Teltow-Fläming: Ludwigsfelde hat die meisten Infektionen

Teltow-Fläming

Bei 1218,3 liegt derzeit die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Teltow-Fläming, so der aktuelle Stand am Sonntagnachmittag. Die höchsten Anzahl von Menschen, die derzeit mit Covid-19 im Landkreis infiziert sind, wird in Ludwigsfelde verzeichnet: Dort waren zum Wochenende 673 Fälle bekannt. In Blankenfelde-Mahlow sind 529 Infizierte registriert, ein weitere Hotspot im Landkreis mit derzeit 502 infizierten Personen ist Luckenwalde. In Dahmetal dagegen wurde momentan bei lediglich sechs Personen das Coronavirus festgestellt.

Bei diesen Zahlen ist zu beachten, dass im Land Brandenburg zur Entlastung der Gesundheitsämter und der Kommunen die tagesaktuelle Meldepflicht an Wochenenden und Feiertagen aufgehoben worden ist. Das bedeutet auch, dass die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz höher liegen könnte als derzeit angegeben.

Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen nehmen zu

Insbesondere in Kitas und Schulen häufen sich momentan die Fälle wieder, heißt es von der Pressestelle des Landkreises. Betroffen von dieser Zunahme in Gemeinschaftseinrichtungen seien auch 13 Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie drei Tagespflege- und mehrere Hauskrankenpflegestellen. Auch aus der JVA Großbeeren seien Infektionen gemeldet worden.

Auffällig generell bei den Neuinfektionen im Landkreis: Der Altersdurchschnitt der aktuell Infizierten habe im Vergleich zur Vorwoche leicht zugenommen und liege nun bei rund 37 Jahren. In der Vorwoche war dieser mit 35 Jahren angegeben. 24 Prozent der von einer Covid-19-Infektion Betroffenen sind Kinder und Jugendliche. Insgesamt gelten derzeit 3801 Personen im Landkreis als infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden in Teltow-Fläming damit 42 643 Menschen positiv auf das Virus getestet. 295 Menschen sind aufgrund von Corona in den vergangenen zwei Jahren verstorben.

Wer einen positiven PCR-Test hat, muss darüber nicht mehr das Gesundheitsamt informieren, denn die Labore übermitteln das Ergebnis nun automatisch an das Amt.Wenn jemand wegen einer Infektion eine Quarantänebescheinigung benötigt, so muss diese extra angefragt werden – eine automatische Zusendung erfolgt nicht mehr. Wer positiv getestet worden ist, für den gilt selbstverständlich weiterhin die Pflicht zur selbstständigen Isolation.

Von Karen Grunow