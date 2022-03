Ludwigsfelde

Die Spritpreise in Deutschland steigen vor allem wegen des Krieges gegen die Ukraine seit Wochen an. Inzwischen sind auch in Teltow-Fläming Preise über zwei Euro für einen Liter Benzin die Regel. Elektroautos scheinen jetzt eine Alternative zu sein – doch gibt es zwei große Probleme, wie Autoverkäufer im Landkreis Teltow-Fläming berichten.

Bis zu einem Jahr aufs Elektroauto warten

So gebe es gegenwärtig vor allem extrem lange Lieferzeiten für Elektroautos, sagt Frank Wiedemann, Verkäufer im Autohaus Prokop in Jüterbog. Die Nachfrage nach Elektroautos sei aktuell sehr hoch, die Produktion der umweltschonenden Fahrzeuge dauere aber. „Jetzt muss man bis zu einem Jahr warten, bis ein Elektroauto geliefert werden kann“, sagt er. Die gestiegene Nachfrage würde zu einem Stau führen.

Gleichsam sei auch die Infrastruktur im Landkreis Teltow-Fläming, vor allem die Ladesäulen für Elektroautos, nicht gut ausgebaut. „Es ist sehr schlecht. Dass die Infrastruktur eine Katastrophe ist, wäre noch untertrieben zu sagen“, sagt er.

TF: Nur wenig Ladesäulen im Landkreis

Ein Blick auf das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur zeigt: Im direkten Vergleich mit den Nachbarkreisen hinkt der Landkreis Teltow-Fläming hinterher, was öffentliche Ladesäulen betrifft. Von einer flächendeckenden Versorgung kann lange nicht die Rede sein. 39 Ladesäulen für Elektroautos gibt es laut der Bundesnetzagentur im Landkreis Teltow-Fläming insgesamt, darunter sechs Schnellladestationen.

Zum Vergleich: Im Nachbarkreis Dahme-Spreewald etwa sind es schon 44, in Potsdam-Mittelmark gar 73. Ein Problem in Teltow-Fläming ist auch, dass sich die Ladestationen überwiegend in Ludwigsfelde befinden. So sind etwa die Regionen Jüterbog und Dahme/Mark stark unterversorgt – keinen einzigen Ladepunkt gibt es in den Regionen für Elektroautos. Viel mehr verteilen sich die Ladepunkte auf den Norden des Landkreises – in Ludwigsfelde, Großbeeren und Rangsdorf, also jenen Regionen, die nah an Berlin gelegenen sind, wo es insgesamt gar 958 Ladepunkte gibt.

Allerdings weist die Bundesnetzagentur auch darauf hin, dass nicht alle Betreiber von Ladesäulen bei ihnen Angaben gemacht haben, wo und wie viele Ladestationen es gibt. Demnach seien die Angaben nicht vollumfänglich – dennoch bieten sie einen guten Überblick.

Die Akkus der Elektroautos sind anfällig

Wegen der mangelnden Infrastruktur sind sogar Händler zurückhaltend, Elektroautos anzubieten, sagt Rene Ebelt, Geschäftsführer von „Ebelt Autos und mehr“ in Großbeeren. „Die Infrastruktur ist sehr schlecht ausgebaut und nicht jeder hat die Möglichkeit, sein Auto zu Hause zu laden, weshalb die Händler Elektroautos nur spärlich anbieten“, sagt er. Gleichsam bestehe das Risiko für Händler in der Garantie der Autos, die meist zwei Jahre andauere. „Die Akkus der Autos sind extrem anfällig – die Reparatur kann da schnell in die Tausende gehen“, sagt er.

Trotz der mangelnden Infrastruktur und der Lieferschwierigkeiten verzeichnet Steven Klaus hingegen eine steigende Nachfrage von Kunden bezüglich Elektroautos. Er ist Geschäftsführer vom Autohaus „Willi Klaus“ in Jüterbog. „Etwa 20 bis 25 Prozent unserer verkauften Autos sind Elektrofahrzeuge“, sagt er. Die Tendenz sei sogar steigend. Dass das mit den gestiegenen Spritpreisen zu tun hat, glaubt Steven Klaus nicht – es sei ein allgemeines Interesse der Kunden.

E-Autos: Nachfrage auf dem Land ist gering

Allerdings bestätigt er auch, dass die Lieferzeiten für Elektroautos gegenwärtig bis zu einem Jahr hoch sind. Grund sei auch der Krieg gegen die Ukraine. Dort werden laut Steven Klaus von vielen Automobilherstellern die wichtigen Kabelstränge hergestellt, die das gesamte System des Autos miteinander verbinden. „Die kommen jetzt nicht mehr“, sagt er. Gleichsam spiele aber auch immer noch die Corona-Pandemie eine Rolle.

„Wegen der Corona-Pandemie gab und gibt es Probleme bei der Herstellung der Batterien, auch deshalb gibt es noch immer die langen Lieferzeiten“, sagt er. Beim Autohaus Bogedaly in Ludwigsfelde glaubt man generell auch nicht an einen schnellen Erfolg der Elektroautos.

„Die Infrastruktur ist dafür zu schlecht ausgebaut und die Reichweite der Autos ist nicht gegeben“, sagt dort ein Verantwortlicher, der namentlich nicht genannt werden möchte. Demnach gebe es dort gegenwärtig auch keine erhöhte Nachfrage. „Die Kunden fragen sich, wo sie ihr Auto laden sollen – die Nachfrage dafür ist auf dem Land einfach gering“, sagt er.

Von Steve Reutter