-Bereichsleiter Spieß. „ Reisebüros, Hotels und Gastronomie sind natürlich gebeutelt“, sagt er. „Da ist es im Moment schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.“ Bei beispielsweise Kurier- und Paketdiensten, im Lager, bei Logistikern, im Elektrobereich oder der IT seien aber viele neue Stellen dazugekommen.

Alpina: Auszubildende am stärksten von Corona betroffen

Der Firma Alpina hat die Coronakrise wenig angetan. Die Landschaftsgärtner mussten sich zwar in festen Gruppen organisieren, konnten ansonsten aber wie gewohnt arbeiten. Für die vier Auszubildenden sei das aber etwas anderes gewesen, sagt der Ludwigsfelder Niederlassungsleiter André Landwehr. Denn die schulische Ausbildung, die die Jugendlichen etwa alle drei Wochen haben, sei so gut wie weggefallen. Die Auszubildenden waren für diese Zeit zwar freigestellt und sollten Aufgaben im Homeoffice machen, aber diese Lösung habe „stark zu wünschen übrig gelassen“, sagt Landwehr.

„Die Gefahr ist da, dass die Schwere weiter auseinandergeht“, sagt er. Denn Fächer wie Betriebswirtschaft, Englisch und Pflanzenlehre, die die Auszubildenden an der Schule haben, könne Landwehr nur bedingt zusätzlich während der Arbeitszeit beibringen. „Im Homeoffice lernt man aber nicht so viel und kann sich nicht so gut konzentrieren“, sagt auch der 17-jährige Werner, der noch das Homeschooling mitgemacht hat. Neben Motivationsproblemen sei auch die Technik ein Problem gewesen. „Die Systeme waren überlastet“, sagt der Auszubildende. Jetzt darf er wieder zur Schule – mit Maske und Abstand.

„Ich bin froh, dass ich doch so normal wie möglich mit der Ausbildung anfangen kann“, sagt Werner. Die einzige Einschränkung sei, dass auch er das Team nicht wechseln kann. „So kann ich ihm noch nicht alles zeigen, was wir so machen“, sagt Landwehr.

„Tendenz geht zu nicht körperlicher Arbeit“

Er hofft, dass der 17-Jährige trotzdem Spaß an der Arbeit findet und bis zum Ende durchhält. Das sei in den letzten Jahren nämlich ein verstärktes Problem gewesen: „Viele sind nach einem halben Jahr oder noch weniger weg“, sagt der Niederlassungsleiter. Die Abbrecherquote sei sehr hoch. „Die Tendenz geht zu nicht körperlicher Arbeit“, sagt Landwehr. Daher habe seine Firma immer eine Ausschreibung im Internet – mit der Möglichkeit, sich auch kurzfristig zu bewerben. Auch jetzt gibt es noch freie Ausbildungsplätze.

Dass jeder so schnell eingestellt werde wie Werner, sei aber nicht die Regel. „Normalerweise machen unsere Auszubildenden erst ein zweiwöchiges Praktikum“, sagt Landwehr. Doch in Zeiten von geburtenschwachen Jahrgängen und einer guten wirtschaftlichen Lage sei es immer schwieriger an, gute Auszubildende zu kommen. „Gerade habe ich aber das Gefühl, dass Landschaftsgärtner wieder beliebter wird“, sagt Landwehr. „In diesen Zeiten freuen sich die Leute vielleicht, etwas an der frischen Luft zu machen.“ Auch das bringt Corona mit sich.

