Weitere Dusch-Container für Corona-gebeutelte Lkw-Fahrer

150 Dusch- und Toilettencontainer bundesweit für die von Gasthaus- und Raststätten-Schließungen in Corona-Zeiten gebeutelten Kraftfahrer – das war die Idee von Logistikverbänden und Bundesregierung. Denn wo gehen die tausenden armen Kerle, die für alle die Versorgung aufrecht erhalten, auf die Toilette und wo waschen sie sich, wenn alles geschlossen ist? Doch sogar der allererste dieser Container, aufgestellt am 16. April im GVZ Großbeeren unter Regie von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU), funktioniert noch immer nicht. Am Donnerstag früh folgten nun vier weitere Container für die Region: Zwei wurden im Baruther Industriegebiet Bernhardtsmüh aufgestellt, zwei im Ludwigsfelder Industriegebiet Eichspitze am Schwarzen Weg. War die ganze Aktion nur ein PR-Gag des umtriebigen Ministers aus Bayern?

Auf gar keinen Fall, erklärt Eberhard Tief, der Geschäftsführer vom Landesverband des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes (LBBV); Scheuer habe sich lediglich darum gekümmert, die Waschgelegenheiten für Trucker und Speditionskollegen zu besorgen. Nur sei es eben einfacher, einen Container in die Landschaft zu stellen, doch sehr viel schwieriger, ihn an alle Medien anzuschließen. Für den Container in Großbeeren müsse zum Beispiel die Betondecke des Parkplatzes aufgebrochen werden, erklärt er. „Am schnellsten wird es jetzt in Ludwigsfelde gehen, da liegen ja bereits neue Leitungen für alle Medien“, sagt der LBBV-Chef.

Auch im Baruther Gewerbegebiet Bernhardtsmüh wurden jetzt zwei Duschcontainer aufgestellt. Quelle: Privat

Die Anschlüsse für Wasser und Strom sowie die Entsorgung sollen bundesweit von den Kommunen vor Ort koordiniert werden, egal, wer den Container bezahlt oder gesponsert hat. Doch das Problem liege im Detail – wie wird der Betrieb gesichert? „Das war meine Frage von Anfang an: Wie sichern wir die Benutzung dieser Container, ohne dass sie verdreckt oder beschädigt werden?“, sagt Tief. Jetzt sei eine Lösung gefunden: mit dem genossenschaftlichen Logistik-Versicherer Kravag.

App soll kostenfrei nutzbar sein

„Jetzt arbeiten Programmierer von der Kravag an dieser App, und das Ziel ist, sie am 25. April einsatzbereit zu haben“, so der LBBV-Mann. Damit können Kraftfahrer dann den nächstgelegenen Standort eines Dusch-Containers finden und anfahren. Die App soll für ihre Nutzer kostenfrei sein, die Zugänge erhalten Lkw-Fahrer über ihre Arbeitgeber

Die Toilette: Übersichtlich, sauber und hoffentlich bald zugänglich. Quelle: Privat

Am Donnerstag in aller Frühe kamen die neuen Sanitärcontrainer in Ludwigsfelde und in Baruth an. Vormittags installierten Kravag-Kollegen am Schwarzen Weg in ihrem Inneren Leitungen, montierten Schließsysteme, Türklinken und Griffe und schraubten Schilder und Erklärungen an, nachmittags im Urstromtal. „Die Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser folgen in den nächsten Tagen, dafür müssen wir ja noch die Straße aufreißen“, erklärt Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). „Das wird ein wenig dauern, aber wir wollen das ja auch ordentlich machen.“

Ganze Branche hofft nun auf schnelles Nutzen

Anfangs sah es aus wie ein kleines Wunder: Um Truckern in ihrer Not zu helfen, wurden in lediglich zwei Tagen die ersten 40 Sanitär-Container aufgetrieben und ihre Finanzierung geklärt. Am Tag der Logistik hatte der Minister medienwirksam erklärt, Brummi-Fahrer würden jetzt als erste gebraucht, sie müssten gut ausgestattet und umsorgt werden, weil sie derzeit „tagtäglich einen ultraharten Job machen“. Trotz Corona-Krise seien sie unermüdlich im Land unterwegs, um den Waren- und Güterverkehr am Laufen zu halten, meinte Scheuer, dürften aber an vielen Stellen nicht aussteigen und könnten sich nicht die Hände waschen. Deshalb hatte sich auch Nadine Berendt, die Speditionsleiterin bei Pfeiffer in Ludwigsfelde, mit einem Hilferuf an die Bundesregierung gewandt. Sie und die ganze Logistik-Branche, Geschäfte, Kommunen und vor allem die Fahrer hoffen nun sehnlich, dass die App Ende des Monats auch wirklich funktioniert.

Von Jutta Abromeit