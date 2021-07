Jüterbog

Seit 1998 findet jährlich der „Konversionssommer“ statt. Dies ist eine Veranstaltungs-, Vortrags- und Besichtigungsreihe, die sich auf ehemalige militärische Liegenschaften in Brandenburg konzentriert und nach Möglichkeiten der Umwandlung in zivil genutzte Areale sucht. Dazu gehörten als Grundtugenden „Hartnäckigkeit, Ausdauer, Ideenreichtum und Zuversicht“, schreibt Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in seinem Grußwort an das „Forum für Konversion und Stadtentwicklung im Land Brandenburg“, kurz: Fokus.

Dieses Netzwerk besteht vor allem aus denjenigen brandenburgischen Kommunen, die besonders „gesegnet“ sind mit militärischen Flächen. Seit Anfang an ist Markus Hennen von der Arbeitsgemeinschaft Konversion (Arge Konver) aus Jüterbog dafür zuständig, in ihrem Auftrag die Konversionssommer zu organisieren. Die Tatsache, dass Hennen seit 1998 immer wieder den Zuschlag dafür bekommen hat, zeigt, dass er eben diese Grundtugenden besitzt, von denen Minister Steinbach sprach, und immer wieder auf die Dinge verweist, die noch zu tun leisten sind. Und das sei noch eine ganze Menge, meint Hennen, denn die Umwandlung von militärischen Flächen in zivile Nutzung habe zwar seit der Wende und insbesondere in den vergangenen 25 Jahren schon einiges an Erfolgen vorzuweisen, der Konversionsprozess sei aber bei weitem noch nicht abgeschlossen.

Verbotsschilder reichen nicht

Denn die Befürchtung steht stets im Raum, dass das Thema Konversion nicht mehr so wichtig genommen wird, wie es sollte, oder es zumindest auf der Tagesordnung weit nach hinten rutscht. „Verbotsschilder aufzustellen, reicht nicht“, betont Markus Hennen und denkt dabei an verseuchte und verfallene Liegenschaften, die nicht sich selbst überlassen bleiben dürfen, weil sie etwa akut die Umwelt bedrohen. „Das Thema darf dem politischen Tagesgeschehen nicht geopfert werden“, ist Hennens Credo. Dazu sei alles, was damit zusammenhängt, viel zu wichtig.

Ungenutzte historische Bausubstanz wartet auf neue Aufgaben. Quelle: Hartmut F. Reck

Als Beispiel nennt er die CKW-Anlage in Neues Lager, die seit rund 16 Jahren im Dauerbetrieb ist und bereits mehr als 40 Tonnen reines Gift in Form von chlorierten Kohlenwasserstoffen aus dem Boden geholt hat – die Rückstände toxischer Waschmittel einer sowjetischen Textilreinigung. Darunter befindet sich in 40 Metern Tiefe das Trinkwasserreservoir für die Stadt Jüterbog. Das Gift war bereits bis zu einer Tiefe von 28 Metern vorgedrungen.

Trinkwasser gefährdet

Weiteres Beispiel: Nur wenige Kilometer entfernt, befand sich früher die Heeresmunitionsanstalt. Hier stellte man fest, dass unter anderem viel Quecksilber in den Boden drang und die Quelle für das Trinkwasser für Treuenbrietzen gefährdete. Diese Quelle wurde schnellstens „abgestellt“.

Markus Hennen organisiert seit 24 Jahren den Konversionssommer im Auftrag des Forums für Konversion und Stadtentwicklung (Fokus). Quelle: Hartmut F. Reck

Der Titel „Konversion mit Rat und Tat“ des diesjährigen Konversionssommers ist ein Hinweis auf die Suche nach pragmatischen und handhabbaren Lösungen. Trotz oder gerade wegen Corona habe man ein gutes Jahr erwischt, meint Markus Hennen in einer Zwischenbilanz: „Die Leute sind ausgehungert und wollen gerne zu Veranstaltungen gehen.“ Zwar sind nicht alle Termine Präsenz-Veranstaltungen und wurden wie etwa die Eröffnung des Konversionssommers Mitte Juni mit nur vier Personen durchgeführt, dafür aber ins Netz gestellt. Dagegen stieß am selben Tag die geführte Besichtigung der ehemaligen Höheren Fliegertechnischen Schule in Altes Lager auf großes Interesse sowohl bei politischen Entscheidungsträgern aus der Gemeinde Niedergörsdorf und dem Landkreis Teltow-Fläming wie auch bei der Eigentümerin, der Brandenburgischen Bodengesellschaft (BBG) als auch bei einem potenziellen Investor.

Große Nachfrage nach Informationen

Die Nachfrage an den Veranstaltungen des Konversionssommers seien nach wie vor sehr groß, betont Hennen. Immerhin biete man die seltenen Gelegenheiten, Flächen in Augenschein zu nehmen, die ansonsten gesperrt sind, weil sie oft munitionsverseucht sind. Diese Führungen, so weiß Hennen, wecken wiederum Interesse sowohl bei Politikern, die sich dann für die Belange der Konversion stark machen, als auch bei potenziellen Nachnutzern. Dabei sei vor allem der historische Bezug sehr wichtig, warum diese ehemaligen Einrichtungen überhaupt da waren, wozu sie genutzt wurden und welche Bedeutung sie einmal hatten.

Insofern ist Markus Hennen auch zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr zum 25. Konversionssommer kommen wird. Dass er ihn dann wieder organisieren dürfte, ist zumindest naheliegend.

Von Hartmut F. Reck