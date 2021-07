Teltow-Fläming

Der bis zur Wende vielerorts bestehende Brauch, dass die Bewohner eines Dorfes einem verstorbenen Nachbarn die letzten Ehre erwiesen und beim Ausheben des Grabes und beim Tragen des Sarges zur letzten Ruhestätte selbst Hand anlegten, ist so gut wie ausgestorben. Im Dahmer Raum war die Gemeinde Ihlow die letzte, in der es dafür sogar eine offizielle Regelung gab, die im Frühjahr dieses Jahres jedoch aufgehoben wurde. Ähnliche Regelungen anderer Gemeinden sind im Laufe der letzten zwei, drei Jahrzehnte verschwunden.

Vorschriften kontra Brauchtum

„Rietdorf und Niendorf waren in unserer Gemeinde die letzten Orte, in denen es Begräbnisse in Form der Nachbarschaftshilfe noch gab, aber auch dort nur noch im Einzelfall, so dass wir die Regelung jetzt ganz zurückgenommen haben“, erläutert Ihlows parteiloser Bürgermeister Frank Schüler. Mit einer Bestätigung eines Todesfalles im Heimatdorf sollte die Grabgräber und Sargträger unterstützt werden, bei ihrem Arbeitgeber eine Freistellung zu erwirken. Doch selbst dann verhindern die Vorschriften der Berufsgenossenschaft der Bestatter und der Versicherung diese Art der Nachbarschaftshilfe. Die Vorschriften sollen verhindern, dass beim Ausheben des Grabens oder später beim Herablassen des Sarges jemand zu schaden kommt, der dann nicht versichert wäre.

Das Ausheben des Grabes für einen Nachbarn ist ein wichtiges Stück Trauer-Arbeit im Wortsinn. Quelle: Uwe Klemens

„Schade, schade, denn es war ein toller Brauch, der in vielfacher Hinsicht eine große Bedeutung hatte“, sagt der Petkuser Pfarrer Joachim Boekels, in dessen Pfarrbereich diese Form der letzten Ehrerweisung schon seit zehn Jahren nicht mehr zu finden ist. „Jeder, der sich ein wenig mit Psychologie, Soziologie oder Seelsorge auskennt, rauft sich die Haare, dass dieser schöne und wichtige Brauch abgeschafft wurde“, bedauert Boekels. „Es war ein letzter Dienst am Mitmenschen und für die Beteiligten im wortwörtlichen Sinn auch ein Stück Trauer-Arbeit. Für mich ist das der nächste Schritt der Verdrängung. Erst haben wir den Tod in die Altenheime abgeschoben, dann ins Krankenhaus und nun sogar aus der dörflichen Gemeinschaft verbannt. Aber der Mensch ist so nicht gemacht, sondern er braucht diese Form der Gemeinschaft, diese Form des Abschiednehmens, der Trauer und es wird ihm eines Tages auf die Füße fallen, wenn er sich nicht besinnt und dorthin zurückkehrt“, ist der Theologe überzeugt.

Die Geste ist wichtiger als die Zahl

Eines der letzten, vielleicht sogar das letzte Dorf, in dem der Brauch nachbarschaftlichen Zu-Grabe-Tragens bis heute gelebt wird, ist das zur Gemeinde Dahmetal gehörende 100-Seelen-Dorf Liedekahle. „Ich hab’ nicht mitgezählt, wie oft ich selbst ein Grab für einen Nachbarn ausgehoben und ihn zu Grabe getragen habe, weil die Zahl einfach nicht wichtig ist, sondern die Geste“, sagt Jörg Schulze. Das, wovon der Petkuser Pfarrer spricht, hat der Liedekahler von frühester Jugend an miterlebt. „Dass wir als Kind mit dabei waren, wenn im Dorf jemand beerdigt wurde, war für uns Normalität. Dadurch hab’ ich begriffen, dass der Tod zum Leben ganz normal mit dazugehört, so, wie es mir auch mein Glauben sagt.“

Die Pflege des Grabes kann für Hinterbliebene ein Trost sein. Quelle: Uwe Klemens

Als er als junger Mann dann das erste Mal zu den vier Männern gehörte, die an der Reihe waren, war das Mitschaufeln eine Selbstverständlichkeit. „Klar, das erste Mal war für mich ein einschneidendes Ereignis, aber wir hatten den ganzen Tag zu tun und gar keine Zeit, groß drüber nachzudenken. Heute bin ich froh, dass wir diesen von unseren Vorfahren übernommenen Brauch weitergeführt haben, denen, die einmal zu uns gehört haben, auf diese Weise die letzte Ehre zu erweisen“, sagt Schulze.

Lesen Sie auch Totensonntag in Heidesee: Ein Rundgang über die Friedhöfe der Gemeinde

Dass sich Berufsgenossenschaften und Versicherungen selbst in solche Dinge einmischen und die Angst vor Bestrafung dazu geführt hat, dass die seit Jahrhunderten gelebte Tradition erlischt, empört Joachim Boekels und er hält das auch für übertrieben. „Dass sich tatsächlich mal jemand beim Schaufeln verletzt hat oder in die offene Grube gestürzt wäre, ist mir nicht bekannt. Sicher wird es das auf Hunderttausende Beerdigungen gerechnet auch mal irgendwo geben, aber das ist noch lange kein Grund, einen so wichtigen Brauch sterben zu lassen“, findet der Pfarrer.

Von Uwe Klemens