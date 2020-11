Klasdorf

Josefine Stubbe freut und ärgert sich zurzeit gleichzeitig: Beruflich gelang der 27 Jahre alten Falknerin eine dritte Nachtschau – eine Flugvorführung mit Eulen in der Halloween-Nacht vor Besuchern ihrer Falknerei im Wildpark Johannismühle. „So etwas macht sonst niemand. Weder in Deutschland noch europaweit habe ich jemanden gefunden, der Nachtflüge zeigt.“ Falkner hätten schlicht und einfach Angst, dass ihnen die Tiere davonfliegen, sagt die Barutherin.

Grund für ihren Ärger ist der immer noch nicht ausgestandene Streit mit der Genehmigungsbehörde ihrer Falknerei, der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. „Ich verstehe nicht, dass ich eine Zoo-Genehmigung brauchen soll und die nicht bekomme, nur immer eine vorläufige Betriebserlaubnis für ein Jahr.“ Dabei erfülle sie nach eigenen Worten alle Anforderungen, sowohl an beruflicher Qualifikation als auch als Falknerin, bei den baulichen Vorschriften für ihre Volieren und Anlagen und bei tierschutzrechtlichen Vorschriften.

Die Falknerin hier mit der Steppenadler-Dame „Hexe“ Quelle: privat

Aus dem Kreishaus dagegen lautet die Antwort aus der Pressestelle auf die MAZ-Fragen: „Eine Genehmigung konnte im Falle der Falknerei Johannismühle bislang wegen teilweise fehlender Voraussetzungen nicht erteilt werden.“ Erklärt wird das so: „Eine Falknerei bedarf als dauerhafte Einrichtung, in der mehr als 20 sonst wild lebende Tiere gehalten und zur Schau gestellt werden, einer Zoo-Genehmigung.“ Das schreibe das Bundesnaturschutzgesetz vor, die Genehmigung erteile die Untere Naturschutzbehörde.

Betreiber hätten zahlreiche Voraussetzungen zu erfüllen. Das betreffe nicht nur die Ausgestaltung der Gehege und Volieren, die tiergerechte Pflege und fachgerechte Personalausstattung, sondern reiche bis zur Information der Öffentlichkeit über die zur Schau gestellten Vögel und zum Beteiligen an der Forschung zur Arterhaltung, heißt es schriftlich. All diese Vorschriften dienten dem Schutz der Tiere und der Allgemeinheit. Abschließend wird aus der Pressestelle erklärt: Es seien Rechtsmittel eingelegt worden, so ist das Verwaltungsverfahren nicht abgeschlossen und weitere Auskünfte könnten deshalb nicht erteilt werden.

Zoo oder Tiergehege?

Es geht also um die Frage, ob für die Falknerei Stubbe eine Tiergehege-Genehmigung reicht oder ob eine Zoo-Genehmigung nötig ist. Rechtsanwalt André Knapheide aus Osnabrück ( Niedersachsen) ist ehrenamtlich Justiziar im Deutschen Falkenorden, hauptberuflich vertritt er auch die Baruther Falknerin. Er sagt zu dem Streit: „Der Kreis sieht die Falknerei als Teil des Wildparks, weil beide denselben Eingang haben und Besucher nur einmal Eintritt zahlen. Das ist aber ein Wechsel in der juristischen Sicht gegenüber der bisherigen.“ Dafür habe der Kreis jedoch bisher „keine Rechtslage beigefügt“, so Knapheide, „deshalb bleibt das im Moment nicht nachvollziehbar und rechtlich umstritten“. Doch vielleicht gibt es in absehbarer Zeit dennoch eine Einigung. Anwalt Knapheide sagt: „Ich bin optimistisch und sehe uns auf der Zielgeraden.“

Ein Sibirischer Uhu wie Kolja ist ein beeindruckender Greifvogel. Quelle: Jutta Abromeit

Das würde nicht nur Josefine Stubbe freuen, sondern auch ihren Vater Jörg Stubbe. Der Steuer- und Finanzberater ist Eigentümer des Wildparks. Er sieht die auf dem Gelände ansässigen, aber eigenständigen Firmen Gastronomie und Falknerei als Standbeine der Wildpark GmbH. Der stolze Vater und Unternehmer erklärt: „Mich ärgert dieser Streit insbesondere, weil es zu dieser ungewöhnlichen Arbeit bereits Anfragen aus anderen Tourismuszentren gibt, die die gesamte Flugstaffel samt Falknerin gerne einstellen würden.“

„Wüsste niemanden, der Nachtschau anbietet“

Josefine Stubbe raubt die Ungewissheit Zeit und Kraft, die sie lieber ihren Tieren widmen würde. Falknerin wollte sie werden, seit sie bei einem Schulpraktikum im Wildpark arbeitete: „Diese Vögel sind meine Passion, ich kann mir nichts anderes vorstellen.“ Die junge Frau hat in den Volieren und Flugdrahtanlagen 20 Falken, Eulen, Bussarde und Kauze sowie zwei Kaffernadler. Wie außergewöhnlich ihre Nachtschau mit den Eulen ist, weiß Veterinärarzt Heinz Jürgen Henning. Er war 40 Jahre lang Vorsitzender des Berliner Landesverbandes im Deutschen Falkenorden und gehörte in den 1960er Jahren zu den Falknern, die in Berlin erstmals Wanderfalken züchteten. Er sagt: „Ich wüsste überhaupt niemanden, der so was wie eine Nachtschau anbietet. Denn wenn die Tiere starten, ist doch völlig unklar, ob sie zurückkommen.“

Auf die Idee, solch eine Nachtschau einmal im Jahr auszurichten, war die junge Falknerin gekommen, weil sich Leute zu Halloween gern gruseln: „Und das am liebsten im Dunkeln. Da habe ich mal das Internet abgegrast, aber nichts dergleichen.“ Sie versuchte es. Und trainiert nun mit ihren Eulen neben aller Tagesarbeit auch nachts.

Von Jutta Abromeit