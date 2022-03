Teltow-Fläming: Die ersten Störche sind in der Region

Rangsdorf

Über den Libanon und Ägypten kommen die Weißstörche zu uns nach Teltow-Fläming geflogen – und die ersten von ihnen sind schon da.

So wurde ein erster Weißstorch vom Hobbyfotografen Wilfried Dötzel am 17. März in Dahlewitz entdeckt. Mindestens ein weiterer ist ebenfalls schon im Landkreis Teltow-Fläming angekommen, weiß „Storchenvater“ Bernd Ludwig aus Rangsdorf. „Am 22. März ist ein Weißstorch in Schönhagen bei Trebbin gelandet“, sagt er. Viele weitere sollen Ende des Monats, beziehungsweise Anfang April hier eintreffen.

Der Storchenvater aus Rangsdorf

Den Spitznamen trägt der 82-jährige Bernd Ludwig nicht umsonst. Seit über einem halben Jahrhundert, genauer, seit dem Jahr 1959, beschäftigt er sich mit den Weißstörchen. Bereits 1934 fand die erste weltweite Zählung von Weißstörchen statt – insgesamt 1527 Horstpaare wurden damals in Brandenburg gezählt, weiß Bernd Ludwig.

Eine weitere Zählung fand nach dem Krieg statt, im Jahr 1958. Hier wurden deutlich weniger Horstpaare für Brandenburg gezählt, insgesamt 771. Das weckte die Neugierde von Bernd Ludwig. „Ich wusste, dass die Zählung unvollständig war“, sagt er. Also führte von 1959 bis 1963 in Königs Wusterhausen, Zossen, Fürstenwalde, Beeskow und Seelow eigene Zählungen durch.

Bernd Ludwig, der "Storchenvater". Quelle: Helga Ludwig

Wie hoch die Weißstorch-Population dabei war, weiß er heute nicht mehr. Doch bewirkte er damit vor allem eines: „Ich rief die Ornithologen im Jahr 1964 dazu auf, die Weißstörche in Brandenburg jedes Jahr zu zählen“, sagt er. Gleichsam seien die Störche bis 1974 beringt worden, woraus sich entscheidende Erkenntnisse ergeben würden – etwa über die Zugwege der Flügeltiere, sagt Bernd Ludwig.

Die Storchen-Population sinkt

So weiß man inzwischen beispielsweise, dass die Weißstörche in Brandenburg für den Winter in den Libanon, Sudan oder nach Ägypten fliegen, sagt Bernd Ludwig. „Früher sind sie sogar noch weiter geflogen, mehr als 10.ooo Kilometer nach Südafrika“, sagt er. Doch scheint sich die Nahrungssituation für die Tiere dort geändert zu haben, weshalb sie Südafrika nun nicht mehr ansteuern würden. Generell ist der Storchenvater durchaus besorgt um die Weißstörche.

So habe es laut Bernd Ludwig im Jahr 2014 noch insgesamt 1424 Horstpaare in Brandenburg gegeben. Vergangenes Jahr seien es nur noch 1244 gewesen. Das beunruhigt ihn, denn auch für dieses Jahr prognostiziert er weniger Horstpaare – vor allem auch mehr tote Jungtiere. Das hat mehrere Gründe.

Zur Fütterung anfliegender Weißstorch. Quelle: Bernd Ludwig

„Die Verluste auf der Ostroute sind sehr groß. Sie fliegen durch Länder hierher, in denen die Strommasten nicht gesichert sind“, sagt er. Daran würden viele Vögel sterben. Die Weißstörche hierzulande fliegen stets in den Südosten – etwa nach Libanon oder Ägypten. Andere Weißstörche, beispielsweise jene in Thüringen, fliegen eher nach Spanien – aus vielerlei Hinsicht scheint das eine bessere Route zu sein.

Im Libanon und in Ägypten werden Storche geschossen

„Viele der Weißstörche werden in Libanon oder Ägypten erschossen. Aus reiner Freude am schießen“, sagt Bernd Ludwig und klagt das gleichermaßen an. An den Libanon grenzt das Mittelmeer, „dort sind aber keine Aufwinde, welche die Störche brauchen. Deshalb fliegen sie über Bergketten im Libanon nach Ägypten“, sagt Bernd Ludwig. Dort oben auf den Bergketten würden Jäger auf sie warten – und sie erschießen. Gleiches passiere in Ägypten.

Gleichsam leiden die Tiere unter dem Klimawandel und der Nahrungsknappheit. Wegen der trockenen Böden hierzulande würden sie beispielsweise kaum mehr Regenwürmer finden. Umso mehr freut sich Bernd Ludwig natürlich über die Vögel, die den Weg hierher finden und denen es gut geht. Etliche befinden sich laut ihm gerade auf dem Weg – einen habe er über das Internet schon in Rumänien und einen weiteren in der Türkei gesehen.

Meist würden die männlichen Tiere zuerst ankommen, die Weibchen treffen etwas später ein – doch sind die Paare zusammen, beginnen sie laut Ludwig direkt mit der Paarung. Und wer weiß – womöglich steigt die Population der Weißstörche in diesen Jahr sogar.

Von Steve Reutter