Teltow-Fläming: Nur wenige Mitarbeitende der Verwaltungen im Homeoffice

In den meisten Verwaltungen in Teltow-Fläming arbeiten nur wenige Mitarbeitende im Homeoffice. Das ergab eine Abfrage der MAZ. Die Ausnahme: In der Stadt Baruth ist derzeit die Hälfte der Mitarbeitenden im Homeoffice. Es sei sogar allen der 30 Mitarbeitenden freigestellt, von zu Hause zu arbeiten, „soweit die Funktionstüchtigkeit der Verwaltung nicht beeinträchtigt wird“, teilte Bürgermeister Peter Ilk mit. Teilweise ließen es allerdings die technischen Voraussetzungen, etwa die mangelhafte Internetverbindung, am Wohnort der Mitarbeitenden nicht zu.

„Teilweise sind die Tätigkeiten für ein Homeoffice ungeeignet“

In Rangsdorf variiere die Zahl der Mitarbeitenden im Homeoffice täglich, sagt Sprecherin Peggy Heydick, am Montag seien es aber gerade einmal vier gewesen. „Teilweise sind die Tätigkeiten für ein Homeoffice ungeeignet“, hieß es als Begründung. Neben Kita-Erzieherinnen und -Erziehern könnten beispielsweise auch Mitarbeitende der Bibliothek oder auch des Einwohnermeldeamts nicht zu Hause arbeiten.

Auch im Außendienst, beim Bürgerservice oder im Bauhof sei das keine Option, ergänzt Ludwigsfelde. Auch hier schwanke die Zahl der Mitarbeiter im Homeoffice, sie liege um die zehn Personen, so die Stadt. Weit verbreitet sei jedoch ein Teil-Homeoffice. Das Rathaus habe zudem eine Abfrage gestartet, aus welchen konkreten Gründen die Mitarbeitenden, bei denen es möglich wäre, nicht im Homeoffice arbeiten. „Das Ergebnis liegt aber noch nicht vor“, so der Erste Beigeordnete Christian Großmann.

Großbeeren: Einzelne Mitarbeiter sind stundenweise im Homeoffice

Großbeeren teile mit: Die Arbeit der Kernverwaltung werde vorrangig im Rathaus erledigt. „Einzelne Mitarbeiter sind bei Bedarf oder stundenweise im Homeoffice eingesetzt“, so Sprecherin Angelika Laag. In einigen Bereichen sei das schlicht nicht möglich, in anderen Bereichen gebe es „datenschutzrechtliche Gründe“, die dagegen sprechen. Mitarbeitenden, auf die diese Herausforderungen nicht zutreffen, werde aber Homeoffice ermöglicht, so Laag. „Die IT stellt hierfür Laptops mit VPN zur Verfügung, die die benötigte technische Ausstattung gewährleisten.“

Die Gemeinde Am Mellensee teilte mit, dass die Homeoffice-Möglichkeit für etwa 15 der 33 Mitarbeitenden der Verwaltung bestehe. Wie viele davon Gebrauch machen, ließ sie offen. Gründe dagegen seien etwa „betriebliche Belange vor Ort“, notwendige Absprachen oder Akteneinsichtnahme, teilte Bürgermeister Frank Broshog mit.

Verwaltungen müssen 3G kontrollieren

Da seit Ende November in Brandenburg 3G am Arbeitsplatz gilt, müssen auch die Verwaltungen die Einhaltung kontrollieren. Die meisten hielten sich bedeckt, wie genau sie das machen. Aus Blankenfelde-Mahlow heißt es, die Gemeindeverwaltung sei wie andere Arbeitgeber auch, gefordert die gesetzlichen Regelungen einzuhalten. „Dies wird erfolgreich umgesetzt“, teilte Sprecher Wolfgang Huth mit. Ähnlich antworte die Stadtverwaltung von Zossen.

In Rangsdorf seien alle geimpften und genesenen Mitarbeitenden erfasst worden, wer seinen Status nicht preisgeben wollte oder ungeimpft ist, müsse sich täglich vor Arbeitsbeginn „in Anwesenheit einer befugten Person“ selbst testen, so Heydick. Ähnlich handhabt es auch die Gemeinde Am Mellensee. Zusätzlich würden sich hier auch geimpfte und genesene Mitarbeitende zweimal pro Woche testen. Rund 82 Prozent der Verwaltungsangestellten seien hier geimpft.

In Ludwigsfelde wird zweimal (für Kitas dreimal) wöchentlich ein Testangebot gemacht, „an den anderen Tagen ist der jeweiligen Führungskraft vor Arbeitsaufnahme ein negatives Testergebnis nachzuweisen“, so Großmann. Der Testverpflichtung unterlägen zurzeit rund 25 Prozent der Belegschaft. „In der Zahl sind aber auch noch nicht vollständig Geimpfte sowie Personen enthalten, die ihren Status bisher nicht nachgewiesen haben, da sie aktuell zur Kur, im Urlaub oder längerfristig erkrankt sind“, so die Stadt.

Von Lisa Neugebauer