Teltow-Fläming: Fahrbibliothek fährt wieder

Teltow-Fläming

Die Inzidenzzahlen im Landkreis Teltow-Fläming sinken und daher ist die Fahrbibliothek ab jetzt wieder in Teltow-Fläming unterwegs. Dies geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor.

Der Bücherbus soll weiterhin nach dem pandemiebedingten Sonderfahrplan fahren. Dieser kann auf der Homepage des Kreismedienzentrums Luckenwalde eingesehen werden unter https://medienzentrum.teltow-flaeming.de/fabibo/corona-sonderfahrplan. Auf der Webseite ist es möglich, verschiedene PDF-Übersichten herunterzuladen, die genaue Angaben zu den Fahrtzeiten machen und erklären, in welchen Städten, Dörfern und Ortsteilen der Bus zu welchen Terminen anhält. Zudem finden sich auch Informationen, was zu tun ist, wenn man den Abgabetermin für ein ausgeliehenes Buch verpasst hat.

Sonderbetrieb mit Hygieneregeln und Vorbestellung

Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich beim Besuch der Fahrbibliothek auch weiterhin daran halten, die gängigen Hygieneregeln umzusetzen und einzuhalten. Hierzu zählt das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung beziehungsweise einer FFP2-Maske. Leserinnen Leser mit Erkältungssymptomen sollen von einem Besuch der Fahrbibliothek absehen, heißt es. Das Betreten des Fahrzeuges sei erst nach Aufforderung durch das Personal gestattet. Erlaubt ist eine Person im Bücherbus beziehungsweise mehrere Personen eines Haushaltes zur gleichen Zeit.

Die Beratung am Regal kann derzeit nicht gewährleistet werden.Die Besucherinnen und Besucher des Bücherbusses können sich vor dem Besuch der Fahrbibliothek über den Medienbestand im Online-Katalog des Kreismedienzentrums informieren. Aufrufbar ist der Katalog unter https://medienzentrum.teltow-flaeming.de/katalog. Die gewünschten Medien können dann unter der Telefonnummer 03371/ 627314 oder per E-Mail ankreisbibliothek@teltow-flaeming.de vorbestellt werden. Die Vorbestellungen liegen dann bereits fertig verbucht in der Fahrbibliothek bereit. Somit können lange Wartezeiten vermieden und der Kontakt auf das nötige Minimum beschränkt werden.

Von MAZonline