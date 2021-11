Ludwigsfelde

„Eine differenzierte Kreisumlage ist nach den gegenwärtigen gesetzlichen Grundlagen nicht möglich.“ Das ist die Quintessenz einer Antwort aus dem Kreishaus zum MAZ-Beitrag „Kein Rufbus – keine volle Kreisumlage“.

Dirk Pehnert (UWG), Gemeindevertreter in Am Mellensee, ist dafür, dass Kommunen ohne Rufbussystem weniger Kreisumlage zahlen. Jedenfalls so lange, bis auch deren Bewohner das Rufbus-Angebot nutzen können. Pehnert ist auch Mitglied im Nahverkehrsbeirat Teltow Fläming.

Weiter heißt es in der Antwort von Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke): „Die Gemeinde Am Mellensee ist Mitglied im Nahverkehrsbeirat. Der Nahverkehrsplan 2025 wurde im Nahverkehrsbeirat einstimmig beschlossen und dem Kreistag zur Entscheidung empfohlen.“ Der habe den Beschluss am 26. April gefasst.

Bis 2025 Rufbus für gesamten Kreis TF

Unter anderem sehe der Nahverkehrsplan Teltow-Fläming die Einrichtung eines flächendeckenden Rufbussystems für den gesamten Landkreis bis 2025 vor. Entsprechend diesem Auftrag, so Wehlan, habe sich der zuständige Dezernats- und Fachbereich gemeinsam mit dem Verkehrsträger des Landkreises, der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF), „an die Arbeit gemacht und einen schrittweisen Umsetzungsplan für das kreisweite Rufbussystem erarbeitet“, heißt es in der Mail aus dem Kreishaus.

Beispielsweise sei noch im Jahr 2021 das Rufbussystem „Kranich-Express“ auf alle Trebbiner Ortsteile ausgeweitet worden. „Für das Jahr 2022 ist die Einführung im Korridor Zossen–Am Mellensee–Trebbin geplant“, so Wehlan.

Dieser Korridor erweise sich als besonders geeignet, da am bestehenden System „Kranich-Express“ angedockt und es weiter entwickelt werden könne. Somit hätte man dann die Möglichkeit, in einem Rufbussystem vom Bahnhof Trebbin zum Bahnhof Zossen zu kommen.

Testphase für den Rufbus Ludwigsfelde geplant

„Die gleiche tangentiale Verbindung besteht schon zwischen Luckenwalde und Baruth/Mark sowie zwischen Jüterbog und Dahme/Mark“, schreibt die Landrätin. Die von der VTF berechneten Kosten seien anteilig für den Landkreis (50 Prozent) in die Planung für den Kreishaushalt 2022 eingestellt worden. Weiter heißt es: „Auch ist beispielsweise die Einführung (Testphase) eines Rufbussystems in Ludwigsfelde für die Ortsteile geplant.“

„In der Mittelfristplanung für die Jahre 2023/24 ist dann die Ausweitung des Rufbussystems auf Blankenfelde-Mahlow und für 2024/25 auf Großbeeren und Rangsdorf geplant“, erklärt Wehlan. Wie der Kämmerer bereits informiert habe, erfolge die Einbringung des Kreishaushalts 2022 im Dezember-Kreistag, heißt es weiter, und „somit stehen alle Maßnahmen gegenwärtig unter dem Haushaltsvorbehalt“.

Zossen und Am Mellensee leisten Co-Finanzierung

Im Dezember-Kreistag sei aktuell eine Vorlage zur Ausweitung des Rufbussystems in Vorbereitung, um die Maßnahmen auf den Weg zu bringen. „Dazu werden auch die Gemeinden Am Mellensee und die Stadt Zossen entsprechende Co-Finanzierungsanteile leisten“, schreibt die Landrätin.

Die entsprechenden Präsentationen zur Einführung des Rufbussystems in den Fachausschüssen seien bereits gelaufen. Abschließend verweist Wehlan auf Folgendes: „In allen Diskussionen wurde darauf hingewiesen, dass die Einführung des in Rede stehenden Rufbussystems vorbehaltlich der Zustimmung und der damit bestätigten Schrittfolge durch den Kreistag erfolgt.“

