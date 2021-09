Teltow-Fläming

Das Geburtsdatum oder die eigenen Initialen auf dem Kennzeichen: Wer das beantragen möchte, sollte nicht gerade am 1. oder 2. August Geburtstag haben. Oder im Jahr 1988 geboren worden sein.

Denn nach Angaben des Straßenverkehrsamts Teltow-Fläming ist die Kombination bestimmter Zahlen und Buchstaben im Landkreis nicht möglich: 88 etwa oder 888. Auch wer 118, 8818 oder 1888 gerne auf dem Kennzeichen hätte, muss sich eine andere Zahlenkombination ausdenken.

Kennzeichen mit 88 sind verboten.

Der Hintergrund: Die Zahlen 1 und 8 gelten in der rechten Szene als Geheimzeichen zur Unterstreichung der eigenen politischen Gesinnung. Die 1 steht dabei für den ersten Buchstaben des Alphabets, das A. Die 8 wiederum - das Prinzip bleibt gleich - für das H. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, auf wen sich die Buchstabenfolge AH in diesen Kreisen also bezieht. Aus dem gleichen Grund ist auch die 88 verboten: HH, ein Chiffre für „Heil Hitler“.

Nicht alle Zahlen- und Buchstabenkombinationen sind auf Kennzeichen erlaubt. Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, werden in Teltow-Fläming deshalb auch keine Kennzeichen ausgestellt, die die Kombinationen AH18, AH88, HH18 oder HH88 enthalten. Das ist übrigens in ganz Brandenburg so. Wenig überraschen dürfte da auch, dass HJ, NS, KZ, SS und SA seit 2009 im gesamten Bundesland als Kennzeichenkombination gesperrt sind.

Auch die 28 in Brandenburg nicht erlaubt

Weniger bekannt dürfte allerdings die Kombination 14 sein, die in Brandenburg ebenfalls verboten ist. Dahinter verbirgt sich eine Parole US-amerikanischen Neonazis David Lane, die genau vierzehn Wörter beinhaltet. Diese vierzehn Wörter – eine Art Glaubensbekenntnis – müssen in der Szene nicht einmal mehr ausgesprochen werden: Der Verweis auf die 14 kann dabei bereits als Chiffre dienen.

Auch dass die 28 auf Brandenburger Kennzeichen verboten ist, dürfte nicht überall bekannt sein: Mit der Zahlenkombination 28 (im Alphabet: BH) kann allerdings eine Verbundenheit zu Blood & Honour (englisch für Blut und Ehre) ausgedrückt werden – ein im Jahr 2000 verbotenes rechtsextremes Netzwerk.

Teltow-Fläming bietet wenig Spielraum

Anders als in anderen Brandenburger Landkreisen und Städten, wo eine bestimmte Kombination mit der Orts- oder Kreisabkürzung ebenso zu Verboten führen kann (so ist in Potsdam etwa P-KK nicht erlaubt, in Neuruppin wiederum NP-D), gibt es in Teltow-Fläming allerdings keine derartigen Einschränkungen: TF scheint für solche versteckten Chiffres schlichtweg keinen Spielraum zu bieten.

Allerdings versuchen Autofahrer im Landkreis immer wieder, trotzdem versteckte Botschaften auf ihren Kennzeichen unterzubringen: Wie Katrin Melzer von der Kreisverwaltung erklärt, gebe es immer wieder „Kuriositäten“, die auf den Straßen Teltow-Flämings zu sehen sind. So sei etwa schon vorgekommen, dass das blaue Euro-Feld schwarz verfärbt wurde. „Auch nationalsozialistische Symbole haben wir schon gesehen“, so Melzer.

Altbestände in Teltow-Fläming?

Eine derartige Veränderung der Kennzeichen ist jedoch ebenfalls nicht erlaubt: Werden Veränderungen an Kennzeichen festgestellt, sagt Melzer, werde der Fahrzeughalter vom Straßenverkehrsamt im Rahmen eines sogenannten Mängelverfahrens aufgefordert, die „Ordnungsmäßigkeit“ wieder herzustellen.

Allerdings: Dass Kennzeichen mit verbotenen Kombinationen auf den Straßen Teltow-Flämings zu sehen sind, ist zwar unwahrscheinlich – könnte allerdings theoretisch noch passieren. Dabei handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung um Altbestände, die nach der Kfz-Abmeldung nicht mehr verwendet werden dürfen.

Von Johanna Apel