Teltow-Fläming: Geschäfte öffnen nach Corona-Zwangspause

Luckenwalde/Ludwigsfelde/Rangsdorf

Nach fünf Wochen Corona-Zwangspause in Brandenburg durften am Mittwoch Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmeter ihre Türen für Kunden wieder öffnen. Die Läden müssen strenge Hygieneauflagen erfüllen. Der Mindestabstand zu anderen Kunden muss gewährleistet sein, Warteschlangen und Menschenansammlungen müssen unterbunden werden.

Luckenwalde : Fußgängerzone Breite Straße

Die Fußgängerzone in der Breiten Straße in Luckenwalde ist das Herz der Kreisstadt. An einem sonnigen Tag sitzen hier normalerweise zahlreiche Menschen vor den Cafés und Restaurants oder genießen ihre Mittagspause am Kariedelbrunnen. An diesem Mittwoch wirkt die Einkaufsmeile wie ausgestorben – trotz Wiedereröffnung nach dem Corona-Shutdown.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Eindruck trügt, meint eine Mitarbeiterin des Schuhhauses Salmann. „Das Geschäft läuft gut. Es ist, als ob die Leute nur darauf gewartet haben, dass wir wieder aufmachen“, sagt sie. Sie freue sich, nach Wochen des Shutdowns endlich wieder arbeiten zu dürfen. Angst, sich bei der Arbeit mit dem Coronavirus anzustecken, habe sie nicht.

„Wir achten sehr darauf, die Mindestabstände zu den Kunden einzuhalten“, sagt sie. Auf dem Boden weisen rot-weiße Markierungen die Schuhkäufer darauf hin, die Distanz zum Nächsten zu wahren. Am Eingang steht ein Flasche mit Handdesinfektionsmittel.

Handdesinfektionsmittel für Kunden im Schuhhaus Salmann in Luckenwalde. Quelle: Feliks Todtmann

Nico Holker, Geschäftsführer des Telekom-Shops in der Breiten Straße, hat in seinem Geschäft sogar eigens Plexiglasscheiben an den Beratungstresen angebracht. So soll das Ansteckungsrisiko für Mitarbeiter oder Kunden beim Beratungsgespräch minimiert werden.

„Für uns lief der erste Tag überraschend gut“, sagt Holker. Viele Menschen kämen jetzt, um Verträge verlängern oder ihre Handys reparieren zu lassen. Für Kunden, die sich ein neues Gerät kaufen wollten, hält Holker Einmalhandschuhe bereit, damit sie die Handys auch in die Hand nehmen können. Zusätzlich desinfiziert Holker die Telefone nach jeder Benutzung.

Ludwigsfelde : Ludwig-Arkaden

In Ludwigsfelde sind die Geschäfte in den Ludwig-Arkaden am Tag der Wiedereröffnung nach dem Corona-Shutdown gut besucht. Man könnte meinen, es sei ein ganz normaler Mittwochnachmittag, doch auffällig viele Menschen tragen heute Schutzmasken über dem Gesicht.

„Meine Frau hat die Masken für uns genäht“, sagt Jürgen Soyka durch seine grau-weiß-gestreifte Mundschutzmaske, während er vor einem Möbelgeschäft auf seine Ehefrau wartet. „Für uns ist es nur ein kleiner Aufwand, und wenn wir andere dadurch schützen können, umso besser.“ Soyka ist damit gut vorbereitet: Nur ein paar Stunden später verkündet die Landesregierung in Potsdam eine allgemeine Maskenpflicht für den Einzelhandel in Brandenburg ab kommenden Montag.

Mundschutz ist hier Pflicht: Katharina Voßberg und Julia Kiank (v.l.) vom Modegeschäft Mister Lady in Ludwigsfelde. Quelle: Feliks Todtmann

Für die Verkäuferinnen beim Bekleidungsgeschäft Mister Lady ist die Maske sowieso Pflicht. Auch der Mindestabstand zu den Kunden von zwei Metern sei obligatorisch. „Man muss schon etwas lauter reden, damit die Kunden einen verstehen“, sagt Verkäuferin Julia Kiank durch ihre Atemschutzmaske.

Lesen Sie auch: Corona in TF: Die wichtigsten Infos in Kürze

Ein paar Meter weiter verteilt Katja Bormann am Eingang zu Takko gelbe Karten mit der Aufschrift „VIP“ an die Kunden. Maximal 20 Menschen dürfen gleichzeitig in den Laden, nur wer eine Karte hat, darf rein. Eine ältere Kundin kommt zu Bormann. Sie hat ihre Karte im Laden verloren. Die Verkäuferin lacht: „Dann müssen Sie jetzt leider hier bleiben.“

Nur 20 Kunden dürfen gleichzeitig in den Laden: Katja Bormann verteilt Eintrittskarten bei Takko in Ludwigsfelde. Quelle: Feliks Todtmann

Rangsdorf : Südring-Center

Der Parkplatz am Südring-Center in Rangsdorf ist um 14 Uhr eine große Freifläche. Die wenigen Autos parken nah am Eingang des Einkaufszentrums. Auch hier tragen etwa ein Drittel der Besucher und ein Großteil der Mitarbeiter Gesichtsmasken.

Vor der Änderungsschneiderei Amy Moden hat sich eine lange Schlange gebildet. Es stehen zwar nur vier Leute an, aber zwischen ihnen liegen jeweils anderthalb Meter. An ihrer Nähmaschine fertigt Schneiderin Chihieu Dinh individuelle Masken, das Stück für fünf Euro. Bei manchen dauert es wohl noch eine Weile, bis sie die neuen Hygieneregeln verinnerlicht haben: Auf der Suche nach dem passenden Exemplar wühlt sich ein Kunde durch die fertigen Masken – ohne Handschuhe.

Ab Montag Pflicht beim Einkauf: Schneiderin Chihieu Dinh fertigt Mundschutzmasken im Südring-Center in Rangsdorf. Quelle: Feliks Todtmann

Auch Cornelia Hecke und Christina Oelschläger vom Büro- und Schulartikelladen Kaim bringt’s tragen selbstgenähte Schutzmasken. Am Donnerstag sollen zudem Plexiglaswände im Kassenbereich eingebaut werden. „Ich bin froh, dass wir endlich wieder arbeiten dürfen“, sagt Cornelia Hecke. Auch die Kunden seien erleichtert. Was am ersten Tag besonders begehrt gewesen sei? „Bastelsachen, Kinderbücher und Lotto.“

Lesen Sie auch:

Von Feliks Todtmann