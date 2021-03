Luckenwalde

Bei einer tot aufgefundenen Wildgans aus dem Waldgebiet bei Neuhof (Zossen) wurde das hochpathogene Influenzavirus H5N8 als Verursacher der Geflügelpest nachgewiesen. Dabei handelt es sich um den ersten positiven Befund in Teltow-Fläming in der Saison 2020/2021, wie der Landkreis am Dienstag in einem Schreiben mitteilte.

Zusätzliche Einschränkungen seien deshalb nicht erforderlich, weil im Umkreis der Fundstelle keine Geflügelhaltungen gemeldet sind. Ungeachtet dessen erinnert das Veterinäramt aus diesem Anlass noch einmal an die Stallpflicht in den Risikogebieten. Sie kann bei veränderter Seuchenlage auch noch auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden.

Aktuelle Aufstallungsgebiete im Landkreis Stadt Trebbin, Kliestow, Blankensee, Schönhagen, Stangenhagen, Löwendorf und Ahrensdorf (Gemeinde Nuthe-Urstromtal) Rangsdorf, Klein Kienitz, Jühnsdorf und Groß Machnow Kloster Zinna, Neuhof und Grüna Hohengörsdorf, Hohenahlsdorf und Borgisdorf Altes Lager, Niedergörsdorf und Dennewitz

Trotz frühlingshaften Wetters sollten Geflügelhaltende auch weiterhin aufmerksam bleiben und die eigenen Tiere vor dem Eintrag des Erregers schützen. Die Anschaffung von neuem Geflügel sollte möglichst noch ein paar Wochen verschoben werden, heißt es im Schreiben weiter.

Im ganzen Bundesgebiet seien bei über 750 Wildvögeln Geflügelpest nachgewiesen worden. Es sind bundesweit fast 100 Hausgeflügelbestände aufgrund der Infektion mit einem hochpathogenen Erreger der Geflügelpest gesperrt worden. In Brandenburg ist bei 20 Wildvögeln der Erreger nachgewiesen worden. Insgesamt mussten bisher bereits neun Hausgeflügelbestände in der Uckermark, in Märkisch-Oderland, Spree-Neiße und der Prignitz getötet werden. Auch aus Teltow-Fläming wurden vom Veterinäramt regelmäßig tot aufgefundene Wildvögel in das Landeslabor Berlin Brandenburg zur Untersuchung eingesandt, bislang ohne Nachweis des Erregers.

Schutzmaßnahmen für eigene Geflügelbestände Verfüttern von Speise- und Küchenabfällen oder Schalen von gekauften Eiern unterlassen. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen, für Wildvögel unzugänglich aufbewahren. Den Stall vor unbefugtem Zutritt sichern. Nur Personen in den Bestand lassen, die ihn unbedingt aufsuchen müssen. Straßen- und Stallkleidung strikt voneinander trennen. Nicht mit Schuhen, die draußen getragen werden, den Stall betreten. Besuche bei anderen Geflügelbeständen vermeiden. Schadnager regelmäßig bekämpfen. Eierkartons nur einmalig verwenden.

Laut dem Friedrich-Löffler-Institut besteht aktuell ein hohes Risiko für die Ausbreitung von H5-Viren in Wasservogel-Populationen. Bedingt durch die Anfang Februar eingetragene arktische Kaltluft kam es zu einer Dynamik in der Vogelbewegung. Wasservögel haben sich eisfreie Gewässer gesucht, so wurde das Infektionsgeschehen in das Binnenland ausgeweitet. Zusätzlich führt der jetzt einsetzende Frühjahrsvogelzug zu starken Wanderbewegungen innerhalb Europas. Damit besteht aktuell auch ein hohes Risiko für den Eintrag von Geflügelpesterregern in Geflügelhaltungen durch direkten oder indirekten Kontakt mit Wildvögeln.

