Potsdam

Die Sieger im Wettbewerb „Zehn grüne Schulhöfe für Brandenburg“ stehen fest. Eine Jury hat jetzt die Gewinner des Wettbewerbs der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Landesumweltministerium gekürt. Zehn Schulen erhalten Fördermittel, um ihre Schulhöfe klimagerecht und naturnah zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung.

Auf eine finanzielle Unterstützung können auch zwei Einrichtungen aus Teltow-Fläming zählen: 30.000 Euro als Anschubfinanzierung erhält das Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog als eine von vier Umsetzungsschulen, die sich mit bereits bestehenden Schulhofplanungen beworben haben.

Die Comenius-Oberschule in Wünsdorf erhält 5.000 Euro. Sie ist eine von sechs Planungsschulen, die den Wunsch haben, ihren Schulhof umzugestalten, denen aber bisher das fachliche Know-how für eine partizipative Planung fehlte.

Attraktive Lebens- und Lernräume

Ziel des Wettbewerbs ist es, für die Schülerinnen und Schüler attraktive Lebens- und Lernräume zu schaffen. Schwerpunkte dabei bilden die Themen Klimawandelanpassung, Klimaschutz und Biodiversität. Insgesamt 45 Schulen haben sich landesweit beteiligt – insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 150.000 Euro ausgereicht.

Triste Pausenhöfe sind passé

„Ich freue mich sehr, dass sich so vielfältige Schulen mit großer Motivation und tollen Ideen beworben haben und sich nun auf den Weg machen, aus tristen Pausenhöfen klimagerecht und nachhaltig gestaltete Lern- und Lebensräume entstehen zu lassen. Damit holen die Schulen ein Stück Natur in das direkte Umfeld von Kindern“, sagt Umwelt- und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne). Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) betont: „Die große Resonanz auf den Wettbewerbsaufruf trotz Pandemie zeigt, wie wichtig vielfältig gestaltete Schulhöfe zum Lernen, Erholen und Toben sind. Der besondere Fokus auf die partizipative Planung und Umgestaltung grauer Betonwüsten in grüne Oasen bezieht Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen und Ideen direkt mit ein. Das stärkt sowohl das Umweltbewusstsein als auch das Gemeinschaftsgefühl.“

„Mit der Umgestaltung des Schulgeländes senden die Schulen ein wichtiges Signal für den Weg in eine klimafreundlichere und klimaangepasste Zukunft in das Quartier und ihre Kommune“, sagt DUH-Geschäftsführer Sascha Müller.

Von MAZonline