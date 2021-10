Das Güterverkehrszentrum an der B101 ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte im Landkreis Teltow-Fläming. In Großbeeren finden sich natürlich zahlreiche Logistikunternehmen unterschiedlichster Branchen aber auch eine Vielzahl anderer Firmen. Eine Auswahl der größten Unternehmen im GVZ haben wir in einem Überblick zusammengestellt.