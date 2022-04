Teltow-Fläming

Im Landkreis Teltow-Fläming wird es in diesem Jahr wieder Osterfeuer und andere österliche Aktivitäten geben. Die lange Tradition musste aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren vielerorts ausfallen. Die Vorfreude auf den Osterbrauch ist dieses Jahr umso größer.

Ludwigsfelder Osterwochenende: Eventpoint Open Air Festival

In Ludwigsfelde plant die Firma Eventpoint ein ganzes Osterwochenende – das Eventpoint Open Air Festival. Es ist die erste Veranstaltung auf dem großen Privatgelände an der Brandenburgischen Straße. Am Sonnabend, dem 16. April, geht es los mit „Mallorca trifft Schlager“. Partysänger „Ingo ohne Flamingo“ reist dafür aus Mallorca an. Es wird außerdem eine Cocktailbar geben. Darauf folgt das große Osterfeuer am Sonntag, dem 17. April, ab 15 Uhr. „Das Fest ist für Jung und Alt“, so Inga Weidt von Eventpoint. Für Getränke sorgen mehrere Buden, außerdem soll es Street-Food-Stände geben. Musikalisch begleiten zwei DJs mit Hits aus den 80er und 90er Jahren das Osterfeuer.

In Großbeeren: Walpurgisnacht und Osterfeuer

In Großbeeren veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr dieses Jahr eine Walpurgisnacht am 30. April. Im Ortsteil Kleinbeeren wird es am Gründonnerstag ein Osterfeuer geben. Bis dahin sind viele Vorbereitungen zu treffen: „Allein für den Aufbau und die Organisation sind wir 45 Leute“, berichtet Volker Albert vom Förderverein der Feuerwehr. Sie bauen ein Bierzelt und mehrere Grillstände auf, für die jüngsten Gäste außerdem eine Kinderstation. Um 17 Uhr startet die Veranstaltung, um 18 Uhr wird es einen Fackellauf durch das Dorf geben und die Kinder dürfen helfen, das Osterfeuer zu entzünden. „Es ist jedes Mal schön zu sehen, wie die Kinder sich auf das Feuer freuen“, so Albert.

Das Schloss Diedersdorf lädt am Sonntag, 17. April, um 10 Uhr zur Ostereiersuche ein, um 17 Uhr entzündet das Team das traditionelle Osterfeuer. Am Karfreitag und Ostermontag veranstaltet Schloss Diedersdorf einen Sekt-Brunch im Gutshof und im Schlosssalon. Plätze sollten reserviert werden, am Ostersonntag ist der Brunch bereits ausverkauft.

Traditionelles Osterfeuer in Blankenfelde-Mahlow

In Blankenfelde-Mahlow veranstaltet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr mit Unterstützung des Ortsbeirates Blankenfelde das diesjährige Osterfeuer am Samstag, 16. April. Los geht es um 16 Uhr am Dorfanger, die Band „Nitehawk“ sorgt für Livemusik, danach spielt ein DJ. Der Förderverein teilt mit: „Wir wollen ein Zeichen der Hoffnung auf Normalität des gesellschaftlichen Lebens setzen und das traditionelle Osterfeuer in reduzierter Form durchführen. Bei Einhaltung der Abstandsregeln wird für Speisen und Getränke gesorgt.“

Rangsdorf: Reitverein veranstaltet Osterfeuer

Der Pferdesportverein Rangsdorf lädt am Samstag, 16. April, um 18.30 Uhr zum Osterfeuer ein. Die Veranstaltung findet auf dem Reitplatz in Groß Machnow statt.

Kirchengesang in Jühnsdorf

In diesem Jahr feiern die beiden Kirchenchöre aus Rangsdorf und Blankenfelde das Osterfest mit einem regionalen Musikprojekt. Veranstaltet wird ein Festgottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Voigt am Ostermontag, 18. April, um 18 Uhr in der Dorfkirche Jühnsdorf, wo die Chöre unter anderem die österliche Kantate „Der Friede sei mit dir“ und die virtuose Jubelkantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ von Johann Sebastian Bach singen werden. Dazu kommen kürzere Motetten, die unter anderem von der restaurierten „Jühnsdorfer Königin“, der Remler-Orgel von 1869, begleitet werden.

Neuhofer Osterfeuer am Festplatz

Auch Axel Späte von der Feuerwehr Neuhof freut sich auf das Osterfeuer im Ort. „Das letzte Mal hat das Neuhofer Osterfeuer am Festplatz hinter der Feuerwehr im Jahr 2019 stattgefunden“, sagt er. Nun findet es nach langer Zeit wieder am Donnerstag, 14. April statt. Zwischen 18.30 und 19 Uhr wird das Osterfeuer angesteckt. Es wird verschiedene Essensstände geben. Außerdem wird eine Kinderanimation vorbereitet. Die Feuerwehr Wünsdorf ist mit einem Tanklöschfahrzeug vertreten. „Wir sind vorbereitet – lediglich bei ganz starkem Wind müssen wir das Fest absagen“, so Ortswehrführer Späte.

Osterfeuer in Trebbin

Auch in Trebbin veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr in diesem Jahr ein Osterfeuer. Es findet am Samstag, 16. April, ab 18 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr statt. „Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt sein“, teilt die Feuerwehr mit.

Brunch in Baruth

Am Ostersonntag, 17. April, findet in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr ein Osterbrunch im Alten Schloss Baruth, Schlossplatz 1, statt. Zu dieser Veranstaltung stellt sich das Cateringunternehmen „Alte Rösterei“ im Alten Schloss vor, das Brötchen und Kuchen selbst macht und Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit legt. Die Kaffeebohnen werden in Beelitz-Heilstätten geröstet, sind BIO und Fairtrade. Eine Anmeldung ist für diese Veranstaltung unter www.altes-schloss-baruth.de oder bei Dietmar Becker (0170-4794586) ist vorab notwendig.

Bummel durch Glashütte

Glashütte lädt am Samstag, 16. April, zum Bummel durch das Dorf und zum Markttag ein. Auf dem Anger werden regionale Produkte verkauft, außerdem spielt eine Band. Los geht es um 10 Uhr, eingepackt wird um 15 Uhr. „Es wird Frisches und Eingewecktes, Gebackenes und Kunsthandwerkliches geben und natürlich Plaudereien über Neues und Nachhaltiges“, so der Veranstalter. Ein österliches Familienprogramm bietet der Musiker, Gaukler und Aktionskünstler Pan Panazeh.

Das Museumsdorf Glashütte hat zudem ein umfangreiches Osterprogramm vorbereitet: Im Museumsdorf können Kinder und Erwachsene an allen Ferientagen Perlen-Armbänder oder Ketten fertigen, Glasmosaike basteln oder Glas bemalen. Außerdem findet am 14., 16., 21. und 23. April von 13 bis 17 Uhr Bogenschießen auf dem Fabrikhof statt. Am Karfreitag, 15. April, räuchert der Gasthof Reuner Fisch im Biergarten. Von Karsamstag bis Ostersonntag gibt es einen Osterbrunch im Gasthof Reuner, von 11 bis 17 Uhr. Außerdem können Kinder am Ostersonntag und Ostermontag am Gasthof Überraschungen suchen.

Wir haben Ihr Angebot übersehen? Schreiben Sie uns gern eine E-Mail an zossen@maz-online.de.

Von Franziska von Werder und Lisa Neugebauer