Täglich erreicht der von Russland geführte Angriffskrieg in der Ukraine auch die Menschen in Teltow-Fläming: Kein Tag vergeht, an dem die Bilder von Raketenangriffen und zerstörten Häusern nicht auch hier in den Nachrichten zu sehen sind.

Wenn die Sirenen Alarm schlagen, flüchten die Menschen in der Ukraine oftmals in Schutzbunker, um dort Sicherheit vor den Raketen und Bomben zu finden. Im Landkreis Teltow-Fläming wäre das nicht möglich: Auf eine MAZ-Anfrage, wie viele solcher Schutzbunker es im Landkreis gibt, wo sie sich befinden und wie viele Menschen darin Schutz finden könnten, antwortete der Landkreis, dass es keine Schutzbunker mehr gibt.

Luftschutzbunker gibt es bundesweit nicht

Allerdings ist das kein exklusives Problem – sondern betrifft die gesamte Bundesrepublik. So schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf der eigenen Internetseite: „Im Jahr 2007 beschlossen Bund und Länder gemeinsam, öffentliche Schutzräume nicht weiter zu erhalten. Mit dem Fall der Mauer und der Beendigung des Ost-West-Konflikts schien das Szenario eines konventionellen Krieges mit großflächigen Bombardierungen und dem Einsatz chemischer und nuklearer Waffen nicht mehr zeitgemäß.“

Öffentliche Luftschutzbunker gibt es laut des BBKs somit bundesweit nicht mehr. Im Ernstfall empfiehlt das BKK etwa U-Bahnstationen als Schutz aufzusuchen – dies es im Landkreis Teltow-Fläming, anders etwa in Berlin, nicht gibt. Allerdings würden auch die aktuellen Bebauungen ausreichend Schutz bieten. „Im Fall eines Angriffs gehen Sie am besten in einen innenliegenden Raum mit möglichst wenigen Außenwänden, Türen und Fenstern“, heißt es vom BKK.

Warnsirenen müssen manuell aktiviert werden

Ein weiteres Problem in Teltow-Fläming sind die Sirenen. Zwar verfügen mit Ausnahme der Gemeinde Rangsdorf alle Orte im Landkreis Teltow-Fläming über Sirenen, doch sind diese laut des Landkreises nicht im Modularen Warnsystem des Bundes (MoWaS) integriert. „Die Sirenen müssten also manuell aktiviert werden“, sagt Kreisbrandmeister Tino Gausche. Zudem würde die Dichte des Sirenennetzes in Teltow-Fläming stark variieren.

Bis sie im Landkreis flächendeckend verfügbar und einsatzbereit sind, kann es laut Tino Gausche noch drei bis vier Jahre dauern. Ein Problem seien die Steuerteile, also jene Elemente, die das Warnsignal empfangen – sie sind gegenwärtig Mangelware. „Aktuell kriegt man dafür nicht einmal ein Angebot“, sagt er. Perspektivisch sollen die Warnsirenen laut Landkreis-Sprecherin Heike Lehmann aber auch in das bundesweite MoWaS-System integriert werden.

Problematisch betrachtet der Landkreis die Situation in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. „Aufgrund der Umsetzung des Schallschutzes für den BER wird das Warnmittel Sirene nicht greifen“, sagt Heike Lehmann. Das Problem sei bereits an das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg herangetragen worden.

Landkreis warnt vor selbstständiger Einnahme von Jodtabletten

Zudem gibt es laut des Landkreises derzeit vermehrt Anfragen in Apotheken zu Jodtabletten. Das Gesundheitsamt Teltow-Fläming warnt eindringlich vor einer selbstständigen Einnahme der Jodtabletten. „Eine Selbstmedikation zum jetzigen Zeitpunkt birgt erhebliche gesundheitliche Risiken, beispielsweise Schilddrüsenfunktionsstörungen, und hat aktuell keinerlei nutzen“, heißt es vom Gesundheitsamt.

Für den Ernstfall aber hat der Landkreis Teltow-Fläming selbst Kalium-Jodid-Tabletten zentral eingelagert, sagt Heike Lehmann. Diese würden im Falle eines atomaren Unfalls und nach Meldung des Innenministeriums entsprechend der Notfallpläne durch das Gesundheitsamt ausgegeben und an die Städte, Gemeinden und Ämter verteilt. „Die Kommunen haben dann die zeitnahe Verteilung an die Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schwangere vor Ort zu organisieren, beziehungsweise sicherzustellen“, sagt Heike Lehmann.

Luftwaffe schweigt zu Fliegerhorst Holzdorf

Südlich angrenzend an den Landkreis Teltow-Fläming befindet sich auch der Fliegerhorst Holzdorf. Im Ernstfall könnte der Luftwaffenstützpunkt Ziel von militärischen Angriffen werden. Auf eine MAZ-Anfrage, welche Abwehrmaßnahmen dann greifen, etwa durch Flugabwehrraketensysteme und ob der Fliegerhorst Schutzbunker hat, in denen im Ernstfall auch Zivilisten Schutz suchen könnten, antwortete ein Sprecher der Luftwaffe, dass er aufgrund von Sicherheitsbestimmungen und der Geheimhaltung nichts dazu sagen könne.

