Luckenwalde

Walter Meyer ist seit Jahren ehrenamtlich für den Weißen Ring tätig. Er bietet Kriminalitätsopfern in Teltow-Fläming seine Hilfe an und ist auch in der Corona-Pandemie für die Opfer im Einsatz.

„Die persönliche Betreuung vor Ort beim Opfer ist eine tragende Säule unserer täglichen Arbeit“, sagt der ehemalige Kriminalhauptkommissar. So wurden Strategien und Maßnahmen entwickelt, um auch in diesen Zeiten kein Opfer allein zu lassen. „Vieles kann und muss jetzt per Telefon oder per Post erfolgen, aber auch die persönliche Betreuung ist unter Einhaltung aller coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen noch möglich.“ So wurde für den Landkreis Teltow-Fläming ein fünfsprachiges Corona-Merkblatt mit den notwendigen Hygienemaßnahmen entwickelt und in den relevanten Stellen verteilt.

Häusliche Gewalt um mehr als 40 Prozent gestiegen

Besonders auffällig sei die Zunahme der häuslichen Gewalt in der Pandemie, sagt Meyer. Im Landkreis Teltow-Fläming sei diese im Vergleich zu den Vorjahren um mehr als 40 Prozent gestiegen. „Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit mit Polizei und Gerichten, den Frauenhäusern und den betroffenen Ämtern konnten wir bei einer Vielzahl von Fällen helfen“, so Meyer. Der Datenschutz darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben. „Insgesamt konnten wir trotz Coronaeinschränkungen in gut 50 Opferfällen aktiv unterstützend tätig werden“, fügt Meyer hinzu. Die häufigste Fälle betrafen Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch von Kindern.

Verein für Opferschutz Der Weiße Ring ist eine Opferschutzorganisation. Gegründet wurde sie 1976. Heutiger Vorsitzender ist Jörg Ziercke, der frühere Präsident des Bundeskriminalamtes. Der Verein hilft allen Opfern von Kriminalität. Dazu hat er ein deutschlandweites Netz von 2900 ehrenamtlichen Helfern in mehr als 400 Außenstellen aufgebaut. Ein wichtiger Teil seiner Hilfe sei das persönliche Gespräch, um Opfern einer Straftat das Gefühl zu geben, nicht vergessen worden zu sein. Zudem übernimmt der Verein eine Lotsenfunktion für Unterstützung, die oft nur schwer zu finden ist, begleitet die Betroffenen zu Terminen bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft und vor Gericht und gewährt eventuell Rechtsschutz. Er hilft auch in finanziellen Notlagen, die durch die Tat entstanden sind. Finanziert wird die Arbeit aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Geldbußen und testamentarischen Zuwendungen.

14-Jährige von Mitschüler vergewaltigt

Ein Fall von doppelter Vergewaltigung machte ihn und seine Mitarbeiter besonders betroffen. Ein 14-jähriges Mädchen aus Berlin wurde laut Meyer 2019 von einem Mitschüler erpresst und nach Weigerung einer Zahlung sehr schwer körperlich misshandelt und vergewaltigt. Sie sei schwanger geworden. Aus medizinischen und ethischen Gründen trug sie das Kind aus. Um den Nachstellungen, Erpressungen und Repressalien seitens des Täters und seines Umfeldes zu entgehen, zog die gesamte Familie in den Landkreis Teltow-Fläming.

Im Frühjahr 2020 musste das Mädchen nach Berlin, um Behörden- und Schulgänge zu erledigen. Dabei sei es zum zufälligen Treffen mit dem Täter von 2019 gekommen. Sie sei wieder zusammengeschlagen, schwer verletzt und abermals vergewaltigt worden – und erneut schwanger geworden. Auch diese Schwangerschaft wurde ausgetragen. Das Baby kam kurz vor Weihnachten auf die Welt. Aus Angst vor dem Tätern und dessen Umfeld seien die Anzeigen in Berlin zurückgezogen worden. Im Landkreis seien aber die zuständigen Ämter und Behörden eingeschaltet worden.

Weißer Ring betreut weiteres Vergewaltigungsopfer

Ein weiterer Vergewaltigungsfall beschäftigt Walter Meyer: Derzeit betreut Walter Meyer eine Jüterbogerin, die übers Internet einen Polizisten aus Berlin kennengelernt hat. Beim ersten Treffen im Dezember vergangenen Jahres in Berlin sei er dann über sie hergefallen und habe sie vergewaltigt. Inzwischen hat sie Anzeige erstattet und der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft, so Meyer. Der mutmaßliche Täter sei weiter auf freiem Fuß.

Meyer gibt sein Amt beim Weißen Ring auf

Walter Meyer wird sich nach 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in Brandenburg, zuletzt zwölf Jahre in Teltow-Fläming, im Frühjahr verabschieden. Er hat den Kriminalitätsopfern immer hilfreich zur Seite gestanden und geholfen. „Der Abschied fällt mir einerseits schwer. Andererseits freue ich mich, dass wir mit Robert Schulz, einem Polizeihauptkommissar, einen würdigen und starken Nachfolger gefunden haben“, fügt Meyer hinzu. Die Amtseinführung seine Nachfolgers ist für April oder Mai dieses Jahres vorgesehen.

Meyer enttäuscht: Statt Auszeichnung bekam er ein Buch

Sein Appell zum Abschied: „Helfen Sie uns helfen! Machen Sie mit beim Weißen Ring, um unverschuldet in Not geratenen Opfern von Kriminalität Beistand zu leisten.

Eines aber ärgert Walter Meyer: Ein MAZ-Leser hatte Walter Meyer für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Land Brandenburg zur Ehrung durch den Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Dietmar Woidtke ( SPD) ließ ihm ein Brandenburgbuch schicken. Walter Meyer ist davon ziemlich enttäuscht.

Von Margrit Hahn