Auftakt zu den tollen Tagen im Rathaus

Ludwigsfelde

Unter dem Motto „Helden der Kindheit“ präsentiert der Karnevalsclub Blau-Weiß 68 seine närrischen Veranstaltungen an diesem Wochenende. Dabei ist die Samstagabend-Sitzung seit langem ausverkauft. Lediglich für Freitagabend gibt es noch Karten am Einlass.

Ludwigsfelde ... Je tàime

Pünktlich um 19.19 Uhr wird es im Klubhaus Ludwigsfelde am Freitagabend heißen: „ Ludwigsfelde ... Je t’aime“. Nach dem Auftakt an Altweiberfastnacht im Rathaus am Donnerstagvormittag, bei dem Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) und Personalratsvorsitzender Thomas Thielicke jeweils ihre Krawatte opferten, beginnt am Freitagabend das heiße Feier-Wochenende für den KC Blau-Weiß.

Prominenz zu Gast

Prominente Gäste werden das ohnehin hochwertige Abendprogramm zusätzlich bereichern. Das Prinzenpaar aus Berlin und der Mark Brandenburg wollen dem KC Blau-Weiß ihre Aufwartung machen.

Punkt 11 Uhr am Donnerstag musste die Krawatten von Bürgermeister Andreas Igel dran glauben. Quelle: Udo Böhlefeld

Die „Helden der Kindheit“ werden getreu dem diesjährigen Veranstaltungsmotto auf der Bühne erscheinen. Zu ihnen gehören unter anderem Pippi Langstrumpf und Peter Lustig, der Sandmann und ein Flaschengeist, selbst Superman ist eingeladen. Doch soll nicht alles vorab verraten werden, nur soviel noch: Auch die örtliche Politik soll nicht ganz ungeschoren davonkommen. Sketche und andere Einlagen wechseln sich ab mit Showtänzen der Tanzgruppen Sterne und Sternchen, der Cellulitas und des Männerballetts.

Feiern bis Aschermittwoch

KC-Präsident Uwe Kallmeyer und seine Frau Andrea sind – in unterschiedlichen Rollen – mittendrin im Programm. Sie und fast alle der siebzig Mitglieder des Vereins sind seit dem vergangenen Sommer mit den Vorbereitungen der Veranstaltung beschäftigt.

Dabei hält Andrea Kallmeyer die Zügel der Organisation locker aber bestimmt fest in der Hand. Sie ist in allen Tanzgruppen vertreten, organisiert auch vom Termin mit der Presse über den Einlass ins Klubhaus bis hin zum i-Tüpfelchen im Programm fast alles, und sie ist Ansprechpartnerin für fast jede Frage, die während des Aufbaus und der Bühnendekoration im Vorfeld auftreten. So sagt auch KC-Präsident Uwe Kallmeyer: „Eigentlich bin ich durch meine Frau Andrea zum Karneval dazu gestoßen.“

Die Feten auf einen Blick Ludwigsfelde: Klubhaus, Freitag, 21. Februar, um 19.19 Uhr: Helden der Kindheit mit dem KC Blau Weiß 68; Samstag, 22. Februar, um 19.19 Uhr, Helden der Kindheit; Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr, Kinderkarneval. Blankenfelde: Gasthaus zur Eiche, Freitag, 21. Februar, um 19.30 Uhr und am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr. Gemeinde am Mellensee: Klausdorf, Gaststätte zur Heimat, Freitag, 21. Februar, um 19.30 Uhr: Zickenball; Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr. Sperenberg, Gaststätte Märkische Landmann: Samstag um 19.30 Uhr; Sonntag um 15 Uhr: Seniorenkarneval. Zossen: Kantine am Funkwerk, Samstag um 19 Uhr Karneval mit dem Dabendorfer KC; E-Werk Zossen, Samstag um 19.30 Uhr mit dem Karnevalsclub Schöneiche; Hotel Alter Krug in Kallinchen: Samstag um 18.30 Uhr, Karneval in Kallinchen. Kantine am Funkwerk: Rosenmontag, 24. Februar, 19 Uhr: Rosenmontagsball mit dem Dabeldorfer KC; Hotel Alter Krug in Kallinchen: Rosenmontag um 18.30 Uhr, Karneval in Kallinchen.

Die hat in den letzten 72 Stunden vor dem Start am Freitagabend dementsprechend alle Hände voll zu tun. Am Mittwoch ist sie schon am Nachmittag im Kubhaus, führt mit Regie bei der Raumausstattung und redet mit Technikern und städtischem Personal. Eigentlich war sie zum Proben mit den Cellulitas hergekommen, jetzt aber heißt es, die Bühne dürfe nicht betreten werden. Andrea im Biene-Maja-Outfit nimmt’s locker, dreht sich zu ihrem Bienschwarm und dirigiert ihn an einen Platz im Klubhaus, an dem trotzdem geprobt werden kann. „Viel Zeit bleibt ja nicht“, sagt sie, bis Freitagabend ist es nicht mehr lang hin. Mit dem Ende der Veranstaltung zum Kinderkarneval am kommenden Sonntag ist die Karnevalssession für dieses Jahr denn auch vorbei. Fast. Am Rosenmontag geht es mit dem ganzen Verein noch zum Rosenmontagsball beim Teltower Karnevalsclub. Und privat darf noch bis Aschermittwoch gefeiert werden.

Für den Freitagabend sind noch Karten online bei Reservix, im Bürgerservice oder am Einlass des Klubhauses ab 18.30 Uhr erhältlich.

Von Udo Böhlefeld