Zwei mal vier Zentimeter – diese Eisstärke ermittelten Mitglieder des DLRG-Stadtverbandes Ludwigsfelde-Zossen und Kameraden der Feuerwehr Ludwigsfelde am Wochenende am Siethener See. Die Schichten zeigen, wie schnell es zwischen den beiden Frostabschnitten gleich wieder taute. Vereinsvorsitzender Toni Breuer sagt: „Eigentlich ist das zu wenig für viele Leute auf dem See.“ Und er erklärt: „Solch eine Messung mit einer Übung machen wir einmal im Jahr. In diesem Winter gab’s ja erst jetzt überhaupt was zu messen.“

Gut zu sehen: die dunklen Flecken nicht weit vom Ufer. DLRG und Feuerwehr Ludwigsfelde prüfen die Eisstärke auf dem Siethener See (Stadt Ludwigsfelde/Landkreis Teltow-Fläming)) Quelle: privat

Die Übung hieß: Stoffhund retten. „Toi, toi, toi – zum Glück hatten wir in dieser Saison noch keine Eis-Unfälle.“ Doch das könne sich ganz schnell ändern, man brauche sich nur die dunklen Flecken auf den Seen anzuschauen, so der Stadtverbandschef. Rocco Parlow, Leiter der Wasserrettung im Verband, ergänzt: „Sowohl durch den Mellensee als auch durch den Motzener oder den Siethener See und selbst durch den Pechpfuhl in Ludwigsfelde ziehen sich fließende Gewässer. Da hält das Eis wirklich nur an den Rändern.“

Aber der flache Rangsdorfer See, auf dem sich am zurückliegenden Wochenende hunderte Einheimische, Berliner und Eissegler tummelten, der ist doch jetzt sicher zu betreten, oder? Parlow lacht: „Der hat zwar etwa 15 Zentimeter dickes Eis. Aber weiter als 200 bis 300 Meter sollte man sich nicht vom Strandbad weg wagen, dahinter ist es unsicher.“ Der DLRG-Mann wünscht sich so, wie der Kreis im Sommer die Wasserqualität von Badegewässern messen lässt, im Winter Angaben zur Eisstärke.

Rocco Parlow (r.), Leiter der Wasserwacht im DLRG-Stadtverband Ludwigsfelde-Zossen, und Vereinsvorsitzender Toni Breuer laden die Batterie eines DLRG-Fahrzeugs auf Quelle: Jutta Abromeit

Die Stoffhund-Übung war für die DLRG-Mitglieder seit langem eine willkommene Abwechslung in der Corona-Pause. „Die Pandemie beutelt uns ganz schön“, erklärt Breuer: „Keine Ausbildung, weder für Sanitäter noch für Rettungsschwimmer.“ Auch Training und Fortbildung seien nicht möglich, eben so wenig Kinder-Schwimmkurse. „Das werden wir in der kommenden Saison spüren, hoffentlich haben wir trotzdem genügend Einsatzkräfte für Badegewässer und Veranstaltungssicherung“, sagt er.

Derzeit gebe es wie in anderen Vereinen keinerlei Treffen oder Aktionen, „unser Vereinsleben ist buchstäblich eingefroren“, so der Vorsitzende. Parlow ergänzt: „So, wie die Bürgermeister als Feuerwehr-Dienstherren angewiesen haben, jede Aktivität einzustellen, haben wir die Anweisung vom Kreis.“ Lediglich Arbeiten wie Materialerhaltung, Reparaturen oder Technik-Prüfungen von maximal zwei Vereinsmitgliedern gleichzeitig dürfe es in den Fahrzeughallen noch geben, sagt er.

Vor Corona hatte der DLRG-Stadtverband 257 Mitglieder, weil nichts mehr los ist, traten zwölf aus. Besonders extrem ist die Situation für die rund 150 DLRG-Kinder und Jugendlichen. „Die sind natürlich geknickt“, erzählt Breuer. Dass die Jugendvertreter sich alle 14 Tage mit einem Video-Chat melden, sei kein Ausgleich. „Von manchen Kindern hören wir gar nichts mehr. Weil Medien wie Whatsapp offiziell erst ab 16 Jahre zugelassen sind, dürfte der Kontakt nur über die ohnehin oft überlasteten Eltern laufen“, erklärt Rocco Parlow. Und fügt hinzu: „Schwimmen für 20 bis 25 Kinder pro Trainer ist über Video-Chat schlecht möglich.“ Fazit: Der DLRG-Vorstand weiß beim besten Willen nicht, wie das Vereinsleben nach Corona aussieht.

Einen Lichtblick sehen die beiden ehrenamtlichen Lebensretter dennoch: Das Treffen mit der kommunalen Politik vor zwei Jahren blieb nicht ergebnislos. Zwei Förderanträge waren erfolgreich: Ein Kommandowagen für Sanitätsdienste und Wasserrettung steht in der Halle und wird aufgebaut; ein neues Boot ist bewilligt, es liegt nur noch in Holland auf dem Dock einer Werft.

Von Jutta Abromeit