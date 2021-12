Teltow-Fläming

Zum Ende der Woche hat sich die Coronalage in Teltow-Fläming etwas entspannt. Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag und Sonntag 199 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 687,8 gesunken. Am vergangenen Sonntag lag sie noch bei 951,9. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis bisher 12.562 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Neue Todesfälle wurden am zweiten Adventswochenende nicht gemeldet. Die Anzahl liegt seit Freitag unverändert bei 229.

Seit dem 1. Dezember wird in der Fläminghalle in Luckenwalde wieder geimpft. An den ersten beiden Tagen ließen sich rund 700 Menschen immunisieren – 80 Prozent davon holten sich ihre Booster-Impfung ab. Viele wollen sich und andere vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Wie der Kreis mitteilt, herrsche in TF noch die Delta-Variante vor. Allerdings beginne die Mutation Omikron etwa schon in Großbritannien die Delta-Variante zu verdrängen. Grundsätzlich würden auf Veranlassung des Landes Brandenburg fünf Prozent aller positiven Laborbefunde automatisch auf Varianten getestet. Bisher liegen dem Gesundheitsamt noch keine Nachweise zu Omikron vor, heißt es vom Kreis.

Landrätin dankt Ärzten für Einsatz und Aufklärung

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) zeigt sich deshalb dankbar, dass Impfwillige im Kreis ein schnelles Angebot bekommen. „Ein Großteil der Impfungen wurde und wird in den Arztpraxen des Landkreises verabreicht – innerhalb und außerhalb der regulären Sprechzeiten“, so Wehlan. „Sie behalten trotz des großen Ansturms Impfwilliger einen kühlen Kopf und leisten hervorragende Arbeit.“

Nicht zu vergessen sei, dass Haus- und Fachärzte auch bisher zögerliche Patienten über die Notwendigkeit und den Nutzen der Impfung aufklären. „Dies ist ein nicht zu unterschätzender Dienst an der Gemeinschaft“, so die Landrätin. Das Impfzentrum Luckenwalde ist Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können – falls verfügbar – online gebucht werden. Wer etwas mehr Zeit hat, kann sich auch ohne Termin am Impfzentrum anstellen. Einlassschluss ist dann schon um 17 Uhr.

Von Isabelle Richter