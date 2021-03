Teltow-Fläming

Kostenlose Corona-Schnelltests – mit dem 8. März soll es für jedermann möglich sein, sich einmal in der Woche testen zu lassen. Die MAZ ist der Frage nachgegangen, wo das wirklich möglich ist. Einfache Antwort: Im Landkreis Teltow-Fläming gibt es aktuell die Möglichkeit zu einem kostenlosen Corona-Schnelltest nicht. Ärzte und Apotheken, die bislang kostenpflichtige Tests durchgeführt haben, bieten diese Tests aber auch weiterhin an.

Weder die Kosten noch das Material sind geregelt

Apotheken sind bestrebt, die kostenlosen Tests anzubieten. Bisher fehlt dazu aber alles. Notwendige Genehmigungen des Gesundheitsamtes liegen nicht vor, vom Testmaterial gar nicht zu reden. Nicht einmal Selbsttests, wie sie in der vergangenen Woche von Discountern worden sind, sind in den Apotheken vorhanden. Über Testmöglichkeiten bei niedergelassenen Ärzten herrscht erst recht Unklarheit. „Weder die Finanzierung noch die Materialbeschaffung sind geregelt“, sagte Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Das bestätigt auch Christian Schäfer, Arzt in einer Gemeinschaftspraxis in Großbeeren: „Viele Kollegen sind bereit zu helfen. Aber die Kostenfrage muss geklärt sein. Im Moment müssten wir bei jedem kostenlosen Schnelltest noch drei Euro drauflegen“, sagte er.

Jeanette Sroka vom DRK in Luckenwalde berichtet, dass das DRK auch bereits Hilfe angeboten hat. „Bislang aber ist so gut wie alles unklar, was die kostenlosen Tests angeht“, bedauert sie. Die Landkreisverwaltung hat von dem Beschluss für die kostenlosen Schnelltests am vergangenen Donnerstag erfahren. „Teltow-Fläming war weder in die Vorbereitung des Beschlusses einbezogen, noch sind wir vom Land zu unseren Vorstellungen und Möglichkeiten befragt worden“, erklärte die Leiterin des Krisenstabes, Silke Neuling. Außerdem sei die Testverordnung des Bundesgesundheitsministers noch nicht einmal veröffentlicht. „Der Corona-Krisenstab des Landkreises hat das Thema sofort nach Bekanntwerden aufgegriffen, Lösungsansätze diskutiert, aber auch deutlich gemacht, dass wir damit erneut vor einer Mammutaufgabe stehen“, so Silke Neuling.

50 000 Arbeitstunden pro Woche nötig

Gegenwärtig prüft der Landkreis unter Einbeziehung des Rettungsdienstes und des Sachbereichs Brand- und Katastrophenschutz, an welchen Standorten Testzentren eingerichtet werden können. Weil das Land Brandenburg die Test-Kits nicht zentral bestellt kann der Landkreis auch nur auf kleine eigene Lagerbestände zugreifen. Geprüft werde, wo die Übertragung an Apotheken, Zahnärzte oder private Dritte möglich ist. Inzwischen liegen in Luckenwalde Anträge von Apotheken aus Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde, Luckenwalde und Zossen vor. Aber auch dort ist kein Material vorhanden. Neuling: „Wir werden auch Arztpraxen einbeziehen, obwohl deren Schwerpunkt beim Impfen liegen soll, und möglicherweise die Wohlfahrtsverbände. Das Land muss dringend unterstützen, die Rahmenbedingungen klären und weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen.“

Derzeit leben rund 150 000 Menschen im Alter von über 18 Jahren in Teltow-Fläming. Wenn jeder, der Anspruch hat, sich einmal pro Woche testen lässt, dann wären dafür rund 50 000 Arbeitsstunden pro Woche zu leisten, wenn man von rund 20 Minuten pro Test ausgeht. Bei einem Arbeitstag von 8 Stunden entspräche das rund 6250 Arbeitskräften. Silke Neuling: „In diesen Größenordnungen konnte niemand Vorsorge treffen.“

Von Udo Böhlefeld