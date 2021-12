Teltow-Fläming

Hier finden Sie einen Überblick über die Gottesdienste zu den Festtagen. Beachten Sie, dass es unterschiedliche Corona-Regeln gibt und informieren Sie sich tagesaktuell, ob sich diese ändern.

Am Mellensee

Heiligabend:

13.30 Uhr: Christvesper in der Klosterkirche Alexanderdorf

14 und 18.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Sperenberg

17 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum Klausdorf

1. Weihnachtstag:

9 Uhr: Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum Klausdorf

2. Weihnachtstag:

10.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Sperenberg

Amt Dahme

Heiligabend:

13.45 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Gebersdorf

14.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Bollensdorf

15 Uhr: Gottesdienst in der Kirchenruine Heinsdorf, Gottesdienst in der Kirche in Ihlow, Gottesdienst in der Dorfkirche Niebendorf, Gottesdienst in der Dorfkirche Schenkendorf/Steinreich

15.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Liedekahle, Gottesdienst in der Dorfkirche Niendorf

16 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Görsdorf

16.30 Uhr: Gottesdienste in den Dorfkirchen Wahlsdorf und Wildau-Wentdorf

17 Uhr: Gottesdienst unter freiem Himmel in der Dorfkirche Illmersdorf, Gottesdienst mit Krippenspiel in der Kirche „Peter und Paul“ in Rosenthal

17.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche St. Marien Dahme

18 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Prensdorf

21.30 Uhr: Christmette in der Dorfkirche Liepe

1. Weihnachtstag:

9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche „Peter und Paul“ in Rosenthal

2. Weihnachtstag:

10.30 Uhr: Gottesdienst im Buchholzer Häuschen in Dahme

Baruth

Heiligabend:

13 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Buckow

14.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Paplitz

16.30 Uhr: Gottesdienste in den Dorfkirchen in Merzdorf und Petkus

17 Uhr: Gottesdienst in der St.-Sebastian-Kirche in Baruth

18 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Kemlitz

18.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Groß Ziesch

2. Weihnachtstag:

10.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche St. Sebastian in Baruth

Blankenfelde-Mahlow

Heiligabend:

10.30 Uhr: Christvesper im Haus „Christo“ in Blankenfelde

14 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Dahlewitz

14 Uhr: Christvesper in der Dorfkirche Blankenfelde

15 Uhr: Christvesper und Familiengottesdienst mit Krippenspiel-Video mit Anmeldung im Evangelischen Gemeindezentrum Mahlow, Familiengottesdienst in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Blankenfelde

15.30 und 17 Uhr: Open-Air-Christvesper mit Posaunenchor an der Dorfkirche Blankenfelde

16 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Dahlewitz, Open-Air-Christvesper an der Dorfkirche Jühnsdorf

16.30 Uhr: Christvesper in der Dorfkirche Mahlow, mit Anmeldung

17 Uhr: Wort-Gottes-Feier mit Kommunionsaufteilung in der Kirche St. Nikolaus in Blankenfelde

18 Uhr: Christvesper mit Anmeldung in der Dorfkirche Mahlow

22 Uhr: Open-Air-Christvesper in der Dorfkirche Blankenfelde, Heilige Messe in der Kirche St. Nikolaus in Blankenfelde

23 Uhr: Musikalische Christnacht in der Dorfkriche Glasow

1. Weihnachtstag:

9.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Dahlewitz

10 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Blankenfelde, Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Blankenfelde

10.30 Uhr: Weihnachtsgottesdienst in der Dorfkirche Mahlow

2. Weihnachtstag:

8.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Jühnsdorf

10 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Blankenfelde

10.30 Uhr: Weihnachtsgottesdienst in der Dorfkirche Glasow

11 Uhr: Wort-Gottes-Feier in der Kirche St. Nikolaus in Blankenfelde

Großbeeren

Heiligabend:

16 und 18 Uhr: Gottesdienst an der Dorfkirche Diedersdorf

1. Weihnachtstag:

11 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Diedersdorf

Jüterbog

Heiligabend:

14 Uhr: Christvesper in der Dorfkirche Fröhden

15 Uhr: Christvesper in der Jakobikirche, Christvesper in St. Nikolai in Jüterbog, Weihnachtsgottesdienst in der katholischen St.-Hewdig-Kirche

16.30 Uhr: Christvesper in der Liebfrauenkirche Jüterbog

18 Uhr: Christvesper in St. Nikolai in Jüterbog

22 Uhr: Christmette in St. Nikolai in Jüterbog

1. Weihnachtstag:

10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in der Liebfrauenkirche Jüterbog

11 Uhr: Gottesdienst in St. Hedwig in Jüterbog

2. Weihnachtstag:

8.30 Uhr: Gottesdienst zum Christfest in der Dorfkirche Markendorf

11 Uhr: Gottesdienst in St. Hedwig in Jüterbog

Luckenwalde

Heiligabend:

14.30 bis 17.30 Uhr: Gottesdienst in der St. Johannis Luckenwalde

15 und 18 Uhr: Gottesdienst in St. Jakobi in Luckenwalde

16.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Frankenfelde

18 Uhr: Gottesdienst in der Kapelle in Kolzenburg

19.30 Uhr: Weihnachtsgottesdienst in der katholischen Kirche St. Joseph

23 Uhr: Gottesdienst in der Kirche St. Johannis Luckenwalde

1. Weihnachtstag:

9 Uhr: Gottesdienst in der Luckenwalder Kirche St. Joseph

10.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche St. Johannis in Luckenwalde

2. Weihnachtstag:

9 Uhr: Gottesdienst in der Luckenwalder Kirche St. Joseph

10.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche St. Johannis in Luckenwalde

Ludwigsfelde

Heiligabend:

14.30 Uhr: Predigtgottesdienst in der Dorfkirche Wietstock

15 Uhr: Predigtgottesdienst in der Dorfkirche Groß Schulzendorf, Familiengottesdienst in St. Pius in Ludwigsfelde

15.30 Uhr: Predigtgottesdienst in der Dorfkirche Ahrensdorf

16 Uhr: Gottesdienst in der Evangelischen Kirche St. Michael Ludwigsfelde, Predigtgottesdienst in Kerzendorf, Predigtgottesdienst in der Dorfkirche Genshagen

17 Uhr: Predigtgottesdienste in den Dorfkirchen in Siehten und Gröben

17.15 Uhr: Predigtgottesdienst in der Kirche St. Anna in Löwenbruch

18 Uhr: Predigtgottesdienst in der Dorfkirche Ahrensdorf

22 Uhr: Heilige Messe in St. Pius in Ludwigsfelde

1. Weihnachtstag:

10 Uhr: Festgottesdienst in der Evangelische Kirche St. Michael Ludwigsfelde, Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus in St. Pius in Ludwigsfelde

2. Weihnachtstag:

9 Uhr: Predigtgottesdienst in der Dorfkirche Ahrensdorf

9.15 Uhr: Wort-Gottes-Feier in der katholischen Kirche St. Pius in Ludwigsfelde

10 Uhr: Predigtgottesdienst in der Evangelischen Kirche St. Michael Ludwigsfelde

18 Uhr: Predigtgottesdienst in der Dorfkirche Gröben

Niederer Fläming

Heiligabend, 14 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Schlenzer

14.45 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Riesdorf

15 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Lichterfelde, Gottesdienst in der Kirche Meinsdorf

15.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Sernow, Gottesdienst in der Kirche Waltersdorf

16.30 Uhr: Gottesdienst in der Kirche von Wiepersdorf

17 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Niederseefeld

22 Uhr: Gottesdienst in der Kirche Reinsdorf

Nuthe-Urstromtal

Heiligabend:

14.30 Uhr: Christvesper in der Kirche Schöneweide

15 Uhr: Christvesper in der Dümder Kirche

15.30 Uhr: Christvesper in der Dorfkirche Hennickendorf

15.45 Uhr: Christvesper in der Stülper Kirche

16 Uhr: Christvesper in den Kirchen in Woltersdorf und Liebätz

16.30 Uhr: Christvesper in der Dorfkirche Frankenförde

17 Uhr: Christvesper in den Dorfkirchen Dobbrikow, Kemnitz, Ruhlsdorf und Jänickendorf

17.30 Uhr: Christvesper in der Kirche in Felgentreu

18.30 Uhr: Christvesper in der Kirche Schönfeld

1. Weihnachtstag:

10 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche Liebätz

2. Weihnachtstag:

9 Uhr: Gottesdienste in den Kirchen in Felgentreu und Hennickendorf

10 Uhr: Festgottesdienst mit Posaunenchor in der Kirche in Jänickendorf

10.30 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Dobbrikow

Rangsdorf

Heiligabend:

13 Uhr: Musikalische Andacht in der Friedhofskappelle auf dem Waldfriedhof

14 Uhr: Gottesdienst mit Krippenspiel in der Dorfkirche Rangsdorf

15.15 Uhr: Christvesper in der Dorfkirche Klein-Kienitz

15.30 Uhr: Andacht in der ASB-Seniorenresidenz Rangsdorf, Gottesdienst mit Krippenspiel in der Dorfkirche Rangsdorf

16.30 Uhr: Christvesper in der Friedhofskapelle Groß Machnow

18 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Rangsdorf

22 Uhr: Christnacht in der Dorfkirche Rangsdorf

1. Weihnachtstag:

11 Uhr: Gottesdienst in der Dorfkirche Klein-Kienitz

2. Weihnachtstag:

11 Uhr: Musikalischer Gottesdienst mit Verabschiedung von Vikarin Heesing-Rempel in der Dorfkirche Rangsdorf

Trebbin

Heiligabend:

15 Uhr: Christmesse in St. Josef in Trebbin, Gottesdienst vor der Kirche in Thyrow

16, 16.30, 17 und 17.30 Uhr: Kurze Andachten vor der St.-Marien-Kirche in Trebbin

18.30 Uhr: Gottesdienst, Christkind wird vor der Annenkapelle in Trebbin in die Krippe gelegt

1. Weihnachtstag:

10.30 Uhr: Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche in Trebbin

2. Weihnachtstag:

8 Uhr: Wort-Gottes-Feier in St. Josef in Trebbin

9 Uhr: Gottesdienst in Thyrow

10.30 Uhr: Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche in Trebbin

Zossen

Heiligabend:

15.30 Uhr: Christvesper für Familien in der Dorfkirche Wünsdorf

16 Uhr: Gottesdienst mit digitalem Krippenspiel in der Dreifaltigkeitskirche Zossen

18 Uhr: Gottesdienst mit dem Kirchenchor in der Dreifaltigkeitskirche Zossen

20 Uhr: Christvesper mit Posaunenchor in der Dorfkirche Wünsdorf

23 Uhr: Gottesdienst am Heiligabend in der Dreifaltigkeitskirche Zossen

1. Weihnachtstag:

10.30 Uhr: Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche Zossen

2. Weihnachtstag:

10.30 Uhr: Gottesdienst mit Geschichten und Liedern unterm Weihnachtsbaum in der Dreifaltigkeitskirche Zossen

