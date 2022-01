Teltow-Fläming: Omikron sorgt für hohe Dynamik

Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming ist auch über das Wochenende gestiegen. Diese liegt aktuell bei 772,9 (Stand 16. Januar). Aus Teltow-Fläming wurden am Sonntag 112 Neuinfektionen, jedoch kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet.

Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 18.595 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt damit bei 264.

Häufung von Fällen an Grundschulen Ludwigsfeldes

Seit Beginn des Jahres gingen im Gesundheitsamt aus jeweils 15 Kitas und Schulen Infektionsmeldungen ein. Eine Häufung gibt es derzeit an zwei Grundschulen in Ludwigsfelde.

Es kann vermutet werden, dass dabei Omikron für die hohe Dynamik sorgt. Das Gesundheitsamt ermittelt dies derzeit. Weitere Fälle werden aktuell in einer Seniorenwohnanlage und vier Einrichtungen des Asylwesens verzeichnet.

Mehr als 15.000 Impfungen seit Dezember in Teltow-Fläming

Seit Anfang Dezember wurden im Impfzentrum Luckenwalde, in der Impfstelle Ludwigsfelde beziehungsweise bei mobilen Aktionen mehr als 15.000 Impfdosen verabreicht, allein in der vergangenen Woche waren es 2854. Die Quote der Erstimpfungen betrug in Luckenwalde 10,03 Prozent, in Ludwigsfelde 6,23 Prozent und bei mobilen Aktionen 11,31 Prozent. Der Bürgerbus des Landkreises ist in den nächsten Tagen mit einem mobilen Impfteam im Einsatz.

Impfmöglichkeiten in Luckenwalde

Das Impfzentrum in Luckenwalde ist seit dem 1. Dezember ist wieder geöffnet: immer montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Einlassschluss für Besucher ohne Termin ist um 17 Uhr. Es gibt Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen, für Personen, deren letzte Impfung mindestens drei Monate zurückliegen.

Termine können online auf der Internetseite des Landkreises gebucht werden. Im Krankenhaus Ludwigsfelde findet von montags bis samstags Impftage statt. Termine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen gibt es für alle Personen ab zwölf Jahren online.

Infos auf der Homepage des Landkreises TF

Die Hausärzte impfen ihre Patienten in den eigenen Praxen, meist nach Terminvergabe und interner Priorisierung. Zwei Arztpraxen im Landkreis bieten derzeit bei Bedarf auch Impftermine an Samstagen an. Auch dazu gibt es Informationen auf der Homepage des Landkreises.

