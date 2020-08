Teltow-Fläming

Blankenfelde-Mahlow, Luckenwalde, Ludwigsfelde, Rangsdorf, Trebbin sowie der Landkreis Teltow-Fläming rufen auch in diesem Jahr dazu auf, sich an der Aktion Stadtradeln vom 5. bis zum 25. September zu beteiligen.

Bei der Aktion Stadtradeln treten dazu eigens gegründete Teams in den jeweiligen Kommunen an, um innerhalb von 21 aufeinander folgenden Tagen möglichst viele Kilometer statt mit dem Auto mit dem Fahrrad zu fahren. Die Teams können sich aus Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Verwaltungen oder aus der Nachbarschaft heraus bilden.

„Lass’ das Auto stehen und nimm das Rad!“ – unter diesem Motto fuhren im vergangenen Jahr zu Beginn der Aktion rund 50 Fahrradfreunde von Ludwigsfelde über Trebbin nach Luckenwalde, darunter auch Bürgermeister Andreas Igel ( SPD): „Wir wollen möglichst viele Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder motivieren, im Alltag auf das Fahrrad umzusteigen“, sagte er zum Auftakt der Tour.

Grüne Sättel zierten 2019 die Räder in Teltow-Fläming. Quelle: Stadt Ludwigsfelde

„Es ist nicht wichtig, ob die Menschen täglich fünf oder 50 Kilometer mit dem Rad fahren. Hauptsache das Auto bleibt mal stehen“, so Igel. Im vergangenen Jahr waren in den drei Aktionswochen 316 Radfahrer aus der Autostadt über 28.000 Kilometer geradelt und vermieden im Vergleich zum Auto rund vier Tonnen klimaschädliche CO2-Emissionen.

Kommunalpolitiker sollen mitfahren

Denn genau darum geht es bei der Aktion Stadtradeln. Das Klima-Bündnis, größtes Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören, will Kohlendioxid-Emissionen reduzieren und perspektivisch den Radverkehrsanteil erhöhen. Um das zu bewerkstelligen, sind besonders Kommunalpolitiker aufgerufen, sich an Stadtradeln zu beteiligen.

Luckenwalde macht wieder mit

Zum dritten Mal beim Stadtradeln dabei ist Luckenwalde. Im vergangenen Jahr nahmen über 100 Fahrradfahrer teil und erstrampelten mehr als 21.000 Kilometer für ein gutes Klima und die Stadt Luckenwalde. Denn auch darum geht es beim Stadtradeln: Der Landkreis vergibt zum zweiten Mal einen Wanderpokal für die meist gefahrenen Fahrradkilometer im Wettstreit der Kommunen untereinander.

Gute Chancen für Blankenfelde-Mahlow

Da hat Blankenfelde-Mahlow gute Chancen auf eine Spitzenposition. 38.113 Kilometer radelten die Teams im vergangenen Jahr und waren damit zum zweiten Mal Spitzenreiter unter den fahrradaktiven Kommunen im Landkreis Teltow-Fläming. Das will Blankenfeldes Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD) nach Möglichkeit überbieten: „Es gilt, das gute Ergebnis aus dem letzten Jahr zu toppen und zum dritten Mal in Folge die fahrradaktivste Kommune im Landkreis Teltow-Fläming zu werden. Also lassen Sie das Auto stehen, steigen Sie auf das Rad und motivieren Sie Freunde, Nachbarn und Kollegen“, ruft Bürgermeister Schwuchow auf.

Verzicht auf Stern- und Gruppenfahrten

Zum insgesamt dritten Mal beteiligt sich auch der Landkreis Teltow-Fläming an der internationalen Aktion Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima. Egal ob zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit: Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad gefahren wird, trägt zum Klimaschutz bei. Im Unterschied jedoch zu den beiden vergangenen Jahren appelliert der Landkreis an die Kommunen, auf Sternfahrten und Gruppenveranstaltungen zu verzichten. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Auch bei Aktionen wie Stadtradeln gelten die örtlichen Regelungen und die SARS-CoV-2-Verordnungen. „Radeln Sie dennoch gemeinsam mit anderen, halten Sie Abstand“, fordert deshalb der Kreis.

Wer mitfahren möchte, kann sich unter https://www.stadtradeln.de/landkreis-teltow-flaeming registrieren. Selbstverständlich empfiehlt es sich, einen Helm und gut sichtbare Kleidung zu tragen.

Von Udo Böhlefeld