Ludwigsfelde

„Jetzt ist für mich Schluss“, sagt Werner Borchert empört zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Der ehemalige Geschäftsführer der Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf bekennt, „immer noch ein wenig Russland-Freund“ gewesen zu sein. Er sagt: „Als Chef der Bücherstadt hatten wir in all den Jahren seit dem Abzug der GSSD-Streitkräfte 1994 aus Wünsdorf viele Soldaten und Offiziere kennengelernt, das waren alles Menschen, die keinen Krieg wollten.“ Doch dieser Angriff ändere seine Einstellung; „Macron und Scholz – alle waren sie in Moskau, worüber haben die eigentlich mit Putin geredet?“, fragt Borchert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Garnisonstadt Wünsdorf waren zu DDR-Zeiten bis zu 25.000 Angehörige der Roten Armee gleichzeitig stationiert; stets war es im Kalten Krieg um ein Kräftegleichgewicht in Europa gegangen. Jetzt sagt Borcherts Frau Heidi, die unter anderem in Moskau studiert hatte, angesichts des russischen Angriffs: „Mir fehlen die Worte.“

Noch immer hätten sie und ihr Mann Putin fast verteidigt als Chef des Volkes, das im Zweiten Weltkrieg mit weit mehr als 20 Millionen Toten mehr Opfer als jede andere Nation erbracht habe. „Und wir haben oft den Liedtext ,Meinst du die Russen wollen Krieg’ zitiert.“ Diesen Text schrieb Lyrikerin Gisela Steineckert nach Worten Jewgeni Jewtuschenkos, zitiert wird das Lied auch auf der Internetseite der Deutschen Friedensgesellschaft Bonn-Rhein-Sieg.

Ukrainer bangt um Mutter und Familien seiner Kinder

Ivan J. wohnt und arbeitet in Genshagen. Der Ukrainer ist 58 Jahre alt, gleich am frühen Donnerstagmorgen telefonierte er mit seinen beiden Kindern. Deren Familien leben in der Ukraine, sein Sohn mit Frau und Kindern in Kiew. „Zuletzt waren wir vor einem Monat bei ihnen. Die Familie meines Sohnes überlegt jetzt, zu meiner Mutter in die Westukraine zu gehen.“ Dort in einem der Nachbarorte lebt auch seine Tochter mit ihrer Familie. Und Ivan J. sagt, er müsse dringend nach Polen fahren, um möglichst schnell Kontakt zu seinen Kindern zu bekommen und zu überlegen, was für alle in der Großfamilie jetzt das beste ist.

Eichelbaum: Härteste Sanktionen gegen Aggressor Putin

„Absolut erschüttert“ ist auch Kreistagsvorsitzender und Landtagsmitglied Danny Eichelbaum (CDU) über den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. „Ich hätte das im 21. Jahrhundert in Europa nicht für möglich gehalten“, sagt er gegenüber der MAZ. Jetzt müssten Deutschland, Europa und die Welt „dem Aggressor Wladimir Putin entschlossen und geschlossen deutlich machen, dass eine Verletzung des Völkerrechts und der Überfall auf einen souveränen Staat nicht akzeptiert und mit den härtesten Sanktionen belegt wird.“

Eichelbaum: Jüterbog war eine der größten sowjetischen Garnisonsstädte in Deutschland

Eichelbaum erinnert daran, dass in Jüterbog – „eine der größten sowjetischen Garnisonsstädte in Deutschland“, wie er sagt – bis zu 40.000 sowjetische Soldaten stationiert waren. „Hier sind auch viele Freundschaften zwischen Jüterbogern und sowjetischen Staatsbürgern entstanden. Wir wollen keinen Krieg in Europa und keinen Krieg in der Welt“, erklärt der CDU-Kreisvorsitzende.

Barthel: Alle Friedensmühe in Raketenhagel untergegangen

Genauso äußert sich der SPD-Landtagsabgeordnete und Kreistagsmitglied Helmuth Barthel: „Die Aggression Russlands gegen die Ukraine muss sofort beendet werden!“ Die in Stunden massiv verschärfte Situation in der Ukraine bestürze den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion: „Alle Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konfliktes sind mit dem Beschuss ukrainischer Städte und Dörfer durch russisches Militär im Raketenhagel untergegangen. Präsident Putin hat eine rote Linie überschritten und das Völkerrecht gebrochen.“ Das verurteile er ausdrücklich, „Krieg ist kein akzeptables Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele.“

Ehrenhain auf dem städtischen Friedhof von Ludwigsfelde: "Die Opfer des Faschismus aller Länder mahnen die Lebenden zum Frieden" Quelle: Jutta Abromeit

Eine junge Frau, die ihre Schulausbildung mit dem Abitur am Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde beendet hatte, saß in der Nacht zu Donnerstag im Zug von Wien nach Berlin. Bei einem längeren Halt in Tschechien lasen sie und ihre Mitreisende – eine junge Ukrainerin – in der Schlafkabine die Nachricht vom Beschuss der Ukraine. Umgehend korrespondierte die junge Frau mit ihren Freundinnen zuhause und sagte, die würden keinesfalls in der Heimat bleiben, sondern schnellstmöglich nach London fliegen.

Baruths Bürgermeister Peter Ilk ist erschüttert über den russischen Angriff

Noch am Mittwoch hatte Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) einen russischen Angriff für unwahrscheinlich gehalten. Jetzt sagte er am MAZ-Telefon: „Das ist eine Sauerei, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich bin erschüttert.“

Ehrenhain auf dem städtischen Friedhof von Ludwigsfelde: "Die Opfer des Faschismus aller Länder mahnen die Lebenden zum Frieden" Quelle: Jutta Abromeit

Heidi und Werner Borchert in Ludwigsfelde mailen jetzt ihren Freunden in Moskau: „Wir wollen unbedingt wissen, wie die einfachen Menschen in Russland diese Aggression ihres Staatschefs sehen, wie lange das noch gehen soll und ob sie dagegen was unternehmen“, sagt Bücherstadt-Gründer Borchert.

Von Jutta Abromeit