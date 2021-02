Teltow-Fläming: Landrätin begrüßt Bundesrats-Initiative zu Tiertransporten

Luckenwalde

Die Landrätin von Teltow-Fläming, Kornelia Wehlan (Linke), hat die Initiative des Bundesrates für einen europäischen Standard bei Tiertransporten begrüßt. „Endlich ein Signal des Handelns auf der zuständigen Ebene!“, sagte Wehlan am Freitag einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung zufolge. „Seit Jahren fordern wir Kommunen einheitliche Tierschutzstandards für eine rechtssichere behördliche Arbeit.“ Die aktuelle rechtliche Lage sei auch für den Landkreis nicht zufriedenstellend und bedürfe einheitlicher Lösungen auf Bundes- oder Europaebene, so Wehlan weiter. Das habe der Landkreis auch immer wieder gefordert.

Landkreis wurde von Tierschützern kritisiert

Teltow-Fläming war im Sommer wegen umstrittener Genehmigungen für Tiertransporte ins Nicht-EU-Ausland ins Visier von Tierschützern geraten, die den Kreis angezeigt und einen Stopp der Transporte gefordert hatten. Später hatte das Verwaltungsgericht Potsdam dann entschieden, dass der Landkreis verpflichtet ist, auch solche Transporte abzufertigen. Schon im Zuge dieser Auseinandersetzung hatte Wehlan bessere rechtliche Regelungen gefordert.

Bundesrat will mehr Tierschutz

Der Bundesrat hatte am Freitag die Bundesregierung aufgefordert, sich für mehr Tierschutz bei langen Transporten in Nicht-EU-Länder einzusetzen. So sollen etwa Rindertransporte in bestimmte Drittstaaten verboten werden, wenn zu befürchten ist, dass die Tiere dort tierschutzwidrig behandelt oder unzureichend versorgt würden, heißt es in dem am Freitag von der Länderkammer verabschiedeten Antrag von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern.

Amtstierärzten fehlt nach Angaben der Länder oft der Zugang zu relevanten Informationen, um über die Transportgenehmigung oder deren Verweigerung rechtssicher zu entscheiden. Eine entsprechende Datenbank gibt es vom Bund bislang nicht.

Von Carsten Schäfer