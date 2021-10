Blankenfelde-Mahlow

Die Polizei verzeichnet seit einigen Wochen wieder mehr Einbrüche im Norden von Teltow-Fläming. Genaue Zahlen gibt die Polizeidirektion West zwar derzeit noch nicht heraus, ein Anstieg sei aber definitiv zu verzeichnen, so Oliver Bergholz von der Pressestelle. Als Hauptgrund nennt er vor allem die dunkle Jahreszeit. Umso früher es dunkel werde, umso einfach könnten Einbrecher ungesehen agieren. „Viele Einbrüche passiere zwischen 17 und 20 Uhr, wo es schon dunkel wird, viele Hausbesitzer aber noch nicht zu Hause sind“, sagt Bergholz.

Während es die Einbrecher während Corona eher schwer gehabt hätten, weil viele Menschen von zu Hause aus arbeiteten, sei nun zu erkennen, dass die Normalität wieder Einzug erhalte, so der Pressesprecher. „2020 war erkennbar, dass Einbrüche stark nachgelassen hatten – jetzt gehen die Zahlen wieder hoch.“ Der Speckgürtel rund um Berlin sei dabei üblicherweise stark betroffen, so Bergholz. Das liege vor allem an der Lage der Städte und Gemeinden, die meist gut angebunden seien, sodass es für Einbrecher gute Fluchtmöglichkeiten gebe.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei informiert über Schutz vor Einbrechern

Darüber, wie man es den Einbrechern schwerer machen kann, informiert die Polizei daher regelmäßig. Am Mittwoch standen unter anderem die Polizeibeamten Oliver Lehnhardt und Karina Mollenhauer mit dem Informationswagen in Blankenfelde-Mahlow. Bis zum Nachmittag hatten sich schon mehr als 30 Bürgerinnen und Bürger beraten lassen, was sie gegen Einbrecher tun können. „An vieles denken die Leute gar nicht“, sagt Lehnhardt. Als Beispiel nennt er rollbare Mülltonnen, die Einbrecher als Einstiegshilfen nutzen könnten, und die Hausbesitzer oft ahnungslos auf dem Grundstück platzieren.

Die Polizeibeamten Karina Mollenhauer und Olaf Lehnhardt informieren mit dem Infomobil wieder verstärkt, wie Bürgerinnen und Bürger ihre Häuser und Wohnungen gegen Einbrüche sicherer machen können. Quelle: Lisa Neugebauer

Wer Fehler wie diese vermeiden will, sollte sich eine kostenlose persönliche Beratung von der Polizei geben lassen, sagt Lehnhardt. „Wir kommen dann zu Ihnen nach Hause – nicht mit dem Blick der Polizisten, sondern dem eines Einbrechers.“ Mit seiner fast 20-jährigen Erfahrung im Bereich Prävention könne er vor Ort schnell sagen, wie sich Hausbesitzer besser schützen können. Auch Nachbarn seien ein wichtig im Kampf gegen Einbrecher, sagt Lehnhardt. Wenn diese eine Alarmanlage hörten oder auffällige Personen beobachteten, nutzten Nachbarn noch zu selten den Anruf bei der Polizei. „Die Hemmungen sind anscheinend noch groß, aber es kann nichts passieren“, so der Polizeihauptkommissar.

Polizisten informieren wieder verstärkt, wie Bürgerinnen und Bürger ihre Häuser und Wohnungen gegen Einbrüche sicherer machen können. Hier in Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Lisa Neugebauer

Hier gibt es Beratung gegen Einbruch-Versuche

Wer sich demnächst bei der Polizei darüber informieren möchte, wie er sein Haus oder seine Wohnung sicherer gegen Einbrecher macht, hat dazu Gelegenheit: unter anderem am 28. Oktober um 18 Uhr bei einer Einwohnerversammlung im Bürgerhaus Dahlewitz, Am Bahnhofsschlag 1, oder am 30. Oktober von 10 bis 16 Uhr am Informationsstand vor dem Hornbach in Ludwigsfelde, Parkallee 36, sowie am 17. November von 10 bis 16 Uhr vor dem Südring Center in Rangsdorf, Klein-Kienitzer-Straße 2, oder am 18. November um 18 Uhr in einer Einwohnerversammlung in Blankenfelde-Mahlow, Mahlower Straße 59. Weitere Informationen sowie Termine für Vor-Ort-Besuche bekommen Interessierte bei Polizeihauptkommissar Olaf Lehnhardt unter Telefon (03371) 6002840 oder E-Mail olaf.lehnhardt@polizei.brandenburg.de.

Von Lisa Neugebauer