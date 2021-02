Ludwigsfelde

Weil die Ludwigsfelderin Bettina Lugk im Märkischen Kreis (Sauerland/NRW) zur SPD-Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 150 gewählt wurde, tritt sie als SPD-Unterbezirksvorsitzende Teltow-Fläming zurück. Die Entscheidung habe sie am Mittwochabend bekannt gegeben. Der MAZ sagte sie: „Das hielt ich für richtig, weil ich nicht hier volle Arbeit leisten kann, während ich mit den Gedanken beim Wahlkampf im Sauerland bin.“

Amtierende Vorsitzende des Unterbezirks ist jetzt Ulrike Schwenker aus Blankenfelde-Mahlow, bis der Vorsitz neu gewählt sei, so Lugk im MAZ-Interview. Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung von Ludwigsfelde bleibe sie noch, bis die Beratung mit den Fraktionsvorsitzenden abgeschossen seien. „Ich streiche in der Stadtverordnetenversammlung nicht einfach so mitten in der Corona-Krise die Segel“, erklärte sie. Ihre Entscheidung treffe sie, wenn die Beratungen mit den Fraktionen abgeschlossen sind.

Lugk kandidiert in NRW für den Bundestag

Lugk war am Wochenende auf der Wahlkreis-Delegiertenkonferenz in Neuenrade (Märkischer Kreis/Sauerland) mit einer Stimme Mehrheit gegenüber dem Juristen Yalcin Geyhan zur SPD-Kandidatin gewählt worden, danach hatte sie ihren Schritt auf MAZ-Nachfrage öffentlich bekannt gegeben. Mit dieser Kandidatur bewirbt sie sich um die Nachfolge von Dagmar Freitag, derzeit Vorsitzende des Sportausschusses, sie tritt nach 27 Jahren im Bundestag nicht mehr an.

In ihrer Bewerbungsrede am Wochenende vor den Genossen im Wahlkreis 150 erklärte die 39-Jährige zu ihren Beweggründen: „Ich hatte beruflich unter anderem mit dem Iserlohner 170-Grad-Projekt oder den Märkischen Werkstätten in Werdohl zu tun. Zudem stand ich mit Dagmar in der Frage der Weiterentwicklung von kommunalen Sportstätten sowie der entsprechenden Finanzierung im ständigen Austausch.“

Die Junge Union in Teltow-Fläming hatte Lugks Kandidatur als „Kuhhandel“ mit Olaf Scholz bezeichnet, der in dem Wahlkreis antritt, zu dem auch Ludwigsfelde gehört.

Von Jutta Abromeit