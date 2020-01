Luckenwalde

Oliver Gutperl heißt der neue Sprecher des Kreisvorstands von Bündnis 90/Die Grünen in Teltow-Fläming. Er gehört zum neuen Vorstand, der am 22. Januar in Luckenwalde gewählt wurde. Gutperl kommt aus dem Ortsverband Blankenfelde-Mahlow. Schatzmeister wurden Philipp Maaßen und Klaus-Peter Gust, beide sind Mitglieder der Kreistagsfraktion. Als Beisitzer wurden neben den bisherigen Sprechern Wiebke Knake und Knut Vetter auch Andrea Grass, Anne Hutmacher und Karin Wegmann gewählt. Bettina Stobbe und Söhnke Schlör aus dem Ortsverband Großbeeren komplettieren das Vorstandsteam als Kassenprüfer.

Schwerpunkte Landwirtschaft, Naturschutz, BER

Der neue Vorstand möchte politische Schwerpunkte in den Bereichen Landwirtschaft, Naturschutz, Klimaschutz und BER setzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei vom Montag. Außerdem steht eine noch stärkere Vernetzung der Ortsverbände auf dem Programm. „Wir freuen uns über ein starkes Mitgliederwachstum im gesamten Kreis“, so Oliver Gutperl. Seit den Kommunalwahlen im September sei die Partei in mehr Gemeindevertretungen präsent als zuvor, der Kreisverband wolle alle die Gemeindevertreter unterstützen und setze auf eine enge Kooperation mit der Kreistagsfraktion.

Von MAZonline