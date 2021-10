Liebe Leserinnen, liebe Leser;



herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Stichwahl um das Landratsamt im Landkreis Teltow-Fläming! An diesem Sonntag entscheidet sich, wer die neue Landrätin wird. In der Stichwahl stehen die Amtsinhaberin Kornelia Wehlan (Linke) und Dietlind Biesterfeld (SPD). Bei der Wahl am 26. September hatte keiner der sieben Kandidatinnen und Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Oder scheitert die Direktwahl am Quorum, wie schon 2013? Es wird auf jeden Fall spannend.