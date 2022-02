Teltow-Fläming

Ab kommendem Montag gilt landesweit auch in Kitas die Testpflicht für Kinder ab einem Jahr. Obwohl seit Monaten darüber gestritten wurde und die Testpflicht nun nicht überraschend kommt, wissen noch längst nicht alle Eltern, wer die geforderten zwei Tests pro Woche besorgt und wer sie bezahlt.

Falsche Auskunft in der Kita

In der Einrichtung seiner Kinder seien die Eltern informiert worden, dass sie die Test alleine besorgen und auch bezahlen müssen, meldete sich ein Jüterboger nach einem MAZ-Beitrag über die Test-Vorbereitungen in den Kitas in Niederer Fläming zu Wort. Ob die Ende Januar erlassene Anordnung zur Durchführung der Tests und zur Übernahme der Kosten unterschiedlich ausgelegt werden könne und ob für kommunale und freie Träger andere Regeln gelten, dazu hakte die MAZ nun noch einmal beim zuständigen Ministerium nach.

„Die Regeln gelten in gleichem Maße für alle Einrichtungen, also unabhängig vom Träger“, erläutert nun MBJS-Pressesprecherin Ulrike Grönefeld. Die etwas missverständlich formulierte Anordnung besagt, dass die Kitas oder deren Träger die Tests selbst besorgen können, aber nicht müssen und auch das Land, anders als in den Schulen und Horten, diese Aufgabe nicht übernimmt.

Eltern und Kita sollten kooperieren

Als Grund für diese Regelung nennt Grönefeld die von Kita zu Kita variierende Akzeptanz der Tests. Um diese zu erhöhen, sollten Kita und Eltern miteinander vorab klären, welche Form der Tests für ihre Kinder am besten geeignet sind. „Die gewünschten Tests dann in ausreichender Zahl zu besorgen, war ausreichend Zeit“, so Grönefeld.

Unabhängig davon, wer den Test nun besorgt und in Vorkasse geht, übernimmt das Land für die laut Verordnung zugelassenen drei Test-Arten und rückwirkend ab 1. Januar dieses Jahres die Kosten für zwei Tests pro Woche für jedes Kind und von bis zu 3,50 Euro je Test.

Drei Testarten sind zugelassen

Zugelassen sind laut Ministerium die PCR-Test-Nasenstäbchen, der PCR-Lolli-Test sowie der Lolli-Schnelltest. Haben Eltern die genannten Tests in der genannten Zahl für ihre Kinder selbst gekauft, erhalten sie Kosten auf jeden Fall auch erstattet, verspricht die MBJS-Sprecherin.

Bis wann genau diese zunächst bis zum 30. April befristete Regelung gilt, ist derzeit offen. „Wir werden gucken, wie sich die Corona-Situation bei uns und in den Nachbarländern bis dahin entwickelt und werden die Richtlinien dann anpassen“, blickt Grönefeld voraus.

Eine Übersicht, wie viele Kinder landesweit ab nächster Woche in den Kitas tatsächlich getestet werden müssen, habe man beim MBJS nicht und könne deshalb derzeit auch zu den Gesamtkosten nichts sagen. Doch der Blick auf die Schulen verdeutlicht die Situation. Für die hier derzeit wöchentlich geforderten drei Tests werden pro Woche 11,3 Millionen Test benötigt. Ab 14. Februar werden fünf Tests verlangt, woraus sich knapp 19 Millionen Tests pro Woche ergeben.

Von Uwe Klemens