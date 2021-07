Teltow-Fläming

Es sind erschreckende Bilder, die aus dem Westen Deutschlands zu sehen sind: Überflutete Straßen, zerstörte Häuser, Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und immer wieder: Meldungen von Toten, Verletzten und Vermissten.

Auch in der Region lässt die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz viele nicht unberührt, die Bereitschaft zu helfen ist groß. Das spürt auch Milon Mitra. Der Feuerwehrmann aus Wietstock sammelt derzeit Spenden, die er in das nordrhein-westfälische Stolberg fahren will. Mitra arbeitet in einem Versandhandel – und hatte zunächst die Idee, Kleidung von dort nach NRW zu bringen.

Große Hilfsbereitschaft für Flutopfer

Auf die Frage, ob er dabei etwas mitnehmen solle, sei die Resonanz der Facebook-Gruppe „Ludwigsfelder Bürger Forum“ enorm gewesen, erzählt er. Kleidung, Werkzeug oder Baby-Zubehör: Viele wollten sich an der Aktion beteiligen. „Von so einer riesigen Solidarität war ich überwältigt“, sagt Mitra. Um die Spenden zu bündeln, plant er für Donnerstag eine Sammelaktion.

Am 22. Juli um 18 Uhr wollen er und seine Helfer die Spenden unter der Autobahnbrücke vor dem Edeka Specht entgegennehmen, am Tag drauf will er mit drei weiteren Feuerwehrkameraden aus der Region dann Richtung Westen fahren. Organisiert haben er und seine Lebensgefährtin das Ganze übrigens vom Urlaub aus. Kleiderspenden nehme er mittlerweile nicht mehr an, sagt Mitra. Stattdessen sei etwa Werkzeug für die Aufräumarbeiten gefragt.

Werkzeug und Schneeschaufeln gefragt

Wer den betroffenen Orten mit größerem Werkzeug helfen will, kann das ebenfalls tun: Wer Pumpen, Bautrockner oder Luftentfeuchter hat, kann sie zum Obi in Groß Machnow bringen. Im Gegenzug gibt es vom Baumarkt einen Gutschein für ein neues Gerät. Wie Gabriele Kuschinsky vom Obi Groß Machnow erklärt, kooperiert die Filiale dabei mit dem Wuppertaler Obi. Bisher sei die Resonanz gut gewesen, sagt sie. „Die erste Lieferung ist schon versandfertig.“

Auch der Speditionsbetrieb „Ludwigsfelde Logistik“ plant eine Aktion: Wie Geschäftsführer Thomas Hansche erklärt, sei bereits ein bei Bremen stationierter Sattelzug Erftstädter Gegend gebracht worden, derzeit plane man weitere Transporte. Dafür will Hansche in dem von T&D übernommenen Lager in Thyrow zunächst Spenden sammeln. Aktuell sei man noch dabei, alles zu koordinieren, sagt der Unternehmer – doch wer Werkzeug oder beispielsweise auch Schneeschaufeln und andere Dinge spenden wolle, könne sich schon jetzt via Facebook (Ludwigsfelder Logistik Firmengruppe) bei ihm melden.

Zossens Partnerstadt ist betroffen

In Zossen schaut man ebenfalls Richtung Westen: Seit 1991 besteht dort eine Städtepartnerschaft mit Wittlich in Rheinland-Pfalz. Stadtwehrführer Stefan Kricke hat sich bereits erkundigt, ob die Feuerwehr dort Hilfe braucht. Aktuell sei das zwar nicht so, sagt er im MAZ-Telefonat. Aber die Zossener Feuerwehr stünde für den Fall der Fälle bereit.

Das Rathaus Zossen hat eine Spendenaktion für die Partnerstadt Wittlich in Rheinland-Pfalz gestartet. Quelle: Udo Böhlefeld

Dass der Partnerstadt geholfen werden muss, war auch im Zossener Rathaus schnell klar. Wie Stadtsprecher Michael Roch erklärt, habe es in Wittlich einen Wasserpegel von 1,6 Metern gegeben. Läden, Restaurants und Wohnhäuser wurden beschädigt. „Wir sind erschüttert, welche Zerstörungen die Wassermassen in Wittlich angerichtet haben“, sagt Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP). Es werde wohl einige Zeit dauern, bis die Schäden beseitigt seien. Die Stadt hat deshalb ein Spendenkonto eingerichtet. „Die Anteilnahme der Zossener Bürger mit unserer Partnerstadt ist groß“, so Schwarzweller. „Ich freue mich, wenn wir mit unsere Spendenaktion dazu beitragen können, dass schnell wieder Normalität in Wittlich einkehren kann.“

Wer spenden will, findet die Kontonummer auf der Homepage der Stadt Zossen.

Von Johanna Apel