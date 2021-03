Ludwigsfelde

Der Wettbewerb der regionalen Wirtschaft musste im vergangenen Jahr abgesagt werden. Obwohl die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist, haben sich die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam und die Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming als Initiatoren jüngst darauf verständigt, den Wettbewerb um den Preis der Wirtschaft Teltow-Fläming 2021 auszuloben.

Als Gastgeber begrüßte Andreas Weinhold, Geschäftsführer der ESL Elektroservice Ludwigsfelde GmbH, die Jury in der neuen Lagerhalle zur Hybrid-Veranstaltung: „Ich wünsche mir, dass der Preis der Wirtschaft Teltow-Fläming 2021 trotz Corona für alle ein voller Erfolg wird“, sagte er. Sein Unternehmen hatte 2019 den Preis in der Kategorie Handwerk errungen, als erster Teilnehmer nach 2011 bereits zum zweiten Mal. Auch wenn die Büroräume noch nicht fertig seien, hätte sein Team doch nach sieben Monaten Bauzeit schon einen großen Schritt in Richtung moderne Arbeitsstätte gemacht.

Alte und neue Partner mit im Boot

Zunächst wurde das Video der Preisverleihung 2019 gezeigt. Daran sich die Vorstellung der Jury an. Katharina Fichtner als Leiterin des IHK-Regionalcenters und Vilma Trempler als Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft halten als Initiatoren die Fäden in der Hand.

Als Veranstalter konnte erstmals die Kommunikationsagentur Potenzial aus Berlin gewonnen werden. Wie Mandy Keil berichtete, ist die Agentur unter anderem als Mitorganisator des Luckenwalder Turmfestes in der Region keine unbekannte Größe. Sie freute sich darauf, die Message des Preises, „die Wertschätzung der Menschen in der Region und ihrer Arbeit“ zu unterstützen.

Andreas Weinhold, Katharina Fichtner und Vilma Trempler (v.l.). Quelle: Florian Beutel

Als Hauptsponsoren sind erneut die Mittelbrandenburgische Sparkasse und die VR-Bank Fläming eG im Boot. Sie werden flankiert von der Investitionsbank des Landes Brandenburg und der Bürgschaftsbank Brandenburg. Siegmund Trebschuh von der Wirtschaftsförderung des Landkreises lobt die mediale Wahrnehmung und die Vernetzung innerhalb des Wettbewerbs: „Der Weg zum Preis ist das Ziel.“ Die Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming werden nunmehr durch Kreissprecherin Romy Franz in der Jury vertreten.

Als Medienpartner wirken wie gewohnt die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) gemeinsam mit gb-design Gerald Bornschein und dem Regionalfernsehen Teltowkanal. Ekkehard Freytag vom MAZ-Regionalverlag hob bei der Zusammenkunft hervor: „Es ist eine gute Möglichkeit, nicht nur den Preis öffentlich zu machen, sondern tatsächlich die Unternehmen und die Menschen, die dahinterstehen.“ Er freut sich über den Widerhall und die aktive Unterstützung bei der Nachwuchs- und Arbeitskräftegewinnung.

Preisträger von 2019 als Botschafter

Das vergangene Jahr wurde genutzt, um das Marketing des Preises der Wirtschaft gründlich zu überarbeiten. Neben einem neuen Logo und aktuellen Printmaterialien mit den Preisträgern von 2019 als Botschafter steht die mit Unterstützung des Landkreises entwickelte neue Website der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming für einen Schritt in Richtung Zukunft. Die Nominierungs- und Bewerbungsformulare sind unkompliziert über die Website ausfüllbar und werden auf digitalem Weg direkt an die Initiatoren übermittelt. Einige Nominierungen sind bereits eingegangen. Kommunen und Verbände werden jetzt über die weiteren Möglichkeiten informiert.

„Der Aufruf ist ein gutes Zeichen hin zur Normalität, auch wenn wir sie noch nicht haben“, sagte Vilma Trempler und Katharina Fichtner fügte an: „Bewerbt Euch nicht trotz Corona, sondern gerade wegen Corona. Der Preis der Wirtschaft 2021 versteht sich nicht nur als reiner Wettbewerb, sondern vor allem auch als Mutmacher.“

Preisvergabe in zwei Kategorien Teilnahmeberechtigt sind alle kleinen und mittleren Unternehmen (Mitglieder der Industrie- und Handelskammer oder Handwerksunternehmen) mit Hauptsitz im Landkreis Teltow-Fläming. Der Preis wird in zwei Kategorien vergeben: In der Kategorie A werden Industrie und Gewerbe berücksichtigt. In der Kategorie B wird das Handwerk bedacht. Bewertet werden besondere unternehmerische Leistungen. Dazu zählen eine exzellente Unternehmensentwicklung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, ferner die Schaffung von Ausbildungsplätzen beziehungsweise eine kontinuierliche Ausbildung. Vorgestellt werden können ein innovatives Produkt oder Verfahrens. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind weitere Themen. Einbezogen werden zudem soziales oder persönliches Engagement für die wirtschaftliche Entwicklung in Teltow-Fläming, in Netzwerken, Initiativen und Institutionen. Die Unterlagen stehen online unter www.wirtschaftswoche-tf.de zur Verfügung.

Den potenziellen Bewerbern gaben die Preisträger positive Botschaften auf den Weg. Während Andreas Weinhold durch den Imagegewinn sogar Mitarbeiter gewinnen konnte, freute sich Claus Woywod von Öl & Filter über das „für einen Unternehmer sehr befriedigende öffentliche Schulterklopfen“. Auch Bäckermeister Stephan Sembritzki empfahl allen die Teilnahme mit den ermunternden Worten : „Macht mit, habt keine Angst.“

Zum Abschluss nutzte Andreas Weinhold die Gelegenheit, das Preisgeld von 2019 an den Lions Club Berliner Ring zu übergeben. Dessen Präsident, Andreas Broxtermann, wird der Bitte um eine gemeinnützige Verwendung in Ludwigsfelde dankend nachkommen – die Hundestaffel der Feuerwehr beim Einsatz als Rettungs- und Vermisstenspürhunde soll gefördert werden.

Die Nominierungsphase für den diesjährigen Wettbewerb um den Preis der Wirtschaft Teltow-Fläming 2021 läuft bis zum 31. Mai. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2021. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming am Freitag, dem 5. November 2021 statt.

Von Gerald Bornschein