Teltow-Fläming: Fördermittel für Demokratie-Projekte

Luckenwalde

Der Verfassungsschutz Brandenburg zählt in seinem aktuellen Bericht im Land rund 2860 Personen zum Rechtsextremismus und 650 zum Linksextremismus. Dieser Entwicklung möchte der Bund unter anderem mit dem Programm „Demokratie Leben! Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen“ begegnen. Die zweite Förderrunde startete im vergangenem Jahr und bietet auch im Landkreis Teltow-Fläming neue Möglichkeiten für ziviles Engagement.

Für die administrativ-technische Umsetzung ist jetzt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) verantwortlich. Es stellt den teilnehmenden Projekten vor Ort durch die „Partnerschaft für Demokratie Teltow-Fläming” mehr Geld zur Verfügung als bei Vorgängerprogrammen und auch der Begleitausschuss des Kreises hat sich vergrößert. Annette Braemer-Wittke von der Fach- und Koordinierungsstelle sieht sich selbst als Verbindung zwischen Bundesprogramm und Landkreis. „Wir bilden ein Tandem mit der Kreisverwaltung“, erklärt sie.

Braemer-Wittke arbeitete seit Jahren schon am bisherigen Programm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ mit. „Wir haben 2019 den Antrag gestellt und haben ein schönes Ergebnis: Unser Aktions- und Initiativfonds wurde von rund 48.000 auf 55.000 Euro vergrößert, was den Projekten sehr helfen wird. Außerdem wurde der Jugendfonds von 7000 auf 10.000 Euro aufgestockt.“

Auch die Erweiterung des Begleitausschusses unter dem Vorsitz von Olaf Lehnert, der sonst in der Prävention der Polizeiinspektion Teltow-Fläming tätig ist, sieht sie positiv. Landrätin Kornelia Wehlan lud die 21 Mitglieder am 3. Juni ins Luckenwalder Kreishaus, darunter Vertreter des Diakonischen Werkes, des Mobilen Beratungsteams Trebbin und des Engagement-Stützpunktes Teltow-Fläming.

„Jetzt sind viele Jüngere dabei, so wie sich auch in der Verwaltung ein Generationswechsel vollzieht“, stellt Braemer-Wittke fest. Sie koordiniert den Begleitausschuss und berät die Initiativen, die sich um Mittel bewerben. So begleitete sie in der Vergangenheit etwa das „Picknick der Kulturen“ in Genshagen. „Außerdem gab es in Ludwigsfelde in diesem Jahr Workshops zur Widerlegung von Verschwörungstheorien. Aber auch auf dem Land müssen wir verstärkt ran. Wir haben Anfragen von Mitarbeitern der dortigen Verwaltung, die sich mehr Demokratieverständnis und Förderung der strukturellen Willkommenskultur wünschen.“

Mehr Präsenz im Internet

Einerseits müssten sowohl die Verwaltungen wie auch die Demokratieprojekte stärker im Internet präsent sein, findet Braemer-Wittke. „Und andererseits wird das Zuwendungsrecht zunehmend wichtiger für sozial Engagierte. Daher bräuchten die Verwaltungen mehr Kompetenz darin, damit die Initiativen an ihr Fördergeld kommen.“ Als weitere richtige Entwicklung sieht Braemer-Wittke die Einführung des neuen Amtes der „Beauftragten für Bürgerbeteiligung“ im Büro für Chancengleichheit und Integration in Luckenwalde.

Jennifer Rupprecht hat das Amt seit dem 1. März inne. „Mein Dank gilt dem Kreistag, diese innovative Stelle eingerichtet zu haben.“ Wenn ein Projekt vom Begleitausschuss zur Förderung vorgeschlagen wurde, berät sich Rupprecht mit Sachbearbeitern, Braemer-Wittke sowie wenn nötig den Programmberaterinnen Evelyn Plachecki und Luisa Kujasch vom BAFzA. Rupprecht besiegelt dann die Entscheidung des Begleitausschusses mit ihrer Unterschrift und bewilligt die Mittel.

Fördermittel gibt es bis Ende 20024

Außerdem ist Rupprecht im Landkreis für die Bürger- sowie die Kinder- und Jugendbeteiligung zuständig. Darunter fallen das Jugendforum und die U18-Wahl am 17. September. Bei der ersten Klausurtagung des Programms am 11. Juni wollten die Akteure besonders solche Projekte fördern, die Kinder und Jugendliche einbeziehen. In diesem Jahr werden auf jeden Fall unterstützt: „Pimp Your Town“ in Zossen, zwei Theaterprojekte in Ludwigsfelde sowie ein Kunstprojekt der Gedok Brandenburg in Rangsdorf.

Die Bewilligung von „Demokratie Leben!“ für den Landkreis läuft mindestens bis Ende 2024. Für den 29. Oktober ist bereits die jährliche Demokratiekonferenz geplant, diesmal unter dem Titel „Mitmischen“. Zwischen 15 und 19.30 Uhr können sich verschiedene Initiativen im Foyer der Kreisverwaltung Luckenwalde präsentieren und mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Von Conrad Wilitzki