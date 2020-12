Löwenbruch

Einen Wildunfall gab es am Montagabend auf der L 79 bei Ludwigsfelde. Ein Opel-Fahrer stieß zwischen dem Abzweig Löwenbruch und der Anschlussstelle der B 101 mit einem Wildschwein zusammen. Das Tier flüchtete in den Wald, am Auto entstand Sachschaden. Es konnte später weiterfahren.

In Großbeeren war der Fahrer eines Skoda Octavia am Montagabend in Richtung Kreisverkehr unterwegs. In der Straße Am Lilograben stieß er mit einem Wildschwein zusammen, das plötzlich die Fahrbahn überquerte. Das Tier flüchtete ebenfalls, am Auto entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Skoda blieb fahrbereit.

Anzeige

Auf der Landesstraße 795 kam es am Abend zwischen der Autobahnanschlussstelle Ludwigsfelde West und Siethen zu einem Wildunfall. Dabei stieß ein Pkw in Höhe des Forsthauses mit einem Reh zusammen. Das Reh verschwand in der Dunkelheit, am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

Von MAZonline